Estados Unidos

Hollywood Beach quedó bajo el agua por las mareas altas: calles inundadas y comercios afectados en Florida

El avance del océano sobre Franklin Street y Ocean Drive obligó a desviar vehículos, proteger accesos con sacos de arena y extremar las precauciones durante la jornada dominical

Un cartel con el texto «CAUTION FLOODED STREET», un charco de agua en la calle, palmeras, automóviles y casas de fondo
El agua salada anegó calles próximas al paseo marítimo de Hollywood Beach durante las mareas altas del 25 de octubre (Captura NBC Miami)
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Las mareas altas inundaron calles y afectaron comercios de Hollywood Beach, en el sur de Florida, durante la mañana del domingo 25 de octubre.

El agua salada avanzó sobre sectores próximos al paseo marítimo, obligó a conductores a desviarse o circular con extrema precaución y llevó a los negocios a reforzar sus accesos con sacos de arena y otras barreras.

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El anegamiento coincidió con un episodio de mareas de sicigia —conocidas en Estados Unidos como king tides—, oleaje elevado y viento del este que empujó el mar hacia la costa.

La situación forma parte de un riesgo más amplio para el sur del estado, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó inundaciones costeras de moderadas a graves en los ciclos de pleamar entre el lunes y el martes.

El agua salada anegó calles próximas al paseo marítimo de Hollywood Beach

Agua sobre el pavimento frente a una acera con transeúntes, bicicletas, grandes macetas, palmeras y un edificio con mural
Comercios de Hollywood Beach colocaron sacos de arena y barreras para limitar el ingreso de agua (Captura NBC Miami)

Imágenes difundidas por NBC Miami mostraron acumulaciones de agua en vías cercanas al borde costero de Hollywood Beach.

Un vecino contó al medio que, tras limpiar una oficina, comprobó que el nivel había alcanzado aproximadamente sus rodillas.

La circulación quedó condicionada por los tramos anegados. Algunos automovilistas redujeron la marcha y otros evitaron las calles afectadas.

Las autoridades locales recomendaron trasladar los vehículos a zonas elevadas y tomar precauciones para proteger las propiedades, ya que el agua salada puede deteriorar los motores y otros componentes.

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El avance del mar también llegó a los comercios. De acuerdo con CBS News, el agua alcanzó el patio trasero de George’s Bakery and Bistro y entró en una tienda de conveniencia cercana, pese a los sacos de arena instalados en el acceso.

Calle inundada con agua sobre la calzada, palmeras, señales de tránsito y dos personas de pie en el agua bajo el cielo despejado
Conductores avanzan con precaución por una calle inundada cerca de la costa en Hollywood Beach, Florida (Captura NBC Miami)

Lawrence Cutler relató al canal que Ocean Drive había dejado de ser transitable a pie y que tuvo que conducir por unos 60 centímetros de agua (2 pies).

La advertencia de los rescatistas fue clara: atravesar sectores inundados expone a los vehículos a daños por la salinidad y puede complicar la evacuación si el agua sigue subiendo.

Los negocios reforzaron sus frentes antes de la pleamar

Antes del aumento del nivel del mar, comercios del paseo marítimo de Hollywood Beach habían desplegado sacos de arena, barreras y protecciones en sus vidrieras. En ese marco, WSVN informó que algunos locales incluso tapiaron sus frentes para reducir el ingreso de agua.

La mayor parte del tiempo se trata de aprender dónde estacionar el auto”, dijo Brooke Reed, empleada de un restaurante del paseo, en declaraciones recogidas por el canal.

También señaló que los establecimientos deben prever la llegada de personas que busquen resguardo durante las inundaciones.

Troncos de palmeras, un cono naranja y postes de madera sumergidos parcialmente en agua junto a una costa con árboles al fondo
Las mareas altas, el oleaje y los vientos elevaron el riesgo de inundaciones costeras en el sur de Florida (Captura NBC Miami)

Las condiciones en el mar llevaron a Hollywood Ocean Rescue a desaconsejar el ingreso al agua. Ramo Kline, integrante del cuerpo de salvamento, explicó al canal CBS que la coincidencia de la marea alta, el viento y el oleaje generó el escenario que afectó a la playa. Las torres de salvavidas disponen de códigos QR para consultar las condiciones actualizadas.

Vientos, oleaje y lluvia elevaron el riesgo de nuevas inundaciones

La División de Manejo de Emergencias de Florida advirtió por vientos fuertes, oleaje de hasta 4,6 metros (15 pies) y alto riesgo de corrientes de resaca en la costa este del estado.

El NWS esperaba inundaciones moderadas en cada ciclo de pleamar durante el domingo y un aumento de la probabilidad de anegamientos graves desde el lunes hasta el martes.

Un sistema de baja presión cerca del sur de Florida añadió presión sobre la costa. Según Miami Herald, las precipitaciones previstas y el viento procedente del mar podían dificultar el drenaje en calles, parques y otras zonas bajas.

Cualquier lugar que vaya a mojarse por la marea de sicigia empeorará con las lluvias”, advirtió Donal Harrigan, meteorólogo de la oficina de Miami del NWS, al diario.

Cuatro personas están de pie en medio de agua acumulada junto a una columna y una estructura metálica por la noche
Equipos de rescate recomendaron evitar las zonas anegadas y no ingresar al mar ante el riesgo de corrientes de resaca (Captura NBC Miami)

El organismo mantenía además una advertencia por vendaval desde la noche del domingo hasta la noche del lunes. La alerta advertía sobre condiciones peligrosas para la navegación y el área costera, en un contexto de vientos intensos y oleaje elevado.

Harrigan recomendó evitar tanto la navegación como la playa. La previsión situaba el momento de máxima pleamar en torno a las 21.00 del domingo y anticipaba que los picos más exigentes del episodio llegarían en los días posteriores.

La marea alta también anegó sectores de Miami, Miami Beach y Fort Lauderdale

El fenómeno no quedó limitado a Hollywood. Imágenes de WSVN mostraron anegamientos en distintos puntos del sur de Florida, incluidas zonas de Miami, Miami Beach y Fort Lauderdale.

Booker Copeland, residente de Hollywood Beach desde hace diez años, dijo al canal que planeaba permanecer en la zona durante la temporada de mareas intensas, aunque advirtió sobre el impacto para los visitantes.

El NWS prevé que el riesgo se mantenga en los próximos ciclos de pleamar, con posibilidad de inundaciones costeras más graves hasta el martes.

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