Kristi Noem visitó un laboratorio de riesgo biológico un día antes de ser hospitalizada por una reacción alérgica

La secretaria de Seguridad Nacional fue hospitalizada debido a una reacción alérgica. (Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, fue ingresada ayer a un hospital de Washington D.C. tras experimentar una reacción alérgica. El incidente obligó a su traslado en ambulancia a un centro médico, donde, de acuerdo con declaraciones emitidas por Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, “se encuentra consciente y en proceso de recuperación”. El traslado fue realizado por precaución, mientras que la portavoz comentó que la funcionaria permanece bajo observación médica y “se encuentra alerta y recuperándose”.

El ingreso hospitalario de Noem se produjo un día después de que la funcionaria realizara una visita a laboratorios de defensa biológica en Fort Detrick, en Frederick, Maryland, junto al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el senador de Kentucky, Rand Paul. La visita fue documentada en una publicación realizada por Kennedy Jr. en redes sociales, donde aparece en una fotografía junto a ambos funcionarios “inspeccionando los laboratorios de riesgo biológico en Fort Detrick”. El vecindario acoge el National Biodefense Analysis and Countermeasures Center y el U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, dos instalaciones dedicadas a la investigación y defensa ante amenazas biológicas.

El hospital donde Noem permanece bajo atención registró un intenso despliegue de seguridad tras su ingreso, según CNN, con agentes del Servicio Secreto resguardando distintas entradas del área de emergencias. El incidente se reportó el martes 17 de junio, día en que la funcionaria fue hospitalizada. La portavoz del DHS señaló que el episodio motivó la adopción de medidas de precaución durante su atención médica.

Visita a laboratorios de Fort Detrick

Fort Detrick, ubicado en el estado de Maryland, es considerado sede de algunos de los laboratorios de investigación biológica más importantes de Estados Unidos. Entre sus instalaciones destaca el National Biodefense Analysis and Countermeasures Center, dedicado según el DHS a la defensa nacional frente a amenazas biológicas, y cuya creación se debió a los atentados con esporas de ántrax en 2001. Este centro fue esencial en investigaciones posteriores sobre el coronavirus, y funciona bajo la supervisión directa del DHS desde su inauguración como parte de la respuesta federal a ataques bioterroristas.

En las instalaciones de Fort Detrick también opera el U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, laboratorio central del ejército estadounidense dedicado a la investigación en el campo de la biodefensa. La misión declarada de esta dependencia consiste en proporcionar herramientas para la protección de la salud de las fuerzas armadas y en entrenar al personal militar para responder ante riesgos biológicos de forma efectiva, según fuentes oficiales del ejército. Ambos centros están ubicados en Frederick y concentran las principales investigaciones federales en torno a amenazas biológicas y enfermedades infecciosas emergentes.

La hospitalización de Noem generó numerosas muestras de apoyo de figuras públicas y comentaristas. El exasesor del presidente Trump, Bruce Levell, expresó en la red social X su respaldo a la funcionaria y solicitó oraciones por su pronta recuperación. Levell escribió: “Por favor, únanse a mí para mantener a Kristi en sus oraciones para una pronta y completa recuperación. Ella ha liderado incansablemente la iniciativa para mantener la ley y el orden y utilizar ICE para proteger al país”.

La gestión de Noem frente al DHS se ha distinguido por el endurecimiento de las políticas migratorias. (X/@Sec_Noem via REUTERS)

El comentarista Charlie Kirk también utilizó X para pedir respaldo a la secretaria tras conocer la noticia de su hospitalización. Noem continúa bajo observación médica tras la reacción alérgica sufrida el martes. Hasta ahora, no se ha informado la causa exacta ni la fecha de su alta, y el Departamento de Seguridad Nacional permanece a la espera de que la secretaria retome sus actividades al frente del organismo.

¿Quién es Kristi Noem?

Kristi Noem, de 53 años, asumió la dirección del Departamento de Seguridad Nacional tras su designación por parte del presidente Donald Trump en noviembre y la confirmación por el Senado en enero. Antes de su actual cargo, fue gobernadora de Dakota del Sur y representante por el mismo estado en el Congreso federal. Desde su llegada al DHS, Noem ha estado al frente de la implementación de la agenda migratoria de la administración Trump, incluyendo medidas como el despliegue de tropas en la frontera sur y la aplicación de poderes especiales para la deportación de inmigrantes indocumentados.

La secretaria también ha sido responsable de la supervisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), organismo que, además, ha sido blanco de críticas por parte de Noem, quien la ha calificado de ineficaz en varias ocasiones. Durante su gestión como secretaria del DHS, la figura de Noem ha ganado relevancia en el entorno político y mediático, destacándose por su alineamiento con las políticas de inmigración y seguridad que promueve la administración Trump. La funcionaria ha participado activamente en operativos fronterizos y en el diseño de directrices para las fuerzas de seguridad.