Nueva advertencia de la FDA en caso de galletas mal etiquetadas: riesgo grave confirmado

Productos de panadería libre de gluten están bajo revisión federal por incumplimientos en el etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha clasificado como de “Clase I” el reciente retiro del mercado de varias galletas elaboradas por New Grains Gluten Free Bakery, una panadería con sede en Utah. Esta categoría, la más alta emitida por el organismo regulador, se reserva para productos cuyo consumo puede causar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

La decisión se tomó luego de que se descubriera que algunas variedades de galletas sin gluten distribuidas por esta empresa contenían ingredientes como huevo, leche y soya sin estar declarados en las etiquetas del producto. Esta omisión representa un peligro severo para las personas con alergias alimentarias, que podrían verse expuestas a reacciones que van desde molestias leves hasta episodios de anafilaxia potencialmente letales.

De acuerdo con la FDA, los productos afectados incluyen las galletas Chocolate Chip, Frosted Sugar, Coconut Macaroon y Brownie Chocolate Chip, todas comercializadas en bolsas plásticas transparentes de 4 onzas, con seis u ocho unidades por paquete, dependiendo del tipo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos clasificó el retiro como de riesgo severo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Problemas de impresión dificultaron la identificación de alérgenos y de lotes específicos

La omisión de los alérgenos no fue intencional sino resultado de un problema técnico en el proceso de impresión. La agencia federal explicó que las etiquetas impresas en los paquetes tenían fallas de calidad que impedían leer correctamente la lista de ingredientes y las advertencias obligatorias sobre alérgenos. Además, los códigos de lote y fecha de producción estaban ausentes o eran ilegibles, lo que complica aún más la tarea de identificar con precisión los lotes potencialmente peligrosos.

New Grains Gluten Free Bakery no ha informado públicamente cuántas unidades fueron distribuidas, aunque se confirmó que el alcance de la distribución se limitó al estado de Utah. La empresa fue contactada por Newsweek a través de un formulario en línea, pero hasta el momento no ha emitido comentarios sobre el incidente.

La presencia no declarada de alérgenos podría afectar gravemente a consumidores sensibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

La presencia de alérgenos ocultos representa un riesgo crítico para millones de consumidores

Según estimaciones de la propia FDA, millones de personas en Estados Unidos viven con alergias alimentarias o sensibilidades específicas a ciertos ingredientes. Las reacciones adversas pueden ir desde urticaria, náuseas o diarrea, hasta crisis respiratorias graves o shock anafiláctico. Entre los nueve principales alérgenos reconocidos por la agencia se encuentran la leche, los huevos, el sésamo, el pescado, los mariscos, los frutos secos, el maní, el trigo y la soya.

En este contexto, la presencia inadvertida de tres de estos ingredientes (huevo, leche y soya) en productos comercializados como libres de gluten y presumiblemente seguros para personas con restricciones alimenticias, constituye una amenaza sanitaria de alto nivel. Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedades o reacciones adversas, la alerta se mantiene activa como medida preventiva.

El etiquetado deficiente impidió identificar ingredientes críticos para la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa ya había retirado otros productos por el mismo problema a inicios de mayo

Este retiro de galletas no es un hecho aislado. A comienzos del mes de mayo, New Grains Gluten Free Bakery ya había anunciado el retiro voluntario de otros productos de su catálogo, entre ellos panes, bagels y crutones, por contener los mismos alérgenos no declarados. Estos antecedentes podrían indicar una falla sistemática en los controles internos de etiquetado, aunque la empresa no ha ofrecido detalles adicionales sobre las causas del error.

En su sitio web, la panadería mantiene una declaración de misión que afirma su compromiso con la producción de alimentos “saludables, deliciosos y de alta calidad”, dirigidos específicamente al público con necesidades alimentarias especiales. El incidente actual, sin embargo, plantea dudas sobre la consistencia entre esos principios y la ejecución práctica del proceso de manufactura.

La panadería involucrada ya había ordenado el retiro de otros artículos semanas antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instrucciones para los consumidores: devolución y contacto

La FDA recomienda a los consumidores que hayan adquirido alguno de los productos mencionados que no los consuman bajo ninguna circunstancia. En su lugar, deben devolverlos al punto de compra para obtener un reembolso completo. La empresa ha habilitado una línea de atención para resolver dudas, disponible de lunes a viernes, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. (MST), en el número 801-980-5751.

El caso sigue bajo observación de las autoridades sanitarias federales, mientras se evalúan las acciones correctivas implementadas por la empresa para evitar futuras omisiones en el etiquetado de sus productos. La designación de “Clase I” permanecerá vigente hasta que se garantice que el riesgo ha sido contenido por completo.