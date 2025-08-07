Trump pidió la renuncia del CEO de Intel por un presunto conflicto de intereses con China

El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan. REUTERS/Laure Andrillon

El presidente Donald Trump exigió la dimisión del director ejecutivo de Intel Corp. debido a lo que denominó conflictos de intereses, lo que agrava los desafíos para una empresa que se supone debe impulsar la recuperación de la industria estadounidense de semiconductores.

“El director ejecutivo de INTEL está en una situación muy conflictiva y debe dimitir de inmediato”, escribió Trump en Truth Social el jueves. “No hay otra solución a este problema. ¡Gracias por su atención!”.

No ofreció pruebas ni detalles adicionales sobre los posibles conflictos de intereses que podría tener el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan.

La publicación se produjo después de que el senador republicano Tom Cotton pidiera al presidente de la junta directiva de Intel esta semana que respondiera preguntas sobre los vínculos de Tan con China, incluyendo inversiones en las empresas de semiconductores del país y otras con conexiones con el ejército del país.

En una carta a Frank Yeary, quien supervisa la junta directiva del fabricante de chips, Cotton preguntó sobre las inversiones que Tan realizó en China antes de ser elegido para dirigir Intel. Cotton expresó su preocupación específica por los vínculos de Tan con Cadence Design Systems Inc., una empresa tecnológica que dirigió durante más de una década y que vendía productos a una universidad militar china. La empresa se declaró culpable en julio de violar los controles de exportación de Estados Unidos al vender hardware y software a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China.

“Intel y el Sr. Tan están profundamente comprometidos con la seguridad nacional de Estados Unidos y la integridad de nuestro rol en el ecosistema de defensa estadounidense”, declaró la compañía el miércoles. Intel indicó previamente que abordaría los asuntos de la carta con el senador y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la publicación de Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

Las acciones de Intel cayeron hasta un 3,4 % en Nueva York este jueves.

Tan, de 65 años, es un veterano de la industria tecnológica y de capital riesgo que tomó las riendas de Intel en marzo tras la destitución de su predecesor. El consejo de administración de la compañía lo designó para impulsar la recuperación del icónico fabricante de chips, ya que se ha quedado muy por detrás de sus competidores en los últimos años.

“Esto añade tensión política a una recuperación ya de por sí frágil”, declaró el analista de Bloomberg Intelligence, Oscar Hernández Tejada. “Las peticiones de su dimisión introducen una capa de incertidumbre que podría complicar la ejecución, especialmente mientras Intel intenta replantear sus ambiciones de fundición y restablecer la confianza tanto del mercado como de Washington”.

La empresa con sede en Santa Clara, California, lideró durante mucho tiempo el mercado de semiconductores produciendo chips cada vez más rápidos para ordenadores personales y portátiles, pero tuvo dificultades cuando la informática migró a los smartphones y la inteligencia artificial cobró importancia.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. fue pionera en la fabricación de chips de alta gama para clientes como Nvidia Corp. y Apple Inc., convirtiéndose en el mayor productor de semiconductores del mundo, mientras que Nvidia ha liderado el desarrollo de chips de IA. La valoración de mercado de Intel es de aproximadamente 89.000 millones de dólares, en comparación con los 4,4 billones de dólares de Nvidia.

Pat Gelsinger, predecesor de Tan en Intel, había presentado ambiciosos planes para competir con TSMC en el llamado negocio de la fundición. Sin embargo, tuvo dificultades para captar nuevos clientes y la junta directiva se frustró por la lentitud del progreso.

Tan, nacido en Malasia, se ha comprometido a escindir los activos de Intel que no son esenciales para su misión y a crear productos más atractivos. Ha impulsado un plan de recortes de empleos y ha retrasado o cancelado proyectos para reducir los gastos operativos.

El logotipo de Intel. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Las credenciales de Tan incluyen una sólida trayectoria en su puesto anterior. Durante sus 12 años como director ejecutivo de Cadence, a la que se incorporó en 2008 cuando la empresa de software de diseño de chips atravesaba dificultades, el precio de las acciones de la compañía creció más del 3.000 %.

Intel es una pieza clave en los esfuerzos de Washington por reconstruir la industria nacional de semiconductores. La compañía había recibido casi 8 mil millones de dólares de la Ley de Chips y Ciencia para inversiones en Estados Unidos, incluyendo una planta para abastecer al ejército estadounidense, la mayor cantidad de cualquier empresa.

Sin embargo, la administración Trump ha estado intentando utilizar las subvenciones de la Ley de Chips para incitar a las empresas a comprometerse a realizar inversiones adicionales, lo que supone un reto para Intel dadas sus limitaciones financieras. No está claro cómo la estrategia de recortes de Tan afectará a dichas subvenciones.

El director general de Wolfe Research, Chris Caso, afirmó que la retirada de Tan podría contradecir la intención de la administración Trump de aumentar la capacidad de producción de semiconductores en Estados Unidos.

Mientras tanto, las empresas extranjeras de chips están incrementando sus inversiones en EEUU TSMC anunció en marzo que invertirá 100 mil millones de dólares adicionales en el país, además de su compromiso anterior de 65 mil millones. La surcoreana Samsung Electronics Co. también está invirtiendo en instalaciones de fabricación de chips en EE. UU.

Ambas compañías están en línea para recibir fondos de la Ley Chips, aprobada durante la administración del presidente Joe Biden.

Si Tan renunciara, no sería el primer líder corporativo en hacerlo en medio de enfrentamientos con Trump. El exdirector ejecutivo de Amtrak, Stephen Gardner, dejó su cargo en marzo después de que Trump y el Departamento de Transporte de EE. UU. amenazaran con retirar la financiación federal a proyectos importantes que no cumplieran con los nuevos mandatos. Dos meses después, Wendy McMahon renunció a su cargo como directora ejecutiva de CBS News. Había recibido presiones de la empresa matriz Paramount Global después de que Trump demandara a la emisora por una entrevista que emitió a Kamala Harris, la cual, según él, fue editada injustamente.

(Con información de Bloomberg)