Donald Trump dijo que hubo avances en la negociación con China por los aranceles: “Estamos muy cerca de un acuerdo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla ante los medios de comunicación (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su Administración está en conversaciones con China para alcanzar un acuerdo sobre los aranceles, en el contexto de la prolongada guerra comercial entre las dos principales economías del mundo. Según el mandatario, Estados Unidos ha sido contactado varias veces por Beijing para tratar de resolver las disputas arancelarias que han generado preocupación en los mercados globales.

“Sí, estamos en conversaciones con China”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Debo decir que nos han contactado varias veces”, añadió, sin ofrecer detalles sobre la naturaleza de las negociaciones. Desde el inicio de la guerra comercial, Estados Unidos ha impuesto aranceles de al menos el 145% a los productos chinos, mientras que China ha respondido con gravámenes de hasta el 125% a los productos estadounidenses.

En la misma rueda de prensa, Trump fue cuestionado sobre si había tenido conversaciones directas con el presidente chino, Xi Jinping. El mandatario estadounidense se mostró cauteloso al respecto, explicando que nunca había confirmado ni desmentido si había hablado directamente con su homólogo chino. “Nunca he dicho si ha ocurrido o no”, afirmó. “No es apropiado”, añadió, sugiriendo que la naturaleza de sus interacciones no era un tema a discutir públicamente.

Cuando se le preguntó específicamente si Xi Jinping se había puesto en contacto con él, Trump respondió de manera enigmática: “Se podría pensar que es bastante obvio que lo ha hecho, pero hablaremos de eso pronto”. Estas declaraciones subrayan la tensión y la falta de transparencia que han caracterizado las interacciones entre ambos gobiernos durante la crisis comercial.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha generado una incertidumbre significativa en los mercados internacionales, con efectos adversos en las economías de ambos países y en el comercio global. Sin embargo, Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, indicando que las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada. “Creo que vamos a alcanzar un acuerdo con China muy bueno”, afirmó, sugiriendo que las negociaciones podrían llegar a buen puerto en el corto plazo.

Donald Trump firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Por otro lado, el presidente estadounidense también se refirió a los plazos de las negociaciones, apuntando que espera que se logren acuerdos arancelarios con todos los socios comerciales de EEUU en “tres o cuatro semanas”. “Estamos hablando con todo el mundo”, expresó en el Despacho Oval, durante un acto de firma de órdenes ejecutivas. El mandatario añadió que su Administración estaba en conversaciones con China en un intento por alcanzar un pacto con Beijing, aunque recordó que el tiempo disponible para cerrar estos acuerdos es limitado.

“El problema es que un día tiene solo un determinado número de horas”, señaló Trump, mientras subrayaba que su Administración había comenzado a abordar el tema de los aranceles con diversos países. El mandatario destacó que, en cuanto a China, “la pelota está en su tejado”, sugiriendo que corresponde a Beijing dar el primer paso para avanzar en las negociaciones.

La guerra comercial ha sido uno de los temas más destacados de la presidencia de Trump, quien ha implementado tarifas punitivas con el objetivo de corregir lo que considera prácticas comerciales injustas por parte de China. No obstante, pese a las tensiones, Trump se mostró confiado en que, si no se alcanzara un acuerdo con China en el futuro cercano, su Administración seguiría adelante con sus objetivos comerciales. “Creo que lo vamos a lograr, y si no, lo conseguiremos de todos modos porque estableceremos un objetivo y ya está”, concluyó el presidente de EEUU.

(Con información de AFP y EFE)