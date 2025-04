Benny Blanco vende su apartamento en Nueva York por 3,6 millones tras comprometerse con Selena Gomez

Benny Blanco vende su apartamento en Chelsea por 3,6 millones de dólares tras varias reducciones de precio. (Instagram)

El productor musical Benny Blanco concretó la venta de su residencia en el barrio de Chelsea, en la ciudad de Nueva York, por un monto final de 3,6 millones de dólares. La operación inmobiliaria se cerró el 27 de marzo de 2025, según datos publicados por Realtor.com y difundidos por People. El inmueble había sido puesto en el mercado en junio de 2024 con un precio de salida de 3,99 millones, pero fue ajustado posteriormente a 3,75 millones antes de concretar la transacción por una cifra inferior al valor inicial.

La venta se produce en un contexto marcado por el anuncio de su compromiso con la cantante y actriz Selena Gomez, con quien mantiene una relación desde 2023. La pareja confirmó su intención de casarse en diciembre de 2024, mientras realizaban diversas apariciones públicas en eventos como los Globos de Oro 2025. La noticia fue informada por People, medio especializado en entretenimiento.

Paralelamente a la operación en Nueva York, Blanco y Gomez adquirieron una nueva propiedad en Beverly Hills, California, a finales de 2024. La residencia, de estilo español, tiene un valor de 35 millones de dólares y cuenta con múltiples espacios, incluidos una biblioteca, un invernadero y una piscina. La compra fue confirmada por Hello! Magazine.

¿Cuánto costó el apartamento que Benny Blanco vendió en Nueva York?

Benny Blanco adquirió el apartamento ubicado en Chelsea en 2011 por un precio de 3,4 millones de dólares. La propiedad, que ocupa 2.200 pies cuadrados, cuenta con tres dormitorios y tres baños. De acuerdo con la información publicada por People, el productor realizó una renovación reciente antes de ponerlo en venta en junio de 2024 por 3,99 millones. La cifra fue reducida primero a 3,75 millones y, finalmente, la venta se cerró por 3,6 millones el 27 de marzo de 2025.

El equipo encargado de gestionar la venta estuvo conformado por John Gomes, Jacqueline Wilde y Fredrik Eklund, todos agentes de la firma Douglas Elliman. Según Realtor.com, el apartamento está ubicado cerca del parque elevado High Line, uno de los corredores urbanos más transitados de Manhattan.

La propiedad de Benny Blanco en Nueva York cuenta con tres dormitorios y está ubicada cerca del parque High Line. (Instagram)

¿Cómo es la nueva casa de Benny Blanco y Selena Gomez en Beverly Hills?

La propiedad adquirida por la pareja en diciembre de 2024 está ubicada en Beverly Hills, en la costa oeste de Estados Unidos. Según Hello! Magazine, la mansión fue comprada por un valor de 35 millones de dólares. La vivienda cuenta con siete dormitorios, doce baños, una biblioteca, un gimnasio, un invernadero y una piscina. La arquitectura de la casa es de estilo español y se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario.

La compra se realizó poco después del anuncio de su compromiso, aunque ni Blanco ni Gomez han ofrecido detalles sobre la finalidad de esta adquisición ni sobre si será su residencia principal. El inmueble proporciona una mayor privacidad respecto a su anterior vivienda en Nueva York, ubicada en una zona con alta densidad urbana.

¿Qué dijo Selena Gomez sobre su compromiso con Benny Blanco?

Durante una entrevista emitida en marzo de 2025 en el programa Today, Selena Gomez declaró que tanto ella como Benny Blanco están enfocados en sus respectivas agendas laborales, motivo por el cual aún no han avanzado con los preparativos de su boda. Según People, Gomez se encuentra grabando la quinta temporada de la serie Only Murders in the Building, mientras que Blanco está involucrado en distintos proyectos dentro de la industria musical.

En la misma línea, Gomez participó en el programa The Drew Barrymore Show el 27 de marzo de 2025, donde comentó que su coprotagonista Martin Short realizará un discurso durante la ceremonia nupcial. También señaló que Steve Martin, otro integrante del elenco de la serie, podría interpretar una pieza musical con su banjo. Estas afirmaciones fueron recogidas por People.

Selena Gomez confirma que su coprotagonista Martin Short dará un discurso en su boda con Benny Blanco. (REUTERS/Mike Blake)

¿Cuál es la trayectoria profesional de Benny Blanco y su vínculo con Gomez?

Benny Blanco y Selena Gomez colaboraron en diversos proyectos antes de iniciar su relación sentimental. Uno de sus trabajos conjuntos más destacados fue el sencillo “I Can’t Get Enough”, lanzado en 2019, que también contó con la participación de Tainy y J Balvin. La relación entre ambos fue confirmada públicamente en diciembre de 2023, de acuerdo con People.

Desde entonces, la pareja ha asistido a distintos eventos de la industria del entretenimiento, incluida la entrega de los Globos de Oro en enero de 2025. En varias entrevistas, Gomez ha hecho referencia a la estabilidad de su vínculo con Blanco, sin ofrecer mayores detalles sobre el desarrollo de su compromiso.

¿Qué estilo decorativo tenía el apartamento de Benny Blanco en Nueva York?

El apartamento de Benny Blanco en Manhattan presentaba un estilo minimalista, con paredes blancas, mobiliario de líneas rectas y una disposición espacial sencilla, según People. Este diseño contrasta con el de su residencia en Los Ángeles, caracterizado por elementos visuales más eclécticos. Blanco mostró esta propiedad californiana en una entrevista con Architectural Digest, aunque su vivienda de Nueva York mantuvo un enfoque sobrio hasta su reciente venta.