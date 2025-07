Publican un nuevo video que muestra los impactantes momentos de la colisión aérea en Washington

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha iniciado una audiencia de investigación de tres días sobre la colisión mortal en pleno vuelo entre un vuelo de American Airlines y un helicóptero del Ejército sobre Washington, D. C., ocurrida en enero. (NTSB)

La colisión aérea que costó la vida a 67 personas en Washington D. C. ha puesto en evidencia una serie de fallos sistémicos que, según la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, ya presentaban señales de riesgo en el espacio aéreo del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

Durante la audiencia de investigación, celebrada el miércoles 30 de julio de 2025, Homendy cuestionó la respuesta institucional: “¿En serio? Sesenta y siete personas han muerto. ¿Cómo lo explican? ¿Con nuestro proceso burocrático?”.

Esta crítica frontal a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la gestión de la torre de control subraya la magnitud de las deficiencias detectadas tras el accidente más letal en la aviación estadounidense desde 2001.

El 29 de enero, un vuelo de American Airlines procedente de Wichita, Kansas, impactó con un helicóptero Black Hawk del Ejército durante la maniobra de aterrizaje.

El choque, que provocó la caída de los restos al río Potomac, ha desencadenado una investigación exhaustiva por parte de la NTSB

La colisión aérea en Washington D. C. revela fallos sistémicos en la seguridad del aeropuerto Reagan. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La investigación busca esclarecer no solo las causas inmediatas, sino también las condiciones estructurales que permitieron la tragedia. Según CBS News, la primera jornada de audiencias, que se extendió de las 9:00 horas a las 19:00 horas, dejó más interrogantes que respuestas sobre la cadena de decisiones y omisiones que desembocaron en el desastre.

Uno de los momentos más reveladores de la sesión fue la presentación de una animación de 11 minutos que reconstruyó los instantes previos a la colisión, culminando con la difusión de un video de vigilancia inédito que muestra con claridad la aproximación del helicóptero a la trayectoria del vuelo 5342 de American Airlines y el posterior impacto.

Antes de exhibir estas imágenes, se permitió a los familiares de las víctimas abandonar la sala, en un gesto de respeto ante la crudeza del material.

La grabadora de voz de la cabina del avión aportó detalles cruciales: 20 segundos antes del choque, el sistema TCAS emitió una alerta de “tráfico”, aunque sin ofrecer instrucciones de evasión. Apenas uno o dos segundos antes del impacto, se registró un clic y la exclamación de uno de los pilotos, seguida de una expresión de frustración.

Documentos de la investigación sugieren que los pilotos intentaron una maniobra de último recurso al tirar del yugo para evitar la colisión. El padre del primer oficial, Sam Lilley, expresó a CBS News su esperanza de que la investigación arroje luz sobre los últimos momentos de la tripulación: “Sé que mi hijo vio el helicóptero un segundo antes del impacto, y se esforzaron al máximo por evitarlo”.

La transcripción de la cabina revela además una situación de confusión operacional

El contexto previo al accidente muestra una acumulación de señales de alerta ignoradas. (REUTERS/Umit Bektas)

Mientras los pilotos se aproximaban visualmente a la pista 1, los controladores les ordenaron cambiar a la pista 33. Uno de los pilotos expresó su reticencia, pero finalmente aceptó la instrucción: “Díganles que estamos bien, haremos el tres-tres, lo haremos”. Este cambio de pista, en un entorno ya saturado y con antecedentes de incidentes, añade una capa de complejidad a la investigación.

Las pesquisas han determinado que la FAA no reconoció un historial preocupante de 85 cuasi accidentes en las inmediaciones del aeropuerto Reagan en los años anteriores a la tragedia.

Además, los helicópteros militares operaban habitualmente con el sistema de localización ADS-B Out desactivado, lo que dificultaba su detección por parte de otras aeronaves y los controladores. Fuentes citadas por CBS News indicaron que, tras dos incidentes graves en tierra, altos funcionarios de la FAA propusieron cerrar una de las tres pistas del aeropuerto, medida que no se implementó.

En respuesta a la presión pública y a la gravedad del accidente, la FAA reemplazó en abril a tres altos directivos de la torre de control del aeropuerto Reagan. Homendy criticó esta decisión, interpretándola como un intento de eludir responsabilidades en lugar de abordar los problemas de fondo que todos los operadores reconocían.

El debate sobre la seguridad aérea se ha trasladado al ámbito legislativo

La FAA y la torre de control, bajo escrutinio por omisiones y deficiencias tras el choque entre un avión y un helicóptero. (REUTERS/Umit Bektas)

El senador Ted Cruz presentó una propuesta que obligaría a todos los operadores aéreos a equipar sus aeronaves con ambas variantes de la tecnología ADS-B (Out e In), que permite la transmisión y recepción de datos de ubicación en tiempo real.

Actualmente, la mayoría de los aviones solo dispone de ADS-B Out, mientras que la versión In, que ofrece una visión más completa del tráfico circundante, no es obligatoria. La legislación también eliminaría la exención vigente para aeronaves del Departamento de Defensa y exigiría a la FAA revisar las rutas de helicópteros cerca de los aeropuertos, así como al Inspector General del Ejército evaluar las prácticas de seguridad aérea militar.

Cruz argumentó: “No puede haber un doble rasero en materia de seguridad aérea. No debemos tolerar excepciones especiales para vuelos de entrenamiento militar que operan en espacios aéreos congestionados”.

La presidenta de la NTSB recordó que su organismo lleva años recomendando la adopción de ADS-B In. “En 2008, enviamos una carta a la FAA indicando que la junta cree que equipar aeronaves con capacidad ADS-B In proporcionará y quiero enfatizarlo, una contribución inmediata y sustancial a la seguridad, especialmente durante las operaciones dentro y alrededor de los aeropuertos”, afirmó Homendy.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, respaldó la iniciativa legislativa y criticó la complacencia de administraciones anteriores ante la sucesión de incidentes en el espacio aéreo de Washington. Duffy anunció un plan de inversión multimillonaria para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo, que aún depende de tecnologías obsoletas como los disquetes.

Las audiencias de la NTSB en Washington reúnen a miembros de la junta, investigadores y testigos de las entidades implicadas

El sistema ADS-B y la gestión de rutas de helicópteros militares, en el centro del debate legislativo sobre seguridad aérea. (REUTERS/Umit Bektas)

Los paneles abordan cuestiones como las rutas de helicópteros militares, la tecnología anticolisión y la formación de los controladores del aeropuerto Reagan. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, anticipó que las próximas sesiones implicarán “conversaciones muy incómodas”, pero necesarias para priorizar la seguridad del público viajero.

La NTSB ha comenzado a publicar en línea miles de páginas de pruebas relacionadas con el accidente, mientras el informe final se espera para el próximo año. El proceso de investigación se centra en reconstruir los hechos y en identificar las fallas estructurales que permitieron que un solo controlador gestionara simultáneamente el tráfico comercial y militar en uno de los aeropuertos más transitados del país.