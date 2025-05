Un hombre venezolano de 24 años engañó a una comunidad escolar haciéndose pasar por un joven de 16

Retrato de Anthony Emmanuel Labrador Sierra, el individuo venezolano implicado en el caso de suplantación de identidad. (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Wood)

En un insólito caso de suplantación de identidad, Anthony Emmanuel Labrador Sierra, un ciudadano venezolano de 24 años, fue detenido en Ohio por hacerse pasar por un estudiante de secundaria de 16 años. Según información de la Policía de la Ciudad de Perrysburg, Labrador Sierra fue arrestado el pasado lunes tras haber comenzado a asumir la identidad de un adolescente desde enero de 2024.

El caso comenzó cuando Labrador contactó a las Escuelas de Perrysburg en noviembre de 2023, solicitando inscribirse como estudiante. Argumentó que había sido víctima de trata de personas y que era un inmigrante venezolano que había pasado por una situación de personas sin hogar.

Para respaldar su historia, presentó un certificado de nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela que indicaba una fecha de nacimiento del 2 de diciembre de 2007. De este modo, logró ingresar al sistema escolar sin obstáculos aparentes, comenzando su asistencia al colegio el 19 de enero de 2024.

Engaño en la comunidad educativa y ayuda de una familia

Labrador informó al colegio que residía en Toledo, lo que facilitó el proceso de matriculación. Sin embargo, la situación se enredó más al ser contactados Kathy y Brad Melfred, una pareja local que anteriormente había acogido a estudiantes de intercambio y que también contaba con hijos adoptivos. Los Melfred, convencidos por la historia inicial de Labrador, acordaron recibirlo en su hogar el 21 de marzo de 2024, otorgándole un espacio seguro en su casa mientras continuaba con sus estudios.

Como parte del apoyo que ofrecieron, la pareja buscó obtener la documentación necesaria para que Labrador pudiera moverse libremente y recibir los beneficios apropiados. Así, gestionaron su número de Seguridad Social y una licencia de conducir de Ohio a través del Tribunal de Menores de la División de Derecho Juvenil del Condado de Wood, donde también recibieron la tutela permanente del joven, según confirmaron fuentes policiales.

Revelación de la verdadera identidad del joven venezolano

El 14 de mayo, la situación dio un giro inesperado cuando Evelyn Camacho se comunicó con los Melfred. Según la Policía de Perrysburg, Camacho aseguró que Labrador no solo era un hombre adulto de 24 años, sino que además era el padre de su hijo. Apoyó sus afirmaciones proveyendo una copia de la licencia de conducir de Labrador, que indicaba su verdadera fecha de nacimiento: 27 de marzo de 2001. Para incrementar la credibilidad de sus afirmaciones, Camacho también envió fotos de Facebook que mostraban a Labrador en compañía de ella y un niño pequeño.

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos corroboró la información sobre el estatus migratorio y la edad real de Labrador. (Crédito: Google Earth)

Ante estas nuevas revelaciones, las autoridades locales ahondaron en la investigación y contactaron a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. La respuesta fue esclarecedora: Labrador era en realidad un hombre de 24 años con una visa de trabajo expirada, residente en el país de manera ilegal tras haber excedido el tiempo permitido por la misma visa.

Detención y cargos presentados

Tras confirmar estos detalles, las autoridades procedieron a detener a Labrador el lunes 19 de mayo a las 4:15 p.m. Fue localizado mientras se desplazaba en un vehículo por la Interestatal 75, según confirmaron las autoridades en un comunicado oficial. En estos momentos, Labrador enfrenta cargos por falsificación, teniendo en cuenta la documentación falsa que utilizó para suplantar la identidad de un adolescente.

El arresto también ha llamado la atención de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Ohio, a la cual el distrito escolar reportó la situación. Esto se debe a que Labrador había estado participando en los equipos deportivos de la escuela, específicamente en los equipos de fútbol y natación.

Custodia y procedimientos legales pendientes

Actualmente, Labrador permanece en custodia en la Cárcel del Condado de Wood. Su próxima comparecencia ante los tribunales está programada para el 29 de mayo, de acuerdo con los registros del centro penitenciario. No está claro si Labrador cuenta con un abogado que gestione su defensa ante los cargos presentados. Asimismo, no se han dado a conocer acciones adicionales respecto a la pareja que lo acogió, dado que, según las fuentes oficiales, no hay indicios de que le ayudaran con conocimiento de su verdadera identidad ni de sus intenciones.

Este caso ha levantado preocupaciones en torno a la verificación de identidades en las instituciones educativas y la capacidad de los sistemas de acogida de identificar potenciales fraudes. La posibilidad de que un adulto pueda hacerse pasar por un menor de edad usando documentación falsa resalta grietas en el control de identidad, tanto a nivel estatal como federal.

Las autoridades continúan evaluando otros efectos colaterales que la suplantación de Labrador pudo haber provocado en la comunidad escolar, así como las potenciales irregularidades en el proceso de admisión y recepción de estos estudiantes, en un esfuerzo conjunto para perfeccionar los procesos de verificación de antecedentes.