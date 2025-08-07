Advierten a miles sobre riesgo para aparatos electrónicos ante inundaciones costeras en este estado

La National Weather Service emitió advertencias para residentes y turistas por inundaciones costeras. (Europa Press)

La Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido una advertencia que afecta a cientos de miles de residentes y visitantes en el estado de Hawái, instando a tomar precauciones extraordinarias para proteger electrónicos, vehículos y pertenencias ante el peligro inminente de inundaciones costeras. El aviso climático, vigente desde las 6:00 horas del jueves hasta la tarde del sábado, se da en el contexto de mareas altas vespertinas que superan niveles previstos, sumadas a un gran oleaje procedente del sur, según reporta Newsweek.

La advertencia de inundación costera abarca casi la totalidad del Condado de Maui y la Isla Grande, junto a numerosas zonas urbanas y rurales de Niihau, Kauai, Oahu, Kahoolawe, Maui, Molokai, Lanai y la propia Isla Grande. El mensaje subraya el riesgo de “inundaciones menores costeras aisladas” en áreas de litoral bajo que históricamente registran anegamientos, en donde la saturación por agua salada, los daños por erosión y la amenaza a infraestructuras sensibles o bienes esenciales pueden resultar considerables a pesar de la naturaleza temporal de estos eventos.

En el comunicado, la NWS destaca explícitamente el peligro que suponen estos fenómenos para equipos electrónicos y vehículos, enfatizando la necesidad de trasladar estos objetos a un terreno más elevado. Se advierte además que los efectos de mareas extremadamente altas, denominadas “King Tides”, pueden incrementarse de forma significativa cuando coinciden con fuertes oleajes o condiciones meteorológicas adversas, una situación que se presenta durante esta alerta. Newsweek indica que la autoridad apunta no solo a riesgos materiales, sino también a posibles alteraciones en infraestructuras públicas y privadas por la interacción continua del agua salada con componentes eléctricos y mecánicos.

Equipos electrónicos deben trasladarse a zonas seguras ante el aumento del nivel del mar, según recomendaciones meteorológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mareas 15 cm más altas y gran oleaje: la combinación que amplifica el riesgo de inundación

De acuerdo con la NWS, el pronóstico vigente contempla niveles de agua en la costa hasta 15 centímetros (6 pulgadas) por encima de los valores normales debido a una conjunción de factores: las “King Tides” de temporada y una entrada persistente de oleaje procedente del sur. Según Newsweek, este contexto crea un riesgo particular en franjas horarias de mayor marea, especialmente en la tarde, donde la coincidencia de ambos fenómenos eleva la probabilidad de que aguas saladas avancen sobre playas normalmente secas y áreas circundantes.

La agencia pronostica que los mayores impactos se registrarán entre el jueves y el sábado, y anticipa que los niveles empezarán a descender a partir de la tarde del domingo, cuando la marea alcance umbrales más bajos y cedan los efectos del oleaje adicional. Los sitios que históricamente reportan episodios de anegamiento o erosión verán intensificados estos problemas, señala la NWS.

El espectro del aviso abarca zonas costeras rurales y urbanas, abriendo la alerta a una audiencia amplia, incluidos visitantes y residentes. Las autoridades meteorológicas reiteran que, aunque la inundación sea considerada menor y temporal, cualquier exposición continuada de electrónicos y vehículos a la salinidad puede traducirse en deterioro irreversible y elevadas reparaciones, elemento que motivó la mención singular de estos bienes en las recomendaciones oficiales.

La NWS recomienda resguardar objetos de valor, evitar conducir y tomar medidas preventivas en embarcaciones

La NWS solicitó a residentes y turistas alejar electrónicos, vehículos y objetos de valor de zonas inundadas o susceptibles de anegamiento. Entre otras indicaciones, la agencia pidió evitar conducir por carreteras con presencia de agua, subrayando que cruzar inundaciones expone los vehículos a la corrosión por salinidad y al riesgo de averías eléctricas o mecánicas. Newsweek recoge que, ante la necesidad de transitar por áreas con agua salada, la agencia recomendó lavar el vehículo en cuanto sea posible utilizando agua dulce para reducir los efectos corrosivos.

A fin de salvaguardar embarcaciones y equipos acuáticos, la NWS instó a los dueños de botes a monitorear el estado de las amarras, evitando tensar en exceso las líneas ante la fluctuación constante de los niveles de agua durante las mareas altas. Asimismo, se pidió asegurar canoas y equipos almacenados temporalmente en playas para evitar que sean desplazados o dañados por el ascenso del agua.

Esta campaña informativa pone especial énfasis en la colaboración ciudadana. La autoridad meteorológica invitó al público a registrar y reportar eventos de inundación a través del King Tides Project de la University of Hawaii Sea Grant College Program, que centraliza datos sobre el impacto y extensión de este tipo de fenómenos a nivel local.

Mareas altas y oleaje del sur generan riesgos de corrosión y daños materiales en Hawái. (ARCHIVO)

King Tides: un fenómeno conocido cuya gravedad depende de múltiples factores combinados

Las denominadas “King Tides” marcan las mareas más elevadas del año y, aunque su cronología puede preverse con precisión, sus efectos tienden a incrementarse si se presentan junto con oleajes potentes o lluvias intensas. En su web, el King Tides Project describe estas mareas como un evento costero predecible, aunque sus consecuencias sobre áreas bajas pueden complicar la vida de quienes residen cerca del mar, sobre todo cuando interfieren factores climáticos extraordinarios.

En declaraciones recogidas por Newsweek, el King Tides Project apunta que la vulnerabilidad de infraestructuras y comunidades depende no solo de la magnitud de la marea sino también del estado de mantenimiento costero, el desarrollo urbano de la franja litoral y la respuesta oportuna de las autoridades y particulares.

Plazo de la advertencia y evolución esperada durante el fin de semana

Conforme al temporal previsto, la NWS anticipa que la situación de alerta persistirá hasta la tarde del sábado, momento en que las mareas comenzarán a descender y los riesgos asociados a la inundación irán remitiendo. Se espera que la normalidad regrese a partir de la tarde del domingo, aunque las autoridades alertan sobre la posibilidad de incidentes residuales en algunos sectores puntuales del litoral.

Durante la vigencia del aviso, la recomendación es mantener las precauciones y dar seguimiento constante a los comunicados oficiales. Newsweek concluye que corresponde a cada individuo adoptar acciones preventivas para minimizar los posibles daños y colaborar con las iniciativas de monitoreo científico, aportando información relevante sobre los efectos de las King Tides en su entorno inmediato.