Este es el país que quedó sin TPS en agosto: miles de migrantes ya no están protegidos en EEUU

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Camerún en Estados Unidos finalizó el 5 de agosto de 2025, afectando a más de 5.000 personas. (EFE/ Juan Manuel Blanco)

La protección humanitaria conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Camerún en Estados Unidos llegó a su fin el lunes 5 de agosto de 2025, por decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida afectó a más de 5.000 cameruneses que residían en el país amparados bajo este mecanismo, el cual les permitía permanecer y trabajar legalmente en territorio estadounidense. El cese de esta protección marca el cierre de una etapa para quienes dependían del TPS para evitar la deportación, según datos oficiales.

De acuerdo con el Registro Federal y el anuncio hecho por el DHS, la designación de Camerún para el TPS expiró a las 11:59 p.m., hora local, del 4 de agosto de 2025. La agencia fundamentó su decisión en un análisis de las condiciones actuales en Camerún y la determinación de que ya no se cumplen los criterios para la extensión de este programa humanitario. Autoridades estadounidenses citaron consultas interinstitucionales y revisiones periódicas de la situación en el país africano como base para esta decisión.

El TPS para Camerún había sido iniciado en junio de 2022 y renovado en función del contexto político y humanitario que vivía esa nación. Diseñado para otorgar protección temporal a ciudadanos extranjeros ante conflictos armados, desastres naturales u otras crisis excepcionales, el programa cuenta con revisiones regulares por parte del gobierno federal, el cual determina si las condiciones que justifican la protección permanecen vigentes o han cambiado, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

¿Qué es el TPS para Camerún y por qué se otorgó?

El TPS es un beneficio migratorio establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite a nacionales de ciertos países afectados por circunstancias extraordinarias residir y trabajar en Estados Unidos de forma temporal. Camerún recibió este estatus el 7 de junio de 2022 como resultado de la escalada de violencia y el conflicto interno en varias regiones del país, según el DHS. La designación se otorgó inicialmente por 18 meses, tiempo en el que los beneficiarios podían solicitar autorización de empleo y suspensión de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que las condiciones en Camerún ya no justifican la extensión del TPS, según análisis oficiales. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)

¿Por qué terminó el Estatus de Protección Temporal para Camerún?

La decisión de concluir el TPS para Camerún se basó en un análisis oficial publicado en el Registro Federal. Según el DHS, la situación en el país africano evolucionó de tal forma que los conflictos que motivaron la designación original no son considerados un impedimento grave para el retorno seguro de sus ciudadanos. En el documento, el gobierno estadounidense argumentó que “aunque continúan los disturbios en Camerún, actualmente solo afectan a tres de las diez regiones del país”, lo cual hace factible la repatriación de los beneficiarios del TPS. El DHS también señaló que Camerún ha aceptado el regreso de ciudadanos con órdenes de expulsión definitivas durante la vigencia del programa.

¿Qué cambia para los ciudadanos de Camerún tras el fin del TPS?

Con la conclusión del TPS, todos los derechos asociados al programa, incluyendo la autorización de empleo, también terminaron el 5 de agosto de 2025. Según la agencia USCIS, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) vinculados a la designación de Camerún dejaron de ser válidos desde la fecha de expiración publicada.

La autoridad migratoria informó en su sitio oficial y a través de sus redes sociales que los afectados deben optar por la salida voluntaria mediante la aplicación CBP One, gestionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), o buscar alternativas legales para permanecer en el país, si las hubiese. “El Estatus de Protección Temporal para Camerún ya no está vigente. Los extranjeros ilegales deben autodeportarse a través de la aplicación CBP One u obtener un estatus legal”, publicó USCIS en su cuenta oficial.

¿Cuántas personas pierden el TPS para Camerún en Estados Unidos?

La medida implementada por el gobierno estadounidense afectó a aproximadamente 5.200 personas originarias de Camerún, de acuerdo con reportes del DHS y de los listados oficiales relacionados con el registro de TPS. Estas cifras incluyen tanto adultos como menores que estaban bajo la protección derivada de la situación humanitaria reconocida en 2022.

Con el fin del TPS, los cameruneses pierden autorización de empleo y deben optar por salida voluntaria o buscar alternativas legales para permanecer en EE.UU. (EFE/ Joebeth Terríquez)

¿Qué opciones tienen los beneficiarios tras la cancelación del TPS?

Las autoridades estadounidenses recomiendan que quienes pierdan su estatus bajo el TPS para Camerún consulten el portal de USCIS para opciones migratorias o procesos alternativos de regularización, si son elegibles. El uso de la aplicación CBP One permite a los migrantes notificar su salida voluntaria, lo que puede impactar criterios futuros para posibles admisiones o permisos.

El DHS, CBP y USCIS ofrecen líneas telefónicas, portales web y aplicaciones móviles para consulta de procesos, orientación sobre salida voluntaria o tramitación de nuevos estatus. En todos los casos, las agencias federales insisten en que la expiración del TPS obliga a los afectados a cumplir las disposiciones migratorias de Estados Unidos desde la fecha anunciada.

¿Qué acciones legales o institucionales se han presentado tras el fin del TPS para Camerún?

Diversas organizaciones vinculadas a la defensa de inmigrantes, como CASA, presentaron solicitudes y acciones legales para intentar frenar la terminación del programa tanto para Camerún como para Afganistán, según comunicados oficiales. El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Cuarto Circuito denegó en julio la petición de pausa en la finalización del TPS para estos países, permitiendo que la medida siguiera su curso en la fecha prevista. No obstante, el proceso legal continúa con recursos ante tribunales federales y la revisión de argumentos sobre la legalidad de la cancelación promovida por el Ejecutivo.

Portavoces de organizaciones civiles informaron que seguirán buscando recursos legales para sus afiliados, aunque la protección bajo TPS ya no resulte aplicable para los ciudadanos de Camerún afectados por la decisión anunciada por el DHS.

¿Cómo afecta esta decisión a la comunidad en Estados Unidos?

El término del TPS para Camerún estableció un nuevo escenario legal para más de 5.000 migrantes, quienes ahora deberán acogerse a los procedimientos migratorios regulares del país o abandonar el territorio estadounidense. Las instituciones recomiendan a los afectados mantener la información actualizada y revisar las fuentes oficiales para conocer opciones disponibles o instrucción sobre procesos migratorios alternativos.