Acusan a un hombre de matar a la mujer que lo crió y de usar su identidad para acceder a su dinero y propiedades

La fiscalía del condado de San Diego acusó a Cedric von Ferdinand por el homicidio de su madre de acogida Nadine Jett (YouTube/@fox5sd)

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La fiscalía del condado de San Diego acusó a Cedric von Ferdinand, de 34 años, de asesinar a su madre de acogida mediante una presunta intoxicación con fentanilo para apropiarse de sus bienes. La víctima, Nadine Jett, era una abogada jubilada de 64 años que recibía quimioterapia contra el cáncer cuando desapareció en enero de 2024.

Von Ferdinand fue detenido el 20 de octubre en el condado de Los Ángeles. La fiscal de distrito Summer Stephan anunció al día siguiente una acusación por homicidio con agravantes, en una investigación que también incluye presuntas maniobras fraudulentas sobre cuentas bancarias e inmuebles de la mujer, con pérdidas superiores a USD 500.000.

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La desaparición y el hallazgo de los restos

Jett fue vista por última vez el 14 de enero de 2024, cuando acudió a una sesión de quimioterapia. Según los investigadores, su muerte habría ocurrido entre ese día y el 17 de enero. Von Ferdinand, quien había comenzado a acompañarla durante su enfermedad, habría informado a familiares y cuidadores que la mujer había fallecido en México y que deseaba ser cremada sin ceremonia.

Nadine Jett desapareció el 14 de enero de 2024 después de asistir a una sesión médica de quimioterapia (YouTube/@fox5sd)

Sus otros hijos de acogida desconfiaron de esa versión porque el acusado no presentó un certificado de defunción. En junio de 2024 denunciaron la desaparición y alertaron sobre movimientos sospechosos relacionados con el patrimonio familiar.

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Tras una serie de allanamientos, los investigadores encontraron en julio de 2025 los restos de Jett enterrados en una fosa de aproximadamente 1,8 metros de profundidad, dentro de su propiedad de Valley Center. El examen forense atribuyó la muerte a una intoxicación aguda por fentanilo y la clasificó como homicidio.

Las autoridades hallaron los restos de la víctima en julio de 2025 dentro de una fosa en su propiedad de Valley Center (YouTube/@fox5sd)

La fiscalía precisó que los análisis toxicológicos detectaron acetilfentanilo, una sustancia presente en preparados ilícitos de este opioide. Sin embargo, las autoridades no explicaron públicamente cómo habría sido administrada la dosis. La responsabilidad del acusado deberá establecerse durante el proceso judicial.

Transferencias de propiedades y documentos cuestionados

La investigación financiera reveló presuntas operaciones para transferir a nombre de Von Ferdinand el terreno de Valley Center y otras dos propiedades de Jett en el condado de Los Ángeles. Los fiscales sostienen que el acusado utilizó documentación falsa y realizó movimientos bancarios sin autorización.

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La investigación judicial acreditó maniobras sobre inmuebles y cuentas bancarias con pérdidas que superan los 500.000 dólares (YouTube/@fox5sd)

Entre las operaciones investigadas figura la venta de una vivienda en abril de 2024 por más de USD 200.000. También se le atribuye la compra de un departamento en Gardena con fondos que habría sustraído de la mujer. La fiscalía presentó cargos por robo, falsificación y suplantación de identidad, entre otros delitos patrimoniales.

El expediente incluye a Kimberley Pifer, acusada de hacerse pasar por Jett para contraer un matrimonio ficticio con Von Ferdinand utilizando el nombre de la víctima. Los investigadores encontraron en una propiedad del sospechoso un certificado matrimonial fechado en mayo de 2024, meses después de la desaparición.

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Kimberley Pifer enfrenta cargos de falsificación tras usurpar la identidad de Jett para casarse con el acusado ((YouTube/@fox5sd))

Otro imputado es Raymond Joseph Alto, un notario acusado de certificar documentos con una firma supuestamente falsificada. Según testimonios judiciales, una huella atribuida inicialmente a Jett en un registro notarial correspondería al propio Von Ferdinand. Estas acusaciones permanecen pendientes de resolución judicial.

La defensa rechaza los cargos y la audiencia fue reprogramada

Stephan describió el caso como un supuesto crimen motivado por el beneficio económico. La fiscalía incorporó agravantes por asesinato mediante veneno y con fines de lucro, que podrían dar lugar a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte, si los fiscales solicitan esta última sanción y se cumplen los requisitos legales.

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La abogada defensora Ashley Mangold afirmó, en declaraciones recogidas por People, que su cliente mantiene su inocencia y el amor por su madre. Von Ferdinand compareció ante un tribunal, pero todavía no formalizó una declaración de culpabilidad o inocencia respecto del nuevo cargo.

La abogada Ashley Mangold sostuvo que Von Ferdinand mantiene su inocencia respecto a las imputaciones por asesinato (YouTube/@fox5sd)

La audiencia de lectura de cargos, prevista inicialmente para el 22 de octubre, fue reprogramada para el 5 de noviembre. En esa instancia continuará el proceso por la muerte de Jett, mientras siguen bajo investigación las presuntas operaciones fraudulentas relacionadas con su patrimonio.