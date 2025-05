El Rey Carlos III de Inglaterra envió una carta a Joe Biden tras el anuncio de su diagnóstico de cáncer avanzado

Biden agradeció en sus redes sociales el apoyo recibido tras la noticia de su diagnóstico. (REUTERS)

El rey Carlos III de Reino Unido envió una carta privada al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden , tras conocerse que fue diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo que ya se ha extendido a sus huesos.

Según informó el Palacio de Buckingham, el monarca, de 76 años, quien también enfrenta su propia batalla contra el cáncer, expresó su apoyo al exmandatario en este difícil momento.

De acuerdo con la oficina de Biden, el diagnóstico fue confirmado el pasado viernes luego de que el expresidente, de 82 años, presentó síntomas urinarios que se llevaron a una evaluación médica más exhaustiva. Los resultados revelaron la presencia de un nódulo prostático con un puntaje de Gleason de 9 (Grupo de Grado 5), lo que lo ubica en la categoría de mayor riesgo.

Además, el cáncer ya se encuentra en etapa 4 debido a su metástasis ósea. A pesar de la gravedad del caso, el equipo médico de Biden señaló que el cáncer es sensible a las hormonas, lo que permite opciones de tratamiento efectivas. Actualmente, Biden y su familia están evaluando estrategias terapéuticas junto a sus médicos.

El Rey Carlos III expresó su apoyo a Biden tras conocer su diagnóstico de cáncer de próstata. (Andrew Matthews/Pool/REUTERS)

El rey Carlos, quien inició tratamiento de quimioterapia regular en febrero de 2024 tras ser diagnosticado con un tipo de cáncer no especificado en enero del mismo año, ha hablado públicamente sobre su experiencia personal con la enfermedad.

En un evento de abril en el Palacio de Buckingham, el monarca destacó el impacto emocional que un diagnóstico de cáncer puede tener tanto en los pacientes como en sus seres queridos. “Cada diagnóstico, cada nuevo caso, será una experiencia desalentadora y, en ocasiones, aterradora para esas personas y sus familias”, afirmó.

Además, subrayó cómo estas situaciones pueden resaltar lo mejor de la humanidad y expresó su admiración por las organizaciones y profesionales que trabajan en el ámbito del cáncer.

Por su parte, Biden se dirigió al público a través de sus redes sociales el lunes por la mañana, agradeciendo el apoyo recibido tras la noticia de su diagnóstico. “El cáncer nos toca a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos. Gracias por levantarnos con amor y apoyo”, escribió el expresidente, acompañando el mensaje con una fotografía junto a su esposa, Jill Biden, y su gato.

Joe Biden se enfrenta a un cáncer de próstata en etapa 4 con metástasis ósea. (REUTERS/Evelyn Hockstei)

Cuestionamientos a la Casa Blanca

Sin embargo, el diagnóstico de Biden ha reavivado cuestionamientos sobre la transparencia en torno a su estado de salud durante su mandato presidencial, que concluyó en enero de 2025. En el pasado, Biden ya había enfrentado preocupaciones sobre su salud, especialmente tras la extracción de una lesión cancerosa en el pecho mientras estaba en el cargo.

Estas dudas se intensificaron durante la campaña presidencial de 2024, cuando su desempeño en un debate contra Donald Trump generó críticas sobre su capacidad cognitiva. Posteriormente, Biden se retiró de la contienda electoral, siendo reemplazada por su entonces vicepresidenta, Kamala Harris .

El senador republicano JD Vance expresó su descontento con la falta de claridad sobre el estado de salud de Biden durante su presidencia. “No creo que haya podido hacer un buen trabajo para el pueblo estadounidense. Y eso no es política, no es porque no estuviera de acuerdo con él en cuestiones de política. Es porque no creo que estuviera en buena salud”, declaró Vance.

Además, criticó al entorno del expresidente por no proporcionar información precisa al público sobre su condición médica. “¿Por qué el pueblo estadounidense no tuvo una mejor comprensión de su estado de salud? Esto es algo serio. Este es el hombre que lleva consigo el maletín nuclear del mayor arsenal nuclear del mundo”, añadió.