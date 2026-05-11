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El régimen iraní ejecutó a un joven acusado de espionaje

La información oficial señala que el fallecido permaneció en régimen de aislamiento durante meses y habría sido sometido a presiones intensas para admitir su responsabilidad, según organizaciones de derechos humanos y medios internacionales

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Primer plano de Erfan Shakourzadeh, un hombre joven con barba, gafas redondas y camiseta oscura, apoyando la barbilla en la mano con un reloj en la muñeca
Erfan Shakourzadeh, un joven iraní, fue ejecutado por el régimen bajo acusaciones de ser espía del Mossad y la CIA, generando condena internacional. (Infobae)

Irán ejecutó a Erfan Shakourzadeh, de 29 años, tras haberlo acusado de espiar para la CIA y el Mossad, según reportó la agencia estatal iraní. El joven había sido arrestado en febrero de 2025 por supuesta colaboración con Estados Unidos e Israel, cuando era estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán.

El procedimiento que llevó a la ejecución incluyó, según la organización noruega Hengaw, nueve meses de tortura física y psicológica en régimen de aislamiento con el objetivo de obtener confesiones forzadas. Esta entidad detalló que, antes de morir, Shakourzadeh reiteró, en un mensaje publicado por Hengaw, que “fue arrestado por cargos de espionaje fabricados”.

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Shakourzadeh trabajaba en una organización científica relacionada con actividades satelitales.

Las autoridades iraníes afirmaron que Shakourzadeh entregó información científica clasificada a servicios de inteligencia extranjeros. De acuerdo con la agencia semioficial Tasnim, el acusado habría intentado establecer contacto con agentes extranjeros en tres ocasiones distintas.

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El informe sostuvo además que la información supuestamente compartida estaba relacionada con su trabajo en el área aeroespacial. Pese a estas acusaciones, la organización de derechos humanos Iran Human Rights Society aseguró que Shakourzadeh fue arrestado en 2025 y obligado a confesar bajo coerción, algo común bajo el régimen de los ayatolás.

La ejecución se produjo apenas un día después de que el Ministerio de Inteligencia iraní anunciara el desmantelamiento de dos supuestas células vinculadas al Mossad y la detención de varias personas acusadas de intentar transferir información clasificada sobre instalaciones militares.

Motocicletas pasan ante un cartel que muestra una imagen del fallecido líder supremo de irán, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, con el puño enmarcado entre puños enmarcados de seguidores, en el centro de Teherán, Irán, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Motocicletas pasan ante un cartel que muestra una imagen del fallecido líder supremo de irán, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, con el puño enmarcado entre puños enmarcados de seguidores, en el centro de Teherán, Irán, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Según la agencia estatal IRNA, los operativos se realizaron en seis provincias iraníes. El régimen aseguró que uno de los sospechosos murió durante un enfrentamiento armado.

Sin aportar pruebas que respalden sus acusaciones, las autoridades iraníes afirmaron que una de las células, integrada por cuatro personas, planeaba ataques en Azerbaiyán Occidental y zonas cercanas a Teherán antes de ser desarticulada. Otra supuesta red habría estado realizando tareas de reconocimiento para atacar personal militar en las provincias de Kerman y Alborz, según consignó la Agencia Judía de Noticias.

Irán ha denunciado en reiteradas ocasiones la detención de supuestos agentes vinculados a agencias de espionaje internacionales en medio de la prolongada guerra encubierta entre Teherán e Israel.

La tensión diplomática aumentó el domingo, después de que Irán rechazara el plan estadounidense para poner fin al conflicto, que los medios del país calificaron como una “sumisión de Teherán ante demandas excesivas de Trump”, según citó The Telegraph. La caída de las negociaciones elevó los precios del petróleo y generó pérdidas en los mercados bursátiles.

La incertidumbre en Medio Oriente volvió a crecer este lunes después de que el presidente de Estados UnidosDonald Trump, rechazara la contrapropuesta iraní para poner fin al conflicto regional, mientras aumentaron las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán y los precios internacionales del petróleo registraron fuertes subas por la tensión en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el domingo por la noche en Truth Social que rechazará la respuesta enviada por Irán a la última propuesta diplomática presentada por Washington para intentar frenar el conflicto en Medio Oriente. “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió Trump, sin revelar detalles sobre los términos planteados por Teherán.

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