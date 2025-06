El sector agrícola en California ha sido gravemente afectado tras las redadas de inmigración

Redadas en California han detenido a decenas de trabajadores agrícolas, generando un impacto crítico en las cadenas de suministro de alimentos. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Las recientes redadas de inmigración en California, específicamente en el condado de Ventura, están generando un impacto significativo en la industria agrícola del estado, que es responsable de producir una gran parte de los alimentos consumidos en Estados Unidos.

Segú informó The Associated Press, decenas de trabajadores agrícolas han sido arrestados en operativos realizados por agentes federales en granjas dedicadas al cultivo de fresas, limones y aguacates, según reportó The Associated Press.

Este clima de temor ha provocado que entre el 25% y el 45% de los trabajadores dejen de asistir a sus labores, según Maureen McGuire, directora ejecutiva de la oficina agrícola del condado.

Las afectaciones que sufre la industria agrícola y alimentaria

La agricultura californiana enfrenta una crisis de mano de obra, con ausencias laborales entre el 25% y 45% por temor a arrestos. (REUTERS/Luc Gnago/)

Según McGuire, la ausencia de trabajadores afecta directamente la capacidad de las granjas para cosechar, procesar y distribuir alimentos, lo que repercute en las cadenas de suministro a nivel nacional. “Esto afecta a todos los estadounidenses que comen”, afirmó.

California, que produce más de un tercio de las verduras y más de tres cuartas partes de las frutas y frutos secos del país, enfrenta una situación crítica. Aunque el estado es mayoritariamente demócrata, las zonas agrícolas suelen ser bastiones republicanos, y muchos agricultores han apoyado a Trump en temas como el comercio y la gestión del agua.

Sin embargo, las actuales redadas han generado preocupación incluso entre quienes respaldaron al presidente. Trump reconoció recientemente en sus redes sociales que las medidas migratorias están afectando a sectores como la agricultura y la hotelería, y prometió cambios, aunque no ofreció detalles específicos.

Más de 40 detenidos en campos agrícolas

Los agentes de inmigración se presentaron en granjas y campos agrícolas del condado de Ventura. (@FBILosAngeles)

Primitiva Hernández, directora ejecutiva de 805 UndocuFund, informó que al menos 43 personas han sido detenidas en campos agrícolas de los condados de Ventura y Santa Bárbara desde el inicio de las redadas. Esta cifra se basa en datos del consulado mexicano y en testimonios de familiares de los detenidos.

Por su parte, Elizabeth Strater, de United Farm Workers, señaló que también se han reportado arrestos en el Valle Central de California. En algunos casos, supervisores de las granjas han impedido el acceso de los agentes federales al no contar estos con órdenes judiciales, según Lucas Zucker, de Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy.

La secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que las acciones seguirán enfocándose en la expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos, en línea con las directrices presidenciales. Sin embargo, Zucker calificó estas redadas como “un ataque masivo contra una comunidad inmigrante de clase trabajadora” y denunció que no se están enfocando en individuos específicos, sino que buscan información de manera indiscriminada.

El impacto humano de estas redadas también es evidente

Protestas en Ventura tras arrestos en operativos de inmigración. (AP Foto/Damian Dovarganes)

Un trabajador agrícola, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató cómo presenció el arresto de compañeros en una granja vecina mientras recogía fresas.

“Lo primero que pensé fue: ¿quién se quedará con mis hijos?”, expresó en español. Este trabajador, originario de México y residente en Estados Unidos desde hace dos décadas, decidió no asistir al trabajo por temor, lo que no solo afecta su ingreso, sino también la recolección de los cultivos.

La Oficina Agrícola de California ha manifestado su preocupación por la interrupción de la fuerza laboral y ha reiterado la necesidad de una reforma migratoria para abordar la escasez de trabajadores en el sector.

Bryan Little, director sénior de promoción de políticas de la organización, subrayó que la agricultura del estado depende y valora a su fuerza laboral. “Si las medidas federales de control migratorio continúan en esta dirección, será cada vez más difícil producir alimentos, procesarlos y llevarlos a los supermercados”, advirtió.

Las protestas en Los Ángeles contra las redadas de ICE

La Guardia Nacional y marines se desplegaron en California durante protestas relacionadas con redadas migratorias en campos agrícolas. (AP Foto/Ethan Swope)

Las redadas, que forman parte de una intensificación de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, también han incluido operativos en lugares de trabajo como estacionamientos, fábricas y lavaderos de autos.

Además, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles tras protestas relacionadas con estas medidas.

Las redadas no solo afectan la economía agrícola, sino también la estabilidad emocional y financiera de miles de familias que dependen de estos empleos.