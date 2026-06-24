Estados Unidos

A cinco años del colapso del edificio en Surfside, las familias aún reclaman un memorial

El terreno donde murieron 98 personas en 2021 ya tiene un sector asignado para el homenaje, pero la obra no empezó y los allegados denuncian falta de participación e información oficial

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Imagen nocturna de un edificio de gran altura en Surfside colapsando parcialmente, con grandes nubes de polvo y escombros visibles alrededor de la estructura derrumbada
Un lustro después del colapso de Champlain Towers South en Surfside, las familias de las 98 víctimas siguen sin un memorial estable (Reuters)

En el quinto aniversario del colapso de Champlain Towers South en Surfside, donde murieron 98 personas, las familias de las víctimas siguen sin un memorial permanente, mientras el terreno fue vendido por USD 120 millones para un proyecto residencial de lujo que todavía no logra despegar comercialmente.

El nuevo desarrollo, llamado The Delmore, prevé una torre de 12 pisos con 37 residencias cuyos precios parten de USD 15 millones. Según reportes citados por Telemundo 51 y NBC Miami, hasta ahora no se vendió ninguna unidad en preventa y el inicio de la obra se demoró por un problema de seguros.

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La ausencia del memorial se mantiene pese a que el sitio para construirlo ya fue definido: el extremo este de la calle 88, justo al norte del lugar donde se desplomó el edificio el 24 de junio de 2021. La ciudad de Surfside realizará este martes una ceremonia de homenaje por un nuevo aniversario del derrumbe.

El terreno de Champlain Towers South fue vendido por USD 120 millones para The Delmore, un proyecto residencial de lujo que no vendió unidades en preventa (REUTERS/Marco Bello)
El terreno de Champlain Towers South fue vendido por USD 120 millones para The Delmore, un proyecto residencial de lujo que no vendió unidades en preventa (REUTERS/Marco Bello)

Para los familiares, la demora no es un asunto administrativo sino una herida abierta. Martin Langesfeld, que perdió a su hermana Nicole y a su cuñado Luis Sadovnic, aseguró: “Es muy duro ver el hueco aquí atrás de la cámara. Es muy duro porque hace cinco años nos dejaron con un hueco en el corazón”.

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Langesfeld y su padre Pablo están entre los familiares que más impulsaron la creación del memorial. En declaraciones recogidas por NBC Miami, sostuvo que aceptaron que el terreno fuera vendido para un nuevo desarrollo, pero no que las familias quedaran fuera del proceso y que, aun con un espacio ya asignado, la obra siga sin comenzar.

El proyecto del memorial fue recortado para evitar un referéndum

Según el Tampa Bay Times, el plan del memorial sufrió en abril un nuevo retroceso cuando una nueva composición de autoridades locales redujo su costo de USD 5,5 millones a menos de USD 3,6 millones para evitar la obligación de someterlo a un referéndum municipal. Los diseños ya habían sido completados el año pasado.

Raquel Oliveira, que perdió a su esposo Alfredo Leone y a su hijo Lorenzo de cinco años, indicó que ese cambio implicó volver “a la etapa uno”. También describió el desgaste personal que supuso encabezar durante años las gestiones para levantar un espacio permanente de recuerdo.

El alcalde de Surfside, Shlomo Danzinger, atribuyó parte de las demoras al recambio político que generan las elecciones municipales cada dos años. Según NBC Miami, afirmó que el proyecto está en proceso de aprobación a nivel del condado y que espera avanzar entre julio y agosto para firmar el contrato e iniciar la construcción este verano.

La ciudad también enfrenta reclamos por la falta de comunicación con las familias. “Sacaron a las familias del comité, no nos hablan de nada, no tenemos comunicación la verdad. Y cortaron el memorial en la mitad”, afirmó Langesfeld al medio local.

La ciudad de Surfside definió el sitio del memorial en la calle 88 y realizará una ceremonia por el quinto aniversario del derrumbe del 24 de junio de 2021 (EFE/ Latif Kassidi)
La ciudad de Surfside definió el sitio del memorial en la calle 88 y realizará una ceremonia por el quinto aniversario del derrumbe del 24 de junio de 2021 (EFE/ Latif Kassidi)

El sitio del derrumbe cambió de manos, pero el impacto continúa

El predio donde se levantaba Champlain Towers South fue vendido para ayudar a compensar a familias, sobrevivientes y propietarios, en el marco de un acuerdo judicial cercano a USD 1.000 millones, de acuerdo con el Tampa Bay Times. Parte de ese proceso incluyó la venta de la parcela de unos 8.000 metros cuadrados a un desarrollador de Dubái.

Jeffery Rossely, vicepresidente de desarrollo de Damac International, reconoció en una entrevista con NPR que la empresa quizá debió medir mejor el efecto emocional del proyecto en la comunidad. “Debimos haber dedicado más tiempo a entender cómo reaccionaría la comunidad y no solo a evaluar la propiedad”, comentó.

Entre los sobrevivientes, el trauma persiste. Gabe Nir, quien escuchó ruidos aquella noche, despertó a su madre y a su hermana y logró escapar con ellas, repasó ante NBC Miami que la experiencia sigue siendo traumática cinco años después y que le resulta imposible imaginar a alguien viviendo en el nuevo edificio.

Langesfeld resumió esa carga con una definición que se repite entre los allegados: “Este es un suelo sagrado, 98 personas murieron aquí, 136 unidades desaparecieron de la noche a la mañana, lo que pasó en ese terreno nunca se va a olvidar”.

La tragedia también sigue abierta en otros frentes. La investigación federal sobre las causas del colapso está cerca de completarse, pero todavía continúa, según el Tampa Bay Times. Ese proceso se concentró en posibles fallas de diseño, construcción y mantenimiento, con el objetivo de prevenir desastres futuros, no de establecer responsabilidades civiles o penales.

Gran pila de escombros del condominio Champlain Towers South en Surfside, Florida, con excavadora, grúa y una multitud de personas, incluyendo equipos de rescate, en la base
Familiares de las víctimas de Surfside denunciaron que quedaron fuera del proceso del memorial y que la falta de avances mantiene abierta la herida del colapso (Reuters)

A comienzos de este año, los investigadores federales devolvieron escombros del sitio a la ciudad para que sean incorporados al memorial permanente. Sobre esto, la sobreviviente Oliveira planteó que ese lugar debería servir para llorar, reflexionar, meditar y conservar la memoria de quienes murieron en aquella trágica madrugada.

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