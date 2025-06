ICE arresta a 17 migrantes que trabajaban en obra de reconstrucción de edificio incendiado en Pensilvania

ICE detuvo a 17 migrantes sin papeles en una obra de restauración en Pensilvania. (Archivo)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a 17 personas extranjeras sin autorización migratoria durante una inspección laboral en un inmueble en proceso de restauración en Bethlehem, Pensilvania. El procedimiento fue ejecutado por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Filadelfia, junto a otras agencias federales, según informó ICE en un comunicado reproducido por Fox News.

El operativo tuvo lugar en el complejo residencial Five 10 Flats, donde se realizaban trabajos de reparación tras un incendio ocurrido en mayo. El edificio se encontraba sin residentes al momento de la intervención, de acuerdo con información confirmada por WFMZ-TV, medio local del estado.

La inspección fue parte de las acciones regulares que la agencia federal realiza en espacios donde se desarrollan actividades económicas, con el fin de verificar el cumplimiento de las leyes migratorias y la autorización de empleo de los trabajadores en el lugar.

¿Quiénes fueron las personas detenidas por ICE?

De acuerdo con ICE, entre los 17 detenidos había 13 ciudadanos venezolanos, 2 mexicanos, 1 ecuatoriano y 1 nicaragüense. Todos formaban parte de una cuadrilla que realizaba labores de restauración del edificio. La agencia señaló que fueron contratados por una empresa subcontratista, cuyo nombre no fue dado a conocer públicamente.

Según los agentes federales, ninguno de los detenidos contaba con documentación migratoria válida ni autorización para trabajar en Estados Unidos. Tras ser identificados, fueron trasladados a centros de detención para la evaluación correspondiente conforme a los procedimientos del sistema migratorio.

ICE indicó que cada uno de los casos será analizado individualmente y, en caso de no cumplir con los requisitos legales, las personas podrían enfrentar procesos de remoción del país.

La mayoría de los detenidos por ICE en Bethlehem son venezolanos contratados por un subcontratista. (REUTERS/Kevin Mohatt)

¿Qué condiciones tenía el edificio inspeccionado?

El complejo Five 10 Flats había sido evacuado tras un incendio en mayo de 2025. Las autoridades locales habían declarado la estructura no habitable y las obras de recuperación estaban en curso. El operativo federal se realizó mientras se desarrollaban estas labores, y no había inquilinos presentes.

Los migrantes detenidos se encontraban realizando tareas de reparación estructural, según confirmó WFMZ-TV. Las autoridades señalaron que la contratación fue gestionada a través de un subcontrato, pero no se precisó si la empresa principal estaba al tanto de la situación migratoria de los trabajadores.

¿Qué declaró la agencia sobre la intervención?

Edward Owens, agente especial a cargo de la oficina de HSI Filadelfia, afirmó que las inspecciones en sitios laborales forman parte de los procedimientos de control para proteger la legalidad en el entorno económico. “Las inspecciones como esta son fundamentales para combatir prácticas ilegales de empleo que socavan a los trabajadores estadounidenses, desestabilizan los mercados laborales y exponen a nuestra infraestructura crítica a la explotación”, señaló Owens en un comunicado citado por Fox News.

El gobierno de EE.UU. mantiene entre sus funciones el monitoreo de espacios de empleo para verificar que se cumpla la normativa de verificación de elegibilidad laboral, incluyendo el uso del sistema E-Verify por parte de empleadores.

El operativo de ICE se realizó en el complejo Five 10 Flats, evacuado tras un incendio en mayo de 2025. (REUTERS/Kevin Mohatt)

¿Qué medidas podrían tomarse contra las empresas involucradas?

ICE indicó que además de las detenciones, las inspecciones pueden derivar en sanciones administrativas o penales para las empresas que contraten personal sin autorización de empleo. La agencia no confirmó si el subcontratista involucrado en el caso de Bethlehem enfrentará un proceso formal.

El procedimiento estándar en este tipo de situaciones contempla la revisión de registros de contratación, documentos laborales y comunicación entre contratistas. Cuando se verifica que hubo incumplimiento intencional, las autoridades pueden imponer multas, suspensiones o revocaciones de licencias comerciales.

¿Cuál es el contexto nacional de estas inspecciones?

La intervención en Pensilvania es parte de un conjunto de inspecciones laborales que ICE ha ejecutado en distintos estados durante 2025. Según datos del propio organismo, las operaciones se han concentrado en obras, plantas y negocios donde existe un patrón de empleo informal o sin verificación de estatus migratorio.

Según un análisis del Center for Immigration Studies citado por Fox News, existe una tendencia creciente en el uso de mano de obra extranjera en sectores como construcción, agricultura y servicios, mientras disminuye la participación de trabajadores nacidos en Estados Unidos.

Las autoridades han intensificado los controles para frenar la contratación de personas sin autorización legal, como parte de un enfoque dirigido a fortalecer la integridad del mercado laboral. Las acciones de ICE se enfocan principalmente en espacios donde se desarrollan actividades vinculadas a infraestructura crítica o recuperación de emergencias.

Las inspecciones laborales de ICE buscan frenar el empleo informal y proteger la legalidad en el mercado laboral estadounidense. (REUTERS/Kevin Mohatt)

¿Qué ocurre con los migrantes tras su detención?

Los migrantes arrestados pueden acceder a recursos legales como solicitudes de asilo, protección humanitaria, o suspensión de remoción, siempre que cumplan con los criterios establecidos en la ley federal. Cada caso es revisado por un juez de inmigración que evalúa la situación migratoria, condiciones personales y antecedentes de los detenidos.

ICE no indicó si alguno de los 17 migrantes había iniciado procesos migratorios previamente. La información sobre los tiempos de resolución dependerá de la carga del sistema judicial y de la situación individual de cada persona.