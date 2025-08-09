Revelan la identidad del atacante del tiroteo frente a los CDC y la Universidad Emory en Atlanta

El tiroteo en Atlanta dejó dos muertos, incluido el atacante, y generó el confinamiento en la Universidad Emory y los CDC. (REUTERS/Megan Varner)

El viernes por la tarde, un tiroteo cerca del campus de la Universidad Emory y frente a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en Atlanta dejó como saldo la muerte de un agente de policía y del propio atacante.

La identidad del presunto tirador, Patrick Joseph White, de 30 años y residente de Kennesaw, Georgia, fue confirmada el sábado por la Oficina de Investigación de Georgia en una declaración pública.

El motivo del ataque permanece sin esclarecer en esta fase inicial de la investigación, como señaló el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, en declaraciones recogidas por NBC News.

CDC y la Universidad Emory se mantuvieron en confinamiento durante el tiroteo

La rápida respuesta policial evitó más víctimas y permitió cerrar el campus de la Universidad Emory y los CDC. (REUTERS/Megan Varner)

El incidente se desencadenó poco antes de las 17:00 horas (hora local), cuando se recibieron llamadas al 911 alertando sobre la presencia de un tirador activo en el número 1600 de Clifton Road, justo frente a la entrada principal del campus de los CDC.

De forma casi simultánea, la Universidad Emory emitió una alerta de emergencia y tanto su campus como el Royal Campus de los CDC fueron cerrados de inmediato.

La respuesta policial fue inmediata y masiva, dada la proximidad a una de las instituciones de salud pública más relevantes del país.

Los policías encontraron a otro agente herido, quien fue trasladado al hospital y murió horas después

El oficial David Rose, de 33 años, murió tras ser herido en el enfrentamiento; era padre de dos hijos y su esposa espera un tercero. (DeKalb County Police Department/Handout via REUTERS)

De acuerdo con la información publicada por el medio NBC News, al llegar al lugar, los agentes encontraron gravemente herido a un oficial del condado de DeKalb, identificado posteriormente como David Rose, de 33 años. Rose había ingresado al departamento en septiembre y se graduó en la academia de policía en marzo, según detallaron las autoridades.

Fue trasladado al Hospital Universitario Emory, donde falleció a causa de las heridas. El jefe interino del Departamento de Policía del condado de DeKalb, Greg Padrick, destacó el compromiso de Rose con el servicio público y solicitó el apoyo de la comunidad para su familia, que incluye a su esposa, dos hijos y un tercero en camino.

La directora ejecutiva del condado, Lorraine Cochran Johnson, subrayó el impacto de la pérdida en el entorno familiar del agente.

Las autoridades localizaron al atacante en el segundo piso de una farmacia CVS

Cuatro personas fueron atendidas por estrés y ansiedad tras el tiroteo, sin víctimas civiles ni heridos en la farmacia CVS, donde encontraron al atacante. (REUTERS/Megan Varner)

El enfrentamiento continuó en un edificio cercano que alberga una farmacia CVS, donde los agentes escucharon disparos y procedieron a ingresar. En el segundo piso, localizaron al sospechoso con heridas de bala.

El jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, explicó que aún no se ha determinado si las lesiones fueron autoinfligidas o resultado del intercambio de disparos con la policía. White falleció en el lugar.

No se registraron víctimas civiles ni heridos entre los clientes o empleados de la farmacia CVS, según confirmó un portavoz de la empresa. Cuatro personas fueron atendidas en el hospital por síntomas de estrés y ansiedad, de acuerdo con el jefe Schierbaum.

Algunos edificios de los CDC fueron alcanzados por las balas

Cuatro edificios del campus de los CDC recibieron disparos, pero no hubo heridos entre empleados o visitantes. (REUTERS/Megan Varner)

Durante el tiroteo, cuatro edificios del campus de los CDC resultaron alcanzados por disparos, según informó la directora de la institución, Susan Monarez, en una comunicación interna y a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter). Monarez expresó su consternación por el ataque y agradeció la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, que evitó daños personales entre el personal y los visitantes.

La directora anunció que el lunes siguiente se implementaría el trabajo remoto para todos los empleados, con el fin de realizar una evaluación de seguridad antes de reanudar las actividades presenciales.

Las autoridades investigan si los disparos dirigidos a los edificios de los CDC fueron intencionados, aunque hasta el momento no se han reportado heridos entre los empleados o visitantes de la institución.

Tras el tiroteo y la muerte del oficial, las autoridades de pronunciaron

El alcalde de Atlanta y el gobernador de Georgia condenaron el ataque y pidieron un debate nacional sobre el control de armas. (REUTERS/Kent Nishimura)

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, lamentó la muerte del oficial Rose y transmitió sus condolencias a la familia y al departamento de policía del condado de DeKalb. Dickens aprovechó para señalar que la violencia armada, como la registrada el viernes, exige un debate nacional sobre el control de armas, afirmando que “los tiroteos masivos y los escenarios con tiradores activos no deberían convertirse en la norma”.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, condenó el ataque y lo vinculó a otro tiroteo ocurrido dos días antes en la base militar de Fort Stewart, agradeciendo la labor de los socorristas que intervinieron en ambos incidentes.

El senador estadounidense Raphael Warnock expresó su pesar por la tragedia y su preocupación por la reiteración de episodios de violencia armada en la comunidad. El director del FBI, Kash Patel, ofreció el apoyo total de la agencia a las autoridades estatales y destacó el sacrificio del agente fallecido.

La investigación, liderada por la Oficina de Investigación de Georgia, continúa abierta y se centra en esclarecer tanto el motivo del ataque como la posible intencionalidad de los disparos contra los edificios de los CDC.