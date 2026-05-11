Diputados laboristas impulsan la renuncia de Keir Starmer tras la derrota electoral: “Su posición es insostenible”

Diputados laboristas impulsan la recogida de firmas para exigir la salida de Keir Starmer como líder partidario tras pérdidas electorales. (REUTERS/ARCHIVO)

Diputados del Partido Laborista británico han iniciado la recolección de firmas para forzar la salida de Keir Starmer como líder, tras las recientes pérdidas en las elecciones locales inglesas y en los comicios regionales en Escocia y Gales. La diputada Catherine West comunicó que busca apoyos entre sus colegas parlamentarios para que Starmer establezca un calendario de elección de un nuevo líder en septiembre.

West, representante de Horsney & Fiern Barnet, indicó que el discurso de Starmer fue “bueno”, pero no compensa los resultados negativos del jueves pasado. Para desafiar el liderazgo de Starmer, West necesita 81 firmas de diputados laboristas.

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“He escuchado el discurso del primer ministro esta mañana. Agradezco la energía y las ideas renovadas. Sin embargo, a mi pesar, he llegado a la conclusión de que el discurso de esta mañana fue insuficiente y tardío. Los resultados del jueves pasado demuestran que el primer ministro no ha logrado inspirar esperanza. Lo mejor para el partido y el país ahora es una transición ordenada”, señaló West en un comunicado. Añadió que recaba “nombres de diputados laboristas para solicitar al primer ministro que establezca un calendario para la elección de un nuevo líder en septiembre”.

Catherine West busca apoyo parlamentario para proponer un calendario de elección de nuevo líder laborista en septiembre tras los malos resultados. (REUTERS/ARCHIVO)

En los comicios del jueves, el laborismo perdió 1.496 concejales y quedó con 1.068. En Escocia se quedó con 17 miembros en el Parlamento de Edimburgo, frente a los 21 anteriores, y en Gales perdió el control del parlamento galés, con nueve de 44 asientos.

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La antigua viceprimera ministra laborista Angela Rayner reconoció que el gobierno de Starmer “no funciona” y pidió el retorno al parlamento del alcalde de Manchester, Andy Burnham, visto como posible sucesor al liderazgo. Burnham debe ser elegido diputado para optar al liderazgo, pero Starmer le impidió presentarse como candidato laborista en la parcial de Gorton & Denton.

Las pérdidas electorales intensifican demandas de cambio en la jefatura del laborismo británico. (REUTERS/ARCHIVO)

El diputado Chris Curtis, por Milton Keynes North y presidente del Grupo de Crecimiento del Partido Laborista, pidió la dimisión de Starmer y un calendario para su salida. Se sumó a las declaraciones de Markus Campbell-Savours, diputado por Penrith y Solway, quien afirmó: «Sir Keir Starmer es un hombre decente, íntegro y amable. Pero su liderazgo no funciona, y lo lamento profundamente. Su posición es ahora insostenible». Campbell-Savours dijo que la lealtad está “con nuestros miembros electos en todo el país y con los 1.500 que perdieron sus escaños la semana pasada”.

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La diputada Emma Lewell, por South Shields, expresó: “Este discurso fue escrito en la misma burbuja interna que nos metió en este lío. Fundamentalmente, la ciudadanía no confía en el primer ministro ni en el gobierno. Sin confianza no hay nada”.

Starmer intentó este lunes relanzar su gobierno tras el peor resultado laborista en décadas. “Sé que tengo a quienes dudan de mí”, aseguró el primero ministro del Reino Unido en su primer discurso tras los comicios regionales.

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