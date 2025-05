EEUU ha arrestado a más de 200 presuntos miembros del Tren de Aragua en lo que va del 2025

Estados Unidos arrestó a más de 200 presuntos miembros del Tren de Aragua en diversas ciudades desde enero de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde enero de 2025, las agencias federales de Estados Unidos han intensificado las detenciones de presuntos integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua (TdA) en diversos puntos del país, principalmente en zonas fronterizas y áreas urbanas. Las cifras proporcionadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reportes de medios con acceso a fuentes oficiales confirman que las detenciones incluyen a más de 200 personas en Detroit, Nueva York, Texas, Colorado y Alabama.

El incremento de las detenciones ocurre en el contexto de nuevas políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Estas incluyen la designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y la reactivación de deportaciones bajo normativas excepcionales. La aplicación de estas medidas ha generado debates legales y protestas en centros de detención, según reportaron Reuters, The Washington Post y Cadena SER.

Aunque las autoridades estadounidenses reconocen la presencia de miembros del grupo en el país, una evaluación del Consejo Nacional de Inteligencia no ha identificado pruebas de que el gobierno de Venezuela dirija al Tren de Aragua con el propósito de infiltrar Estados Unidos, informó The Washington Post en abril.

¿Cuántos miembros del Tren de Aragua han sido arrestados en EEUU en 2025?

Según la CBP, entre el 20 de enero y el 21 de marzo fueron detenidas 40 personas sospechosas de pertenecer al Tren de Aragua en el Puente Ambassador, que conecta Detroit, Michigan, con Windsor, Canadá. Esta información fue confirmada por la agencia a Fox News Digital y replicada por The Detroit News. El Michigan Immigrant Rights Center indicó que algunos de los detenidos cruzaron accidentalmente a territorio canadiense debido a señalización confusa o errores de navegación.

Sin embargo, estos 40 arrestos representan solo una parte del total de detenciones realizadas en 2025. Otros operativos en distintos estados han elevado el número acumulado a al menos 221 detenidos confirmados públicamente hasta el 1 de mayo.

En enero, fue arrestado Ricardo Prada Vásquez, un inmigrante venezolano detenido tras intentar regresar a Estados Unidos por el túnel Detroit-Windsor. El DHS lo identificó como miembro del Tren de Aragua y lo deportó a El Salvador el 15 de marzo, reportaron The Detroit News y AS USA.

Autoridades designaron al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera para facilitar deportaciones bajo leyes excepcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arrestos recientes en Texas, Nueva York, Colorado y Alabama

El 4 de abril, ICE y el FBI arrestaron a 47 personas sospechosas de pertenecer al Tren de Aragua en el condado de Hays, Texas, durante un operativo en una vivienda rural cerca de Austin. Esta información fue reportada por La República.

En Nueva York, el DHS presentó cargos contra 27 personas acusadas de integrar el grupo y participar en delitos de crimen organizado, tráfico de drogas y trata de personas. Los cargos fueron confirmados por el DHS y difundidos por La República el 23 de abril.

En Colorado Springs, una operación conjunta de la DEA, el FBI, ICE y el DHS llevó a la detención de más de 100 personas en abril en un club nocturno identificado por las autoridades como un punto de encuentro de presuntos miembros del Tren de Aragua. La redada fue reportada por NTN24.

El 10 de abril, el FBI arrestó a seis sospechosos adicionales en Mobile, Alabama, en colaboración con agencias federales y locales, informó Hora Crítica.

Lista de arrestos confirmados de miembros del Tren de Aragua en 2025

Hasta el 1 de mayo de 2025, las detenciones confirmadas públicamente incluyen:

Puente Ambassador, Detroit (enero-marzo): 40 presuntos miembros detenidos, según CBP , Fox News Digital y The Detroit News .

Detroit-Windsor Tunnel (enero): Ricardo Prada Vásquez , arrestado y deportado, reportaron el DHS , The Detroit News y AS USA .

Nueva York (abril): 27 personas acusadas formalmente por crimen organizado y trata de personas, informó el DHS y La República .

Colorado Springs (abril): más de 100 personas detenidas durante una redada en un club nocturno, según DEA , FBI , ICE , DHS y NTN24 .

Condado de Hays, Texas (abril): 47 arrestados en una vivienda rural, según ICE , FBI y La República .

Mobile, Alabama (abril): seis sospechosos arrestados, informó el FBI y Hora Crítica.

Más de 100 personas vinculadas al Tren de Aragua fueron detenidas en Colorado Springs durante una redada en un club nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acuerdos existen para deportar a miembros del Tren de Aragua?

En febrero, la administración Trump designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera. En marzo, el gobierno invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para facilitar la deportación de más de 200 venezolanos acusados de pertenecer al grupo, reportó The Washington Post. Las deportaciones continuaron a pesar de una orden judicial que buscaba suspenderlas.

Estados Unidos y El Salvador firmaron un acuerdo para transferir hasta 300 presuntos miembros del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Según AS USA, el gobierno estadounidense acordó pagar $20,000 por cada persona deportada, con un costo total que podría alcanzar los seis millones de dólares.

Protestas y decisiones judiciales recientes

El 28 de abril, migrantes detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en Texas, realizaron una protesta formando un “SOS” humano en el patio de la instalación. Cadena SER reportó que los detenidos expresaron temor a ser deportados a El Salvador sin procedimientos legales adecuados.

El 30 de abril, un juez federal limitó la capacidad del gobierno para deportar rápidamente a migrantes retenidos en la base naval de Guantánamo Bay. La decisión exige que se respeten los procedimientos judiciales antes de cualquier traslado, informó Reuters.

Estados Unidos y El Salvador acordaron transferir a 300 detenidos del Tren de Aragua al CECOT, prisión de máxima seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El Tren de Aragua tiene una estructura nacional en EEUU?

Un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia, citado por The Washington Post, indicó que, aunque se han registrado contactos menores entre integrantes del régimen de Venezuela y el Tren de Aragua, no existe evidencia de que el gobierno venezolano coordine las acciones del grupo en Estados Unidos. Según The Guardian, las operaciones del TdA en el país son aisladas y no presentan una estructura nacional consolidada.