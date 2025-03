Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar asesinó a Selena de un disparo con un revólver 38 Special el 31 de marzo de 1995. (Texas Department of Criminal Justice via AP, left, and Paul Howell,/Houston Chronicle via AP)

Yolanda Saldívar, quien cumple cadena perpetua por el asesinato de la reconocida cantante Selena Quintanilla-Pérez, no podrá acceder a la libertad condicional hasta 2030, según decidió la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

La negativa fue emitida tras una evaluación en la que se consideraron los detalles del crimen cometido el 31 de marzo de 1995, cuando Saldívar disparó contra la artista en un hotel de Corpus Christi, Texas.

Después de la noticia, la familia de Selena reaccionó a través de un comunicado en la cuenta oficial de la cantante en Instagram el jueves.

“Hoy, estamos agradecidos de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas haya decidido negar la libertad condicional a Yolanda Saldívar. Aunque nada puede traer de vuelta a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue presente para la hermosa vida que nos fue arrebatada, y a millones de fans en todo el mundo, demasiado pronto”.

La declaración fue firmada por la familia Quintanilla y Chris Pérez, el viudo de Selena.

La impecable carrera de Selena

Selena fue un ícono mexicoamericano gracias a éxitos como “Amor Prohibido” y “Bidi Bidi Bom Bom”. (John Everett/Houston Chronicle via AP)

Nacida en 1971, Selena mostró desde niña un talento excepcional para la música. Junto a sus hermanos A.B. Quintanilla y Suzette Quintanilla, formó la banda Selena y Los Dinos, que sería el inicio de su ascenso en la industria musical.

Sin embargo, a principios de la década de 1990, Selena alcanzó la cima de su carrera con una propuesta única que fusionaba géneros como la música texana, el pop y la cumbia. Entre sus éxitos más recordados se encuentran canciones como “Bidi Bidi Bom Bom”, “Como la flor”, “Amor prohibido” y “No me queda más”.

De acuerdo con Univisión, Selena no solo destacó por su talento, sino también por romper barreras en un género dominado por hombres.

Su capacidad para conectar con una audiencia bicultural, cantando en español y hablando en inglés, la convirtió en un símbolo para la comunidad latina en Estados Unidos. En 1994, su álbum en vivo “Live” le valió un Grammy al mejor álbum mexicano/mexicano-estadounidense, siendo la primera mujer en la música texana en recibir este reconocimiento.

El día de su trágico asesinato

El fatídico día de su muerte, Selena acudió al motel Days Inn para recoger documentos financieros que necesitaba para una declaración de impuestos, según detalló Univisión. En la habitación 158, se produjo una confrontación con Yolanda Saldívar, quien había sido despedida semanas antes tras descubrirse irregularidades financieras por un monto de 30.000 dólares.

Durante el altercado, Saldívar disparó un revólver calibre .38 contra Selena, quien logró salir de la habitación pero colapsó en el vestíbulo del motel. Aunque fue trasladada a un hospital cercano, fue declarada muerta aproximadamente una hora después.

Los empleados del motel testificaron que Selena identificó a Saldívar como su atacante antes de perder el conocimiento. Por su parte, Saldívar sostuvo durante un enfrentamiento de nueve horas con la policía que el disparo fue accidental y que había adquirido el arma para suicidarse.

El juicio y la condena de Yolanda Saldívar

Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena. (Texas Department of Criminal Justice via AP)

El juicio contra Yolanda Saldívar se llevó a cabo en Houston debido a la intensa atención mediática que el caso generó. Según reportó Univisión, los fiscales argumentaron que Saldívar disparó intencionalmente a Selena tras ser confrontada por las sospechas de malversación. La defensa, en cambio, alegó que el arma se disparó de manera accidental.

El 23 de octubre de 1995, un jurado declaró a Saldívar culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, un plazo que se cumplió este año. Univisión destacó que Saldívar no enfrentó la pena de muerte, ya que el caso no cumplía con las circunstancias agravantes requeridas por la ley de Texas, como un asesinato múltiple o un homicidio durante un robo.

Desde su encarcelamiento en la unidad penitenciaria Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas, Saldívar ha presentado varias apelaciones, todas rechazadas. En 1999, la Corte de Apelaciones Criminales en Austin desestimó su primera solicitud para un nuevo juicio. Posteriormente, en 2009, perdió otra apelación debido a que fue presentada en el condado equivocado.

Un legado que trasciende generaciones

Debido a su trayectoria, en 2017, Selena recibió su estrella en el salón de la fama de Hollywood. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

A pesar de su trágica muerte, el impacto de Selena Quintanilla sigue vigente. Su álbum póstumo en inglés, “Dreaming of You”, lanzado meses después de su fallecimiento, debutó en el número uno de la lista Billboard 200, con éxitos como “I Could Fall in Love” y “Dreaming of You”.

En 1997, su vida fue llevada al cine en la película “Selena”, protagonizada por Jennifer Lopez, quien alcanzó la fama internacional gracias a este papel.

El reconocimiento a su legado no se ha detenido. En 2017, Selena recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia que, según Univisión, reunió a la mayor multitud registrada en la historia del evento.

En 2021, la Academia de la Grabación le otorgó un premio póstumo a la trayectoria, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latina.