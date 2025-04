Planeó una boda con temática Disney, pero su prometido la asesinó dos días antes del enlace

El cuerpo de Molly fue hallado con un disparo en la nuca en una carretera de Misuri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del cuerpo sin vida de Molly Watson, a tan solo dos días de su boda, conmocionó al condado de Monroe, en el estado de Missouri, Estados Unidos.

Según informó ABC News en un reciente episodio de su serie de crímenes reales “20/20″, el cuerpo de Watson fue encontrado en abril de 2018 en una carretera rural, con un disparo en la nuca y su certificado de matrimonio aún en el asiento trasero de su vehículo. Este trágico suceso no solo puso fin a los planes de una boda con temática de Disney, sino que también destapó la vida secreta de su prometido, James Addie.

De acuerdo con el testimonio de Glen McSparren, el conductor que encontró el cuerpo, la escena fue impactante. “Mis faros iluminaron su cuerpo delante del coche”, relató en el episodio titulado “Bad Romance”. “Cuando la vi, juro que se me paró el corazón. Me di cuenta de que no se movía”.

Las autoridades confirmaron que Watson había sido asesinada a corta distancia, un hecho que marcó el inicio de una investigación que revelaría detalles sorprendentes sobre la vida personal de Addie.

Una relación marcada por el engaño

La doble vida de James Addie incluyó mentiras sobre su estado civil y su esposa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló ABC News, Molly Watson y James Addie se conocieron siete años antes de que el crimen sucediera, mientras ambos trabajaban como agentes penitenciarios en el Centro Correccional del Área de Moberly, en Misuri.

Durante ese tiempo, Watson desarrolló un profundo amor por Addie, según declaró su hermano, Tim Watson. En 2018, Addie le propuso matrimonio y juntos comenzaron a planear una boda con temática de Disney, un evento que llenaba de entusiasmo a Molly, según comentó su amiga Chrystal Graves-Yazici.

Sin embargo, la investigación policial reveló que Addie había mentido sobre su estado civil. Según las autoridades, Addie afirmó que estaba divorciado de su esposa, Melanie Addie y que esta había fallecido en un accidente de tráfico.

La realidad era muy distinta, ya que Melanie seguía viva y desconocía por completo la relación de su esposo con Watson, así como los planes de matrimonio. Fue durante la notificación policial del asesinato de Molly que Melanie descubrió la doble vida de su esposo.

El juicio y la condena de James Addie

La justicia condenó a James Addie a cadena perpetua sin libertad condicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia recopilada llevó a la detención de James Addie, quien fue acusado del asesinato de Molly Watson. En 2021, un tribunal lo declaró culpable de homicidio en primer grado y acción criminal armada, según informó People..

Durante el juicio, Melanie Addie testificó en contra de su exesposo, describiéndolo como una persona egoísta, controladora e intimidante. “Simplemente parecía algo que haría para solucionar un problema”, afirmó Melanie, según ABC News.

La sentencia fue contundente: Addie recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 10 años adicionales por el asesinato. También se le impusieron 20 años por el delito de acción criminal armada, según informó People.

El legado de Molly Watson

El obituario de Molly Watson destacó su amor por su hijo y el tiempo que disfrutaba con su familia. Su trágica muerte no solo dejó un vacío en sus seres queridos, sino que también expuso las devastadoras consecuencias de una vida construida sobre mentiras y engaños.

La historia de Molly y James Addie, ahora ampliamente conocida gracias a la cobertura de medios como ABC News, sigue siendo un recordatorio de cómo las apariencias pueden ocultar realidades profundamente perturbadoras.