Los Ángeles se prepara para un Halloween con lluvia por primera vez desde 2014: alertan por inundaciones y rutas cerradas

Los Ángeles prevé precipitaciones durante las celebraciones de Halloween por primera vez desde 2014 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

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Los Ángeles se encamina a un Halloween con lluvias por primera vez desde 2014, ante la posible llegada de una tormenta que podría afectar las celebraciones del viernes 30 de octubre y extender la inestabilidad durante el fin de semana.

No fue posible corroborar con comunicados oficiales del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) o de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) una probabilidad superior al 90 % de precipitaciones para el sur de California entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Por ello, esa cifra no se presenta como un pronóstico confirmado.

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El organismo aún no precisó la hora de inicio, los acumulados ni los sectores que recibirán más agua. La incertidumbre responde a diferencias entre los modelos sobre la trayectoria de la baja presión que se formaría cerca de la costa oeste de Estados Unidos.

Pese a ello, la previsión más reciente apunta a lluvias medibles en gran parte del sur de California durante el viernes y el fin de semana.

Rich Thompson, meteorólogo de la oficina del NWS en Oxnard, dijo al Los Angeles Times que el panorama perfila un fin de semana festivo lluvioso. Las próximas actualizaciones deberán acotar la ventana horaria de las precipitaciones.

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Los modelos meteorológicos registran discrepancias sobre la trayectoria del sistema de baja presión frente a la costa oeste (REUTERS/Daniel Cole)

La lluvia podría alterar Halloween, aunque persisten dudas sobre su intensidad

El escenario que el NWS considera más probable es el de una tormenta de intensidad moderada, con lluvias durante varias horas.

Sin embargo, la agencia mantiene una posibilidad menor de que el sistema gane fuerza, con precipitaciones más intensas, viento y consecuencias mayores para la movilidad y las actividades al aire libre.

La discusión meteorológica difundida el 25 de octubre señaló que los distintos modelos coinciden en un patrón húmedo e inestable para el fin de semana de Halloween, aunque divergen sobre sus detalles.

Las estimaciones previas contemplaban acumulados de entre 12,7 y 50,8 milímetros (0,5 a 2 pulgadas), pero el NWS aclaró que el total final podría quedar por encima o por debajo de ese rango.

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La última vez que se registró lluvia en Halloween en el centro de Los Ángeles fue en 2014, con 6,4 milímetros (0,25 pulgadas), según los registros recogidos por Los Angeles Times.

El meteorólogo Rich Thompson anticipó un fin de semana festivo con precipitaciones para el sur de California (REUTERS/Mario Anzuoni)

La ciudad también tuvo precipitaciones en esa fecha en 2003, cuando acumuló 12,7 milímetros (0,5 pulgadas), y en 1987, con 35,3 milímetros (1,39 pulgadas).

Las mareas podrían causar anegamientos costeros antes de la llegada de la tormenta

El riesgo no se limita a la lluvia. El NWS mantiene un aviso de inundación costera hasta el jueves a las 13:00, hora local, para distintos sectores del litoral del sur de California.

Las pleamares de la mañana, en especial entre el lunes y el miércoles, concentran la mayor preocupación.

En las costas de los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego, el nivel del agua puede llegar a entre 2,3 y 2,4 metros (7,5 a 8 pies).

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El cálculo toma como referencia el promedio de bajamar registrado entre 1983 y 2001; además, supone entre 30 y 45 centímetros (1 a 1,5 pies) por encima de las predicciones astronómicas habituales.

Las estimaciones preliminares sitúan los acumulados de agua entre 12,7 y 50,8 milímetros en la región (REUTERS/Jill Connelly)

El NWS advirtió que esas cotas podrían acercarse al récord de 2,42 metros (7,93 pies) observado en San Pedro el 10 de enero de 2005, una marca con registros desde 1924.

La amenaza principal, por ahora, es de inundación menor en paseos portuarios, estacionamientos de playa y ciclovías junto al mar.

No hay rutas cerradas de forma preventiva, pero el acceso al litoral puede verse afectado

El aviso no enumera carreteras con cierres programados. Por lo tanto, no existe una orden general de clausura de rutas en vigor.

Aun así, los anegamientos en zonas bajas pueden dificultar o interrumpir de forma puntual el acceso a sectores costeros, especialmente durante las horas de marea alta.

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La agencia prevé que el oleaje se mantenga, en principio, entre 0,6 y 0,9 metros (2 a 3 pies), lo que limita la posibilidad de daños más graves.

El centro de la ciudad registró lluvias en la fecha de Halloween durante los años 1987, 2003 y 2014 (REUTERS/Jill Connelly)

Las áreas que perdieron arena o sufrieron daños por temporales recientes conservan una vulnerabilidad mayor. Un oleaje más alto en las costas orientadas al sur hacia el miércoles podría elevar el riesgo.

El NWS recomienda a residentes y visitantes seguir las alertas oficiales locales, evitar los puntos inundados y revisar las condiciones antes de circular o acercarse a la costa.

Las próximas actualizaciones determinarán si se emiten avisos adicionales y cuándo la lluvia afectará con mayor precisión las actividades de Halloween.