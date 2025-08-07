Al menos dos personas murieron tras ser arrastradas por inundaciones repentinas en Carolina del Norte

Dos personas mueren al ser arrastradas por la corriente en Spring Hope. (Foto AP/Chris Seward, archivo)

El miércoles, la región central del estado de Carolina del Norte, experimentó lluvias intensas que provocaron inundaciones repentinas y pusieron en alerta a comunidades enteras.

En Spring Hope, la policía local confirmó que una mujer de 24 años y un hombre de 55, ambos residentes de Louisburg, perdieron la vida tras quedar atrapados en su vehículo, el cual fue arrastrado a una zanja con aproximadamente 1.8 metros (6 pies) de agua.

La mujer intentó salir por el techo del automóvil, momento en el que un agente de policía intervino para rescatarla, pero la fuerza de la corriente arrastró tanto a la mujer como al hombre y al oficial, quien logró salir ileso, mientras que las otras dos personas desaparecieron y posteriormente fueron halladas sin vida.

Las consecuencias de las lluvias provocaron desastres materiales

Ocho condados reciben declaración de desastre tras inundaciones y cortes de energía. (AP Newsroom)

La cifra de 42 millones de dólares en daños públicos, reportada por la oficina del gobernador Josh Stein, ilustra la magnitud del impacto que las recientes tormentas han tenido en el centro del estado.

Esta suma, que ya supera la asistencia pública tras el paso de la tormenta tropical Chantal el mes anterior, se ha visto incrementada por los aguaceros de esta semana, que han dejado a su paso inundaciones, cortes de energía, árboles caídos y dos víctimas mortales. La declaración estatal de desastre emitida para ocho condados permite que los residentes afectados soliciten ayuda financiera, según informó la oficina del gobernador en un comunicado recogido por AP.

En Durham, más de 1.400 personas se quedaron sin electricidad debido a los cortes de energía provocados por el clima adverso. Las autoridades locales informaron que varias áreas del estado sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico, lo que complicó aún más la respuesta a la emergencia.

El impacto de las precipitaciones se extendió a otras localidades

Clubes campestres y parques de Cary sufren inundaciones por desbordamiento de lagos. (NOAA vía AP, archivo)

En Cary, el desbordamiento de un lago inundó partes de los clubes campestres Prestonwood y McGregor Down, mientras que en Bond Park se reportaron zonas anegadas. En Raleigh, los equipos de emergencia retiraron un árbol caído que bloqueó la Crabtree Boulevard entre Raleigh Boulevard y Capital Boulevard alrededor de las 4:00, afectando también líneas eléctricas y obligando a desviar el tráfico.

En Apex, la acumulación de entre 127 y 152 milímetros (5-6 pulgadas) de lluvia en el condado de Wake provocó la inundación del puente en Richardson Rd entre Humie Olive y Olive Chapel, dejando la vía intransitable.

La región de Charlotte también resultó afectada el martes, cuando varios riachuelos y arroyos alcanzaron niveles récord tras recibir más de 127 milímetros (5 pulgadas) de lluvia. En Pineville, al sur de Charlotte, las inundaciones en Town Center Boulevard atraparon al menos un automóvil bajo el agua, aunque el conductor logró ponerse a salvo cuando el nivel comenzó a descender hacia las 15:00.

En el área de Steel Creek, un agente de policía intervino para evitar que un conductor cruzara una vía inundada, demostrando la rapidez con la que las autoridades debieron actuar ante la emergencia.

Se espera que las condiciones climáticas se intensifiquen el jueves

Las autoridades advierten sobre nuevas lluvias y riesgo de inundaciones en Carolina del Norte. (EFE/Justin Lane)

Las advertencias y avisos de inundaciones repentinas se mantuvieron vigentes durante el miércoles, mientras las lluvias continuaban afectando principalmente el centro y sur del estado. La NC 581 fue bloqueada en la intersección con la US 64 Alt debido a la acumulación de agua, y las autoridades advirtieron que cualquier tormenta eléctrica posterior podría causar nuevas inundaciones menores, especialmente en áreas de drenaje deficiente y hacia la costa, donde se esperaba que las precipitaciones fueran más intensas el jueves 7 de agosto.

El antecedente inmediato de estas lluvias fue la tormenta tropical Chantal, que en julio dejó barrios y centros comerciales bajo el agua en el área del Triángulo, tras el desbordamiento de ríos y quebradas. Cientos de personas resultaron afectadas, y la infraestructura local sufrió daños considerables, lo que agravó la vulnerabilidad de la región ante las nuevas precipitaciones.

Las previsiones meteorológicas indicaban que la lluvia dispersa y, en ocasiones, intensa continuaría durante la mañana del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas por la tarde. Aunque se esperaba una disminución de las lluvias generalizadas en los días siguientes, las autoridades insistieron en que el riesgo de tormentas eléctricas e inundaciones localizadas persistía, especialmente en las zonas más afectadas por los eventos recientes.