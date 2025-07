Al menos 11 personas resultaron apuñaladas y un sospechoso fue detenido en un Walmart en Michigan

Testigos describen escenas de pánico y sangre tras el ataque con cuchillo en el Walmart de Traverse City. (Jan-Michael Stump/Traverse City Record-Eagle via AP)

Al menos 11 personas resultaron apuñaladas en el interior de un Walmart, y un sospechoso fue detenido poco después del ataque.

El incidente, ocurrido en Traverse City, movilizó a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden, quienes acordonaron la zona y pidieron a la población evitar el área mientras se desarrollaban las investigaciones.

El hospital Munson Healthcare, el mayor centro médico del norte de Michigan, informó a través de sus redes sociales que estaba atendiendo a 11 víctimas de apuñalamiento.

El estado de salud de las personas heridos no se precisó de momento

El hospital Munson Healthcare atiende a las víctimas y reporta un volumen de pacientes superior al habitual. (Europa Press)

La portavoz del hospital, Megan Brown, confirmó que todas las personas ingresadas presentaban heridas causadas por arma blanca, aunque no pudo precisar el estado de salud de los pacientes en ese momento.

El centro médico reconoció que estaba recibiendo un “volumen de pacientes superior al habitual” y agradeció la labor de los servicios de emergencia y de las fuerzas del orden por su rápida respuesta.

En un comunicado, Munson Healthcare subrayó que colaboraba estrechamente con las autoridades locales para garantizar la mejor atención posible y solicitó paciencia y comprensión a la ciudadanía ante el aumento de la demanda.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse alejados de la zona

Las autoridades piden a la población evitar la zona mientras continúan las investigaciones del apuñalamiento. (Jan-Michael Stump/Traverse City Record-Eagle via AP)

La Policía Estatal de Michigan indicó que la oficina del sheriff local asumió la investigación y que los detalles disponibles eran limitados. La agencia instó a la población a mantenerse alejada del área mientras continuaban las pesquisas.

En el exterior del supermercado, testigos observaron la presencia de un camión de bomberos, varios vehículos policiales y personal de emergencias, lo que evidenciaba la magnitud de la respuesta ante el suceso.

La reacción institucional no se hizo esperar

La Policía Estatal de Michigan y el FBI colaboran en la investigación del ataque en el supermercado. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

La gobernadora Gretchen Whitmer declaró que su oficina estaba en contacto con la policía tras conocer la “horrible noticia”. En un mensaje dirigido a la comunidad, Whitmer expresó: “Nuestros pensamientos están con las víctimas y la comunidad que se está recuperando de este brutal acto de violencia”.

Por su parte, el subdirector del FBI, Dan Bongino, comunicó en redes sociales que la agencia federal estaba movilizando recursos para “brindar todo el apoyo necesario” a las autoridades locales.

Desde la empresa, el portavoz corporativo de Walmart, Joe Pennington, informó por correo electrónico que la compañía colaboraba con la policía y que, por el momento, todas las preguntas debían dirigirse a las autoridades. La comunicación oficial de Walmart se limitó a confirmar su disposición a cooperar en la investigación.

El impacto del ataque se sintió con especial fuerza en Traverse City, una localidad reconocida por su festival de la cereza, sus bodegas y sus faros, situada a unos 40 kilómetros (25 millas) al este del Parque Nacional Sleeping Bear Dunes y a 410 kilómetros (255 millas) al noroeste de Detroit.

Los testigos del ataque relatan la incertidumbre que vivieron dentro del supermercado

La gobernadora Gretchen Whitmer y Walmart expresan su apoyo a las víctimas y a la comunidad afectada. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

“Había sangre por todos lados”. La frase de Julia Martell, testigo presencial del ataque en el Walmart de Traverse City, resume el pánico y la confusión que se apoderaron del establecimiento la tarde del sábado.

Martell, de 30 años, relató a The New York Times cómo, mientras se encontraba en el pasillo de verduras enlatadas, escuchó gritos y vio al agresor avanzar con un cuchillo por la zona de la farmacia, apuñalando a quienes encontraba a su paso.

El atacante llegó a fijar la mirada en ella y se dirigió hacia su posición, pero cambió de rumbo en el último momento. “Si acaso, me asustó más que no me siguiera, porque entonces no tenías ni idea de dónde estaba”, explicó Martell al medio. En ese instante, la escena se tornó caótica: al menos tres personas yacían heridas a su alrededor, mientras el miedo se extendía entre los clientes.