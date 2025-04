Bill Gates reveló cuánto heredarán sus tres hijos de su fortuna, valorada en más de 100 mil millones de dólares

Gates ha expresado que busca que sus hijos construyan su propio camino profesional sin depender de su fortuna. (Crédito: Associated Press / Ig: @drjenngates)

Bill Gates, cofundador de Microsoft y actual presidente de la Fundación Gates, afirmó que sus tres hijos heredarán una fracción mínima de su patrimonio. A pesar de poseer una fortuna estimada en 102.2 mil millones de dólares —según la lista de multimillonarios de Forbes en 2025—, Gates dijo que cada uno de sus hijos recibirá menos del 1% de ese total.

Durante una entrevista en el pódcast Figuring Out with Raj Shamani, Gates explicó que su decisión no responde a falta de afecto, sino a una filosofía que promueve la autosuficiencia y el uso estratégico de los recursos. “En mi caso, mis hijos tuvieron una gran educación, pero (ellos recibirán) menos del 1% de la riqueza total, porque decidí que no sería un favor para ellos”, afirmó el empresario, de 69 años.

Gates comparte a sus hijos Jennifer (28), Rory (25) y Phoebe (22) con su exesposa Melinda French Gates. La pareja, que fundó la Fundación Gates en el año 2000, ha destinado buena parte de su fortuna a programas de salud, educación y reducción de la pobreza a nivel mundial.

El cofundador de Microsoft ha defendido públicamente su decisión de limitar la herencia para sus hijos. (Crédito: Melinda Gates)

Gates dice que no busca formar una dinastía ni perpetuar su legado empresarial a través de sus hijos

Durante la conversación, Gates fue enfático al señalar que no espera que sus hijos continúen con su legado empresarial. “No se trata de una dinastía. No les estoy pidiendo que dirijan Microsoft”, comentó. Su planteamiento, según explicó, es ofrecer a sus hijos oportunidades para que puedan construir sus propias trayectorias profesionales sin depender del capital familiar.

“No quiero que mis hijos se vean eclipsados por la increíble suerte y buena fortuna que tuve. Quiero darles la oportunidad de tener sus propios logros”, agregó. La idea de desvincular la herencia de la identidad personal ha sido un punto central en sus declaraciones públicas sobre el tema a lo largo de los años.

El empresario también abordó cómo esta decisión ha sido recibida dentro de su familia. Afirmó que nunca ha habido un malentendido con sus hijos sobre el tema, ya que desde una edad temprana les comunicó su postura con claridad. “No quieres que tus hijos se confundan sobre tu apoyo hacia ellos y tu amor por ellos”, dijo. Para Gates, lo importante ha sido dejar claro que recibirán un trato equitativo y acceso a una educación de alta calidad, pero que el destino de la riqueza familiar será otro.

La distribución del patrimonio de Gates se enmarca en una filosofía de responsabilidad global. (Crédito: Instagram@melindafrenchgates)

La mayor parte de su patrimonio irá a causas sociales, según lo planeado por la Fundación Gates

El plan de Gates no es nuevo. Durante años ha sostenido que su fortuna debe emplearse para enfrentar desafíos globales como la pobreza, las enfermedades y la desigualdad. “La vocación más elevada para estos recursos es regresar a los más necesitados a través de la fundación”, expresó en la misma entrevista.

En declaraciones anteriores a CNN en 2024, Gates indicó que actualmente dona alrededor de 9 mil millones de dólares por año, principalmente a través de la Fundación Gates. También manifestó su intención de salir, eventualmente, del listado de las personas más ricas del mundo en un plazo de dos décadas. “Tengo más que suficiente dinero para mi propio consumo. Estoy trabajando para bajar en la lista, y estaré orgulloso cuando ya no aparezca en ella”, dijo en esa ocasión.

Esta postura no es aislada. Gates es uno de los firmantes del Giving Pledge, una iniciativa impulsada por él mismo junto a Warren Buffett, que promueve que los multimillonarios donen la mayor parte de su riqueza en vida o mediante testamento.

Bill Gates ha sostenido que la mayor parte de su patrimonio será destinado a causas sociales. (AP Foto/Jae C. Hong)

La lógica detrás del “menos del 1%” y su impacto simbólico

Aunque Gates afirma que sus hijos heredarán “menos del 1%” de su fortuna, ese porcentaje equivale a una suma considerable. Con una fortuna estimada en 102.2 mil millones de dólares, incluso una fracción inferior al 1% significaría más de mil millones de dólares para cada hijo. Sin embargo, para Gates, el punto no está en la cantidad absoluta, sino en el principio que guía esa decisión.

La intención, según expresó en la entrevista con Raj Shamani, es evitar que la riqueza heredada defina el futuro de sus hijos. “Creo que si explicas desde el principio tu filosofía, que vas a tratarlos a todos por igual y que les vas a dar oportunidades increíbles, pero que el mejor uso de estos recursos es atender a los más necesitados, eso marca la diferencia”, afirmó.

Gates ha reiterado en diferentes ocasiones que su objetivo es contribuir con soluciones que tengan impacto global, especialmente en contextos de pobreza extrema y crisis sanitaria. Su enfoque ha sido respaldado por la Fundación Gates, que desde su creación ha invertido miles de millones de dólares en programas de vacunación, investigación médica, acceso a servicios de salud y educación en países en desarrollo.

Con esta postura, Gates no solo redefine el papel del legado familiar, sino que también insiste en una concepción de riqueza basada en la responsabilidad social. Aunque sus hijos no recibirán la totalidad de su fortuna, tendrán —según sus propias palabras— “increíbles oportunidades” y una educación que les permitirá desarrollar sus vidas con autonomía.