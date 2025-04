Cancelan un famoso carnaval mexicano por miedo a las redadas contra migrantes del ICE en Filadelfia

El esperado festival de Puebla en Filadelfia fue cancelado por miedo a las redadas contra migrantes del ICE. (Fotografía ilustrativa/Mireya Novo/Cuartoscuro)

El Carnaval de Puebla, una celebración anual que honra la cultura y la historia mexicana en Filadelfia, ha sido cancelado este año debido a preocupaciones relacionadas con la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según reportó The Philadelphia Inquirer, los organizadores del evento decidieron suspenderlo ante el temor de que agentes de migración pudieran realizar arrestos entre los asistentes, lo que ha generado un ambiente de inseguridad en la comunidad.

El festival, que en 2024 reunió a aproximadamente 15.000 personas provenientes de diversas partes de Estados Unidos y México, se ha llevado a cabo durante los últimos 18 años en el mes de abril. Sin embargo, este año, la incertidumbre y el miedo han llevado a los organizadores a tomar la decisión de no realizarlo.

Olga Rentería, una de las responsables del evento, explicó que la comunidad no se siente segura para participar en una reunión de tal magnitud.

Un amado festival tuvo que cancelarse por miedo al ICE

A la gente le preocupa que, al llegar al festival, los agentes del ICE estén esperando para arrestarlos. (Imagen ilustrativa Infobae)

“La gente no quiere participar por lo que está pasando. Les preocupa si llegan al carnaval y el ICE los está esperando”, explicó Rentería al periódico local.

Igualmente, los organizadores del tan esperado carnaval anual, conocido oficialmente como El Carnaval de Puebla en Filadelfia, se toparon con múltiples dificultades a la hora de recaudar fondos.

“No queríamos que esto pasara. Es el día más importante del año, como Navidad y Año Nuevo. Este es el Carnaval de Puebla; es como una reunión familiar”, añadió Rentería.

El temor a las acciones del ICE no es nuevo para la comunidad inmigrante en Filadelfia. Según detalló CNN en Español, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el ICE ha intensificado sus operativos, utilizando métodos que incluyen la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta legal que rara vez se había empleado en el pasado. Estas acciones han resultado en miles de detenciones y deportaciones, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre los inmigrantes.

The Philadelphia Inquirer, que fue el primer medio en reportar la cancelación del carnaval, recordó que esta no es la primera vez que el evento se suspende por razones similares. En 2017, meses después de la toma de posesión de Trump, los organizadores también decidieron cancelar el festival debido a preocupaciones por la seguridad de los asistentes similares. En ese momento, Edgar Ramírez, otro de los organizadores, expresó que “la gente tiene miedo. El ambiente no es bueno”.

Ramírez relató en aquel entonces durante una entrevista con CNN que la comunidad estaba asustada y que no querían arriesgarse a que ocurrieran incidentes durante la celebración.

“Es triste cancelar el evento, pero no queremos problemas para nadie”, afirmó hace 8 años.

Ecos del pasado que resuenan en el presente

En 2017, el festival también tuvo que ser cancelado por motivos similares. (Imagen ilustrativa Infobae)

La oficina de la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, optó por no emitir comentarios sobre la cancelación del evento, argumentando que el carnaval no es patrocinado por la ciudad, tal y como reportó CNN. Por su parte, en 2017, el ICE declaró al mismo medio que sus operativos se basan en objetivos específicos y no en redadas indiscriminadas dirigidas a extranjeros. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar el temor entre los miembros de la comunidad inmigrante, quienes perciben un riesgo constante en eventos multitudinarios como el Carnaval de Puebla en Filadelfia.

“Es increíble cómo los cambios en una administración pueden cambiar todo en tu vida, incluso simplemente celebrar el carnaval”, lamentó Rentería durante un diálogo con CNN.

Ahora, los organizadores consideran llevar a cabo un evento más pequeño en el que puedan celebrar, sin embargo, todavía no existe ningún detalle oficial, según información del medio.