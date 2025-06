Pachuca y RB Salzburg se preparan para debut en el Mundial de Clubes bajo alerta de tormentas

Vista panorámica del estadio en Nashville donde se jugará el Pachuca vs RB Salzburg (Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/File Photo)

Pachuca y RB Salzburg se enfrentarán este miércoles 18 de agosto en el cierre de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes en el Geodis Park en Nashville, Estados Unidos.

Los tuzos inician su recorrido en el torneo en medio de un clima adverso para la tarde de este miércoles. De acuerdo con Servicio Nacional del Clima (NWS, por sus siglas en inglés) se espera que se registren lluvias y tormentas eléctricas a la hora del encuentro.

Probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas antes de las 15:00 h, y luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 16:00 h. Mayormente soleado, con una máxima de 33 °C. Índice de calor de hasta 38 °C. Viento del suroeste de 16 a 24 km/h, con ráfagas de hasta 32 km/h. Probabilidad de precipitación: 30 %.

Para la noche se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas antes de las 2:00 a. m., luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas entre las 2:00 a. m. y las 5:00 a. m., luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 5:00 a. m. Mayormente nublado, con una mínima de 22 °C. Viento del sur suroeste a unos 16 km/h, con ráfagas de hasta 32 km/h. Probabilidad de precipitación: 70 %. Posibles nuevas cantidades de lluvia de entre 1,27 y 1,95 mm.

Mundial de Clubes y el clima

Las altas temperaturas en algunas sedes han desencadenado críticas (REUTERS/Daniel Cole)

Las condiciones meteorológicas en Estados Unidos desencadenaron diferentes críticas por parte de los jugadores y los asistentes al torneo. Las altas temperaturas en la mayoría de las sedes y los horarios generaron una serie de críticas, pues la mayoría de los partidos se disputaron al medio día.

El Rose Bowl en Pasadena, California, las altas temperaturas provocaron que un pequeño grupo se saliera del recinto ante la nula opción de sombra.

Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, fue uno de los primeros futbolistas que habló sobre el clima. “Es imposible, es un calor terrible. Yo tenía los dedos de los pies, las uñas me dolía. No podía frenar, ni arrancar. Al final, ya es increíble. Pero como es para todos igual no hay queja”, comentó después de la derrota de su equipo 3-0 frente al Paris Saint Germain.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Estados Unidos es uno de los países que cuenta con gran variedad de climas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.