Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los iPhones si Apple no los fabrica en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump amenazó este viernes a la empresa Apple con un impuesto del 25% si los iPhones que vende en Estados Unidos no son fabricados en el país.

“Hace tiempo informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos, no en India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Apple Inc. se ha convertido en blanco frecuente de los ataques de Trump, un factor que ha frenado la cotización de sus acciones, mientras que otras grandes empresas tecnológicas se han recuperado durante el último mes. Este viernes, en el premercado de Wal Street caen más del 3 por ciento.

El fabricante del iPhone era la mayor empresa del mundo a principios de mayo, pero desde entonces ha caído al tercer puesto, por detrás de Microsoft Corp. y Nvidia Corp.

Este mes, Trump dijo que “tenía un pequeño problema con Tim Cook” y afirmó que había pedido al director ejecutivo de Apple que dejara de construir fábricas en India: “Para mí es una señal de alarma que Trump siga apuntando a Apple y parezca tener algo en contra de ellos”, anticipó Randy Hare, director de investigación de renta variable del Huntington National Bank. “No significa que Trump vaya a hacer nada más, pero no se puede predecir lo que va a pasar, y eso me hace ser cauteloso”.

Ahora Trump ha dado un paso más al frente y el golpe, aunque no es el más duro, hundirá más las acciones de Apple.

Los iPhones están en la mira de Donald Trump (REUTERS/Florence Lo/Archivo)

Las acciones de Apple en Wall Street

El riesgo político ha sido un factor determinante en los mercados en general este año, como se vio en la venta masiva de acciones del miércoles por la preocupación sobre el déficit galopante, una cuestión que llevó a Moody’s a rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Los inversores también están siguiendo de cerca las últimas novedades sobre el proyecto de ley fiscal del gobierno de Trump.

El destino de Apple ha estado más ligado a la guerra comercial y ha evitado el peor escenario que parecía plausible el mes pasado. Poco después, la administración Trump eximió a categorías clave de productos electrónicos, incluidos los teléfonos inteligentes y los ordenadores, de sus denominados aranceles recíprocos, y Estados Unidos y China acordaron reducir temporalmente los aranceles sobre los productos del otro.

Trump también elogió al director ejecutivo de Nvidia por asistir a un foro de inversión en Arabia Saudita, mientras que señaló que Cook no lo había hecho. “Que Trump señale que Cook no está en una cumbre me pone los pelos de punta”, afirmó Hare, del Huntington National Bank. “No me parece normal. Cualquiera que diga que puede cuantificar este riesgo se equivoca”.

La visita de Donald Trump, junto a Tim Cook en la foto, a la planta de Apple de Austin, Texas, en 2019 (REUTERS/Tom Brenner/Archivo)

¿Puede resolver Apple sus diferencias con Trump?

Atender las preocupaciones de Trump sobre la fabricación extranjera de Apple puede ser complicado, dada la casi imposibilidad de fabricar iPhones y otro hardware en Estados Unidos, especialmente a corto plazo.

Pero la ira dirigida contra Apple es solo uno de los riesgos geopolíticos a los que se enfrenta la empresa debido a las políticas de Trump. Los resultados financieros publicados este mes reforzaron las preocupaciones sobre una desaceleración del mercado chino, así como el impacto de los aranceles.

La incertidumbre política se suma a otros factores adversos que han mantenido a raya a algunos inversores, como las preocupaciones sobre el crecimiento y un múltiplo elevado. Apple cotiza a 26,6 veces sus ganancias estimadas, muy por encima de su media de 10 años, que es de 21. También cotiza con una prima respecto a otras empresas de gran capitalización que se espera que crezcan más rápidamente este año, a pesar de sus continuas dificultades en el ámbito crucial de la inteligencia artificial.

Con información de AP y Bloomberg