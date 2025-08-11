Estados Unidos

Marco Rubio exigió justicia por el crimen del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

El secretario de Estado aseguró que Estados Unidos se solidariza con la familia

El secretario de Estado estadounidense
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Kuala Lumpur el 11 de julio del 2025.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, exigió justicia tras conocerse la muerte del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.

El político norteamericano aseguró en su publicación que “Estados Unidos se solidariza con su familia, el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en la exigencia de justicia para los responsables”.

El senador de la República y precandidato presidencial, murió en la madrugada de este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras complicaciones derivadas del atentado que sufrió el pasado 7 de junio durante un acto político en la capital.

Uribe Turbay, de 38 años, permaneció durante más de dos meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, mientras saludaba a simpatizantes en un evento de campaña.

Tweet de Marco Rubio tras conocerse la muerte de Uribe.

Desde entonces, su evolución presentó breves momentos de mejoría, que incluso permitieron el inicio de una fase de neurorehabilitación, pero su salud se deterioró nuevamente en los últimos días debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

El mensaje de su esposa tras la pérdida

La muerte del congresista fue confirmada minutos antes de que su esposa, María Claudia Tarazona, compartiera un emotivo mensaje en redes sociales. En él, publicó una foto junto a su esposo y dedicó unas palabras que resonaron entre sus seguidores:

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Uribe deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

Su esposa, María Claudia Tarazona publicó una foto junto a su esposo y dedicó unas palabras que resonaron entre sus seguidores.

El atentado

El 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá, un sicario de 15 años le disparó tres veces, sin que se conozcan los motivos. Dos de las balas impactaron su cabeza.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque, incluido el pistolero. Entre los arrestados se encuentra Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque y por quien las autoridades iniciaron una cacería nacional en las semanas posteriores.

La semana pasada el director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, dijo que “muy seguramente la Segunda Marquetelia”, una disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez, está detrás de la planificación del ataque.

Las autoridades sospechan que Márquez y quien fuera su segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque esas versiones no han sido confirmadas.

