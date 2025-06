Una jueza federal ordenó restablecer la categoría de género “X” en pasaportes estadounidenses

El FBI advirtió a los usuarios estadounidenses de iPhone y Android a no contestar este tipo de mensajes Las estafas por mensajes de texto han aumentado en Estados Unidos. Los atacantes buscan robar datos personales y financieros mediante enlaces

No, no hay que esperar 30 minutos después de comer para nadar Nuevas revisiones médicas indican que comer antes de nadar no aumenta el riesgo de ahogamiento