Estados Unidos

Revelan la identidad del atacante del tiroteo frente a los CDC y la Universidad Emory en Atlanta

El ataque armado terminó con la vida de un policía y del presunto agresor, además de que las balas alcanzaron a dañar los edificios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades

Por Ricardo Piña

Guardar
El tiroteo en Atlanta dejó
El tiroteo en Atlanta dejó dos muertos, incluido el atacante, y generó el confinamiento en la Universidad Emory y los CDC. (REUTERS/Megan Varner)

El viernes por la tarde, un tiroteo cerca del campus de la Universidad Emory y frente a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en Atlanta dejó como saldo la muerte de un agente de policía y del propio atacante.

La identidad del presunto tirador, Patrick Joseph White, de 30 años y residente de Kennesaw, Georgia, fue confirmada el sábado por la Oficina de Investigación de Georgia en una declaración pública.

El motivo del ataque permanece sin esclarecer en esta fase inicial de la investigación, como señaló el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, en declaraciones recogidas por NBC News.

CDC y la Universidad Emory se mantuvieron en confinamiento durante el tiroteo

La rápida respuesta policial evitó
La rápida respuesta policial evitó más víctimas y permitió cerrar el campus de la Universidad Emory y los CDC. (REUTERS/Megan Varner)

El incidente se desencadenó poco antes de las 17:00 horas (hora local), cuando se recibieron llamadas al 911 alertando sobre la presencia de un tirador activo en el número 1600 de Clifton Road, justo frente a la entrada principal del campus de los CDC.

De forma casi simultánea, la Universidad Emory emitió una alerta de emergencia y tanto su campus como el Royal Campus de los CDC fueron cerrados de inmediato.

La respuesta policial fue inmediata y masiva, dada la proximidad a una de las instituciones de salud pública más relevantes del país.

Los policías encontraron a otro agente herido, quien fue trasladado al hospital y murió horas después

El oficial David Rose, de
El oficial David Rose, de 33 años, murió tras ser herido en el enfrentamiento; era padre de dos hijos y su esposa espera un tercero. (DeKalb County Police Department/Handout via REUTERS)

De acuerdo con la información publicada por el medio NBC News, al llegar al lugar, los agentes encontraron gravemente herido a un oficial del condado de DeKalb, identificado posteriormente como David Rose, de 33 años. Rose había ingresado al departamento en septiembre y se graduó en la academia de policía en marzo, según detallaron las autoridades.

Fue trasladado al Hospital Universitario Emory, donde falleció a causa de las heridas. El jefe interino del Departamento de Policía del condado de DeKalb, Greg Padrick, destacó el compromiso de Rose con el servicio público y solicitó el apoyo de la comunidad para su familia, que incluye a su esposa, dos hijos y un tercero en camino.

La directora ejecutiva del condado, Lorraine Cochran Johnson, subrayó el impacto de la pérdida en el entorno familiar del agente.

Las autoridades localizaron al atacante en el segundo piso de una farmacia CVS

Cuatro personas fueron atendidas por
Cuatro personas fueron atendidas por estrés y ansiedad tras el tiroteo, sin víctimas civiles ni heridos en la farmacia CVS, donde encontraron al atacante. (REUTERS/Megan Varner)

El enfrentamiento continuó en un edificio cercano que alberga una farmacia CVS, donde los agentes escucharon disparos y procedieron a ingresar. En el segundo piso, localizaron al sospechoso con heridas de bala.

El jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, explicó que aún no se ha determinado si las lesiones fueron autoinfligidas o resultado del intercambio de disparos con la policía. White falleció en el lugar.

No se registraron víctimas civiles ni heridos entre los clientes o empleados de la farmacia CVS, según confirmó un portavoz de la empresa. Cuatro personas fueron atendidas en el hospital por síntomas de estrés y ansiedad, de acuerdo con el jefe Schierbaum.

Algunos edificios de los CDC fueron alcanzados por las balas

Cuatro edificios del campus de
Cuatro edificios del campus de los CDC recibieron disparos, pero no hubo heridos entre empleados o visitantes. (REUTERS/Megan Varner)

Durante el tiroteo, cuatro edificios del campus de los CDC resultaron alcanzados por disparos, según informó la directora de la institución, Susan Monarez, en una comunicación interna y a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter). Monarez expresó su consternación por el ataque y agradeció la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, que evitó daños personales entre el personal y los visitantes.

La directora anunció que el lunes siguiente se implementaría el trabajo remoto para todos los empleados, con el fin de realizar una evaluación de seguridad antes de reanudar las actividades presenciales.

Las autoridades investigan si los disparos dirigidos a los edificios de los CDC fueron intencionados, aunque hasta el momento no se han reportado heridos entre los empleados o visitantes de la institución.

Tras el tiroteo y la muerte del oficial, las autoridades de pronunciaron

El alcalde de Atlanta y
El alcalde de Atlanta y el gobernador de Georgia condenaron el ataque y pidieron un debate nacional sobre el control de armas. (REUTERS/Kent Nishimura)

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, lamentó la muerte del oficial Rose y transmitió sus condolencias a la familia y al departamento de policía del condado de DeKalb. Dickens aprovechó para señalar que la violencia armada, como la registrada el viernes, exige un debate nacional sobre el control de armas, afirmando que “los tiroteos masivos y los escenarios con tiradores activos no deberían convertirse en la norma”.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, condenó el ataque y lo vinculó a otro tiroteo ocurrido dos días antes en la base militar de Fort Stewart, agradeciendo la labor de los socorristas que intervinieron en ambos incidentes.

El senador estadounidense Raphael Warnock expresó su pesar por la tragedia y su preocupación por la reiteración de episodios de violencia armada en la comunidad. El director del FBI, Kash Patel, ofreció el apoyo total de la agencia a las autoridades estatales y destacó el sacrificio del agente fallecido.

La investigación, liderada por la Oficina de Investigación de Georgia, continúa abierta y se centra en esclarecer tanto el motivo del ataque como la posible intencionalidad de los disparos contra los edificios de los CDC.

Temas Relacionados

TiroteoAtlantaCDCUniversidad EmoryPatrick Joseph WhiteDavid Roseestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Tormentas eléctricas dejan a miles sin luz en Nebraska y amenazan a estados del Medio Oeste de EEUU

Más de 50.000 residentes permanecen sin suministro eléctrico tras intensas lluvias, mientras el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre riesgos de precipitaciones torrenciales, vientos peligrosos e inundaciones en el centro y sureste

Tormentas eléctricas dejan a miles

Fin de semana de estrenos: “La hora de la desaparición” logra USD 18,2 millones y “Otro viernes de locos” 12,7 millones

La cartelera muestra fuerte interés por el terror y la comedia familiar, según proyecciones oficiales y distribuidoras, con una marcada preferencia del público joven y femenino en las salas durante los lanzamientos recientes

Fin de semana de estrenos:

Identifican tras 50 años a un niño hallado muerto bajo un puente en Virginia

Tras décadas de investigación, la policía pudo reconstruir la historia familiar y descubrir el destino de dos hermanos desaparecidos en los años setenta

Identifican tras 50 años a

Trump anunciará un plan para combatir el crimen en Washington DC y advirtió sobre un posible control federal

El presidente estadounidense convocó para el lunes una conferencia de prensa en la Casa Blanca para presentar medidas de seguridad en la capital, a la que calificó como “una de las ciudades más peligrosas del mundo”

Trump anunciará un plan para

Nacen quintillizos prematuros en Texas y, dos meses después, avanzan en su recuperación en cuidados intensivos

Después de un parto por cesárea de alto riesgo, los cinco bebés muestran avances diarios en la unidad neonatal. La madre comparte su esperanza y gratitud por el acompañamiento del equipo médico que los cuida

Nacen quintillizos prematuros en Texas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei publicó un extenso

Javier Milei publicó un extenso texto en el que reiteró que el aumento del dólar no impactará en la inflación

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

Revocaron la condena a perpetua a los acusados del crimen de Otoño Uriarte, ocurrido hace más de dos décadas

El Gobierno habilitó a una empresa de Estados Unidos a ofrecer tecnología 5G satelital

INFOBAE AMÉRICA
Miles de israelíes se volvieron

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez: el video

La tarde de campo de Daniela Celis y Thiago Medina con Julieta Poggio y Nacho Castañares: “En familia”

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe en Nueva York: de los homenajes a Diego al recital de Damas Gratis