Los hermanos Menéndez ante una nueva esperanza, ¿será su libertad una posibilidad real?

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez, condenados a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills en 1989, enfrentan una nueva oportunidad de cambiar el curso de sus vidas. Con la presentación de nuevas pruebas y recursos legales, el caso sigue generando debate a nivel nacional y atrayendo atención mediática. Según informó BBC, los hermanos buscan una “nueva sentencia que les permita ser elegibles para la libertad condicional”.

Estas recientes acciones legales se basan en una ley de California que posibilita a reclusos menores de 26 años en el momento de su delito solicitar re-sentencias. En caso de que el juez acceda a esta petición, los Menéndez podrían aspirar a la libertad condicional debido al tiempo que ya han pasado tras las rejas, como resaltó Sky News al reportar que, de ser sentenciados “a entre cincuenta años y cadena perpetua”, podrían obtener de inmediato el derecho a ser considerado para salir de prisión.

Renovado interés mediático y revelaciones claves

El caso Menéndez no ha dejado de generar controversias. La emisión de la serie dramática de Netflix titulada Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story renovó el interés en esta trágica historia e incluso condujo a llamados públicos de figuras como Kim Kardashian y Rosie O’Donnell a favor de la liberación de los hermanos. Según CBS, los abogados han presentado pruebas adicionales para respaldar la versión de los Menéndez sobre los abusos sufridos por parte de su padre. Entre estas evidencias se destaca una carta escrita por Erik a su primo Andy Cano en 1988, en la que confesaba: “He estado tratando de evitar a papá… todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir”, detalle que, como informó CBS, no fue presentado en los juicios de los años noventa.

Asimismo, Roy Rosselló, exmiembro de la banda Menudo, declaró haber sufrido agresiones sexuales por parte de José Menéndez cuando era adolescente. En una declaración jurada, Rosselló señaló: “José Menéndez me llevó a una habitación y me violó”, lo que los abogados de los hermanos consideran evidencia adicional de la presunta naturaleza abusiva del padre.

Los hermanos Menéndez podrían obtener libertad condicional tras presentar nuevas pruebas legales (Departamento de Prisiones de California vía AP, Archivo)

Posturas divididas entre la defensa y la fiscalía

Si bien los Menéndez argumentan que los abusos justificaron sus actos y plantean que deberían haber sido condenados por homicidio involuntario, las opiniones dentro del sistema judicial están divididas. BBC informó que el fiscal de distrito actual, Nathan Hochman, se opone categóricamente a la liberación de los hermanos y argumenta que no han asumido plena responsabilidad por los asesinatos. Según Hochman, sus continuas declaraciones sobre los abusos representan una falta de “responsabilidad completa”.

Por otra parte, el anterior fiscal de distrito, George Gascón, había recomendado en su momento una nueva sentencia en base a los progresos de los hermanos durante su reclusión. Erik y Lyle han obtenido títulos académicos y contribuyeron positivamente a la comunidad carcelaria, lo que, para Gascón, evidencia una rehabilitación considerable. Además, resaltó que el caso debería ser tratado considerando “la actual comprensión sobre los efectos del abuso físico y sexual en los niños”.

En respuesta, el abogado Mark Geragos , defensor de los Menéndez, destacó que la fiscalía “está más preocupada por relitigar el juicio anterior que por examinar los últimos treinta y cinco años de conducta ejemplar de los hermanos en prisión”. Agregó que han trabajado en programas de rehabilitación para otros reclusos, incluyendo ancianos y personas con discapacidades.

Netflix revive el interés por el caso con revelaciones y testimonios inéditos (Créditos: Netflix)

Retrasos y desafíos en el proceso judicial

Entre tanto, la audiencia de nueva sentencia, inicialmente programada para principios del año, ha enfrentado múltiples retrasos debido a incendios forestales, la transición en el liderazgo del fiscal del distrito y la necesidad del juez de revisar millas de páginas de documentos. El juez Michael Jesic destacó: “Todo lo que se argumenta en contra puede ser planteado durante la audiencia”, la cual se llevará a cabo el 17 y 18 de abril.

El nuevo fiscal de distrito, Hochman, presentó además un documento de 88 páginas en el que solicitaba retirar la moción para una nueva sentencia, argumentando que las declaraciones de los hermanos no eran confiables. El juez dictaminó que los fiscales no lograron demostrar por qué no debía proceder dicha audiencia.

Como alternativa, los hermanos también han solicitado clemencia al gobernador de California, Gavin Newsom, quien ya ordenó a la junta de libertad condicional que evaluara si representan un peligro para la sociedad. Quien reafirmó que esta decisión inicial no implica automáticamente un indulto y expresó su intención de basarse en una evaluación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión definitiva.

Una ley de California permite resentencias a reclusos jóvenes, como los Menéndez (Foto AP/Nick Ut, Archivo)

División familiar frente a los hechos

Mientras tanto, los familiares de los Menéndez tienen opiniones encontradas. Dos de las tías de los hermanos testificaron con “súplicas apasionadas” para apoyar su liberación. En contraste, Milton Andersen, hermano de Kitty Menéndez, rechaza categóricamente la versión de los abusos y asegura que el motivo de los asesinatos fue “pura codicia”, argumentando que querían heredar la fortuna familiar.

Por su parte, Anamaría Baralt, sobrina de José Menéndez, defendió ante los medios que el caso se trata de “verdad, justicia y sanación”. Según el testimonio, el encarcelamiento continuo de sus sobrinos “no tiene propósito rehabilitador”.

El futuro de Lyle y Erik Menéndez sigue siendo incierto, con decisiones claves pendientes tanto en los tribunales como por parte del gobernador, Gavin Newsom. Este caso emblemático, que divide a la opinión pública desde hace más de tres décadas, podría redefinir las consecuencias legales para reclusos que afirman haber accionado bajo el peso del abuso.