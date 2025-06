El gobierno federal ordena pausar los arrestos de inmigración en granjas, restaurantes y hoteles

Las redadas migratorias afectan la estabilidad de sectores clave como la agricultura y la hotelería en Estados Unidos. (Nikos Frazier/Omaha World-Herald via AP)

El gobierno de Estados Unidos ha decidido pausar los arrestos migratorios en granjas, restaurantes y hoteles, según informó un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Esta medida, responde a preocupaciones expresadas por el propio presidente sobre el impacto negativo de las políticas migratorias agresivas en sectores económicos clave.

La decisión marca un giro en la estrategia de aplicación de la ley migratoria, que había intensificado las redadas en lugares de trabajo en las últimas semanas.

Una pausa a las redadas migratorias tras semanas de operativos

Empresarios advierten sobre la dificultad de reemplazar trabajadores detenidos en industrias como la agrícola y alimentaria. (Foto AP/Damian Dovarganes)

De acuerdo con The New York Times, Tatum King, funcionario de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), envió una directiva a los líderes regionales el pasado jueves para detener las investigaciones en industrias como la agrícola, los empacadores de carne y los hoteles.

Esta decisión se produce tras semanas de operativos que buscaban aumentar significativamente el número de arrestos diarios, pasando de 650 a 3.000, según declaraciones de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y principal arquitecto de las políticas migratorias del gobierno federal.

El presidente expresó su preocupación por las redadas en ciertos sectores

Trump señaló que las políticas migratorias agresivas están dañando industrias críticas y la economía nacional. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

El presidente Trump, a través de su plataforma Truth Social, expresó su preocupación por el impacto de estas redadas en sectores como la agricultura y la hostelería.

Según Trump, estas industrias han reportado dificultades para reemplazar a trabajadores con años de experiencia, lo que ha generado tensiones en la cadena de suministro y en la operación de negocios esenciales.

En su mensaje, Trump afirmó: “Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con muchos años de experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar”.

La decisión de pausar los arrestos en estos sectores refleja los límites de la promesa de deportaciones masivas, especialmente cuando estas afectan a industrias que dependen de trabajadores indocumentados.

Impacto de los arrestos en el sector agrícola

Granjas en California registraron ausencias laborales masivas luego de operativos del ICE en campos agrícolas. (@FBILosAngeles)

Según The Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional no cuestionó la directiva, y su portavoz, Tricia McLaughlin, aseguró que la prioridad seguirá siendo retirar de las calles a los “peores criminales extranjeros ilegales”.

En las últimas semanas, las redadas del ICE han generado un impacto significativo en comunidades agrícolas y en otros sectores productivos. En California, las oficinas agrícolas han denunciado que los operativos en plantas empacadoras y campos agrícolas amenazan la estabilidad de negocios que abastecen gran parte de los alimentos del país.

En el condado de Ventura, conocido por el cultivo de fresas, limones y aguacates, decenas de trabajadores agrícolas fueron arrestados, mientras que otros han dejado de asistir al trabajo por temor a ser detenidos.

ICE realizó una redada en una planta procesadora de carne en Omaha

La planta Glenn Valley Foods en Omaha fue escenario de una redada por el uso de trabajadores inmigrantes sin autorización. (Nikos Frazier/Omaha World-Herald via AP)

Un caso destacado ocurrió en Omaha, Nebraska, donde el ICE realizó más de 70 arrestos en una empresa de envasado de alimentos.

El propietario de Glenn Valley Foods afirmó que la compañía estaba inscrita en un programa voluntario para verificar el estatus migratorio de sus empleados, pero que, tras las redadas, la empresa operaba al 30% de su capacidad mientras buscaba reemplazos.

El endurecimiento de las políticas migratorias también ha sido evidente en las denominadas ciudades santuario, donde las autoridades locales limitan la cooperación con el ICE.

Según Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, la agencia ha intensificado su presencia en comunidades y lugares de trabajo en estas jurisdicciones. En declaraciones a Fox News, Homan advirtió: “Si no podemos arrestarlos en la cárcel, los arrestaremos en la comunidad. Si no podemos arrestarlos en la comunidad, aumentaremos los operativos de control en las obras. Inundaremos la zona”.

La decisión de pausar los arrestos en sectores clave podría ser vista como un intento de equilibrar la aplicación de la ley migratoria con las necesidades económicas del país. Sin embargo, las tensiones entre las políticas de deportación y la dependencia de ciertos sectores en trabajadores indocumentados continúan siendo un desafío.