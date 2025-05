Altos funcionarios de Trump se reunirán con homólogos chinos en medio de la guerra comercial

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declara ante una audiencia de supervisión de la Subcomisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre "La Fuerza Aérea y Espacial de Estados Unidos", en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos. 6 de mayo de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Altos funcionarios estadounidenses se reunirán con una delegación china de alto nivel este fin de semana en Suiza, anunció el gobierno estadounidense el martes, en las primeras conversaciones importantes entre las dos naciones desde que el presidente Donald Trump desató una guerra comercial con duros aranceles a las importaciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial, Jamieson Greer, se reunirán con sus homólogos en Ginebra en las conversaciones de mayor nivel entre ambos países en meses. Esto se produce en medio de la creciente preocupación del mercado estadounidense por el impacto de los aranceles en los precios y el suministro de bienes de consumo.

Trump había afirmado previamente que Estados Unidos y China estaban negociando para reducir los aranceles, lo cual Beijing ha negado, afirmando que Trump primero debe reducir sus estrictos aranceles. Bessent declaró el martes ante un comité de la Cámara de Representantes que Estados Unidos y China “no han iniciado negociaciones”, pero que “esta misma semana” Estados Unidos anunciará acuerdos comerciales con algunos de sus principales socios comerciales.

El Ministerio de Comercio chino confirmó el martes la reunión entre el viceprimer ministro y Bessent en Suiza.

“La parte china evaluó cuidadosamente la información de la parte estadounidense y decidió aceptar tener contacto con la parte estadounidense después de considerar completamente las expectativas globales, los intereses chinos y los llamados de las empresas y consumidores estadounidenses”, dijo un portavoz del ministerio.

Foto de archivo del Representante Comercial de EEUU Jamieson Greer testificando ante el Senado en Washington (REUTERS/Kevin Mohatt)

Bessent y Greer también planean reunirse con la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, según informes de sus respectivas oficinas.

Tanto Greer como Bessent han tenido comunicaciones con sus homólogos antes del inicio de la guerra comercial.

Greer declaró a Fox News Channel el mes pasado que habló con su homólogo chino durante más de una hora antes de que comenzara la guerra comercial. “Me pareció constructivo”, dijo, y añadió: “Este no es un plan solo para cercar a China. Es un plan para sanear la economía estadounidense, para que la manufactura tenga una mayor participación en el PIB, para que los salarios reales suban, para producir bienes en lugar de tener una economía financiada por el gobierno”.

Y Bessent habló en febrero con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, “para intercambiar puntos de vista sobre la relación económica bilateral”, según un comunicado de prensa del Tesoro.

Más temprano, Trump había dicho que las reuniones tendrán lugar “en el momento adecuado”.

“Quieren negociar, quieren tener un encuentro y nos reuniremos con ellos en el momento adecuado. No me he reunido con ellos”, indicó en la Casa Blanca al inicio de su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Su economía está sufriendo mucho porque no comercian con EE.UU. y la mayor parte de su dinero proviene de EEUU. No se engañen. No se lucran con otros países como con éste”, añadió sobre China.

Trump apuntó en términos generales que su Administración afronta la negociación arancelaria con una actitud “amistosa”, pero que no es quien debe llegar a un acuerdo con el resto de países, sino que son éstos los que deben mirarle como si fuera “una tienda de superlujo” en cuyos bienes están interesados.

(Con información de AP y EFE)