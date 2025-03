Detectan el primer caso de la enfermedad del “ciervo zombi” en parque nacional del estado de Virginia

Primer caso confirmado de enfermedad crónica debilitante en el Parque Nacional del Campo de Batalla de Manassas, Virginia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciervo de cola blanca fue diagnosticado con enfermedad crónica debilitante (CWD, por sus siglas en inglés) en el Parque Nacional del Campo de Batalla de Manassas, en el estado de Virginia, en lo que representa el primer caso confirmado dentro de esa reserva administrada por el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), según reportó Fox Weather el 20 de marzo de 2025. La enfermedad fue identificada durante una operación de monitoreo vinculada al control de la población de cérvidos en la zona.

De acuerdo con el NPS, el animal infectado fue detectado como parte de un muestreo sanitario de rutina. Tras el hallazgo, el ciervo fue sacrificado y no se identificaron otros casos positivos en el parque. La agencia recomendó a los visitantes evitar el contacto con fauna silvestre que presente signos de enfermedad o que haya muerto dentro del área protegida, e instó a informar inmediatamente al personal en caso de observar anomalías, según el mismo reporte de Fox Weather.

Este hallazgo se produce en un contexto de expansión sostenida de la enfermedad en el territorio de Estados Unidos. En 2024 se confirmaron casos en otros tres parques nacionales cercanos, ubicados en Maryland y Virginia, de acuerdo con el NPS. La enfermedad ya ha sido reportada en 36 estados del país, además de regiones de Canadá, Escandinavia y Corea del Sur, según informó The Guardian.

¿Cuáles son los síntomas y riesgos de la enfermedad del “ciervo zombi”?

La enfermedad crónica debilitante es un trastorno neurodegenerativo fatal que afecta a varias especies de la familia Cervidae, incluidos ciervos, alces, uapitíes y renos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas incluyen pérdida progresiva de peso, salivación excesiva, cambios de comportamiento como la pérdida de miedo a los humanos y desorientación. El diagnóstico solo puede realizarse mediante pruebas de laboratorio post mortem, y actualmente no existe vacuna ni tratamiento, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En medios de comunicación y redes sociales, la CWD ha sido apodada como “enfermedad del ciervo zombi”, aunque científicos han expresado su desacuerdo con esta denominación. El epidemiólogo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, declaró a The Guardian que este término trivializa una amenaza real para la vida silvestre y la salud pública.

La enfermedad del “ciervo zombi” afecta a ciervos, alces y renos con síntomas como desorientación y pérdida de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede la enfermedad crónica debilitante transmitirse a humanos?

Hasta el momento, no se han registrado casos confirmados de transmisión de CWD a humanos. Sin embargo, científicos advierten que el riesgo podría aumentar, especialmente en estados donde la caza y el consumo de carne de cérvidos es una práctica habitual. Según encuestas realizadas por el CDC, el 20% de los estadounidenses ha cazado ciervos o alces, y más del 60% ha consumido carne de estos animales, cifras que elevan el potencial de exposición, de acuerdo con The Guardian.

Un informe publicado en enero de 2025 por un panel de 67 expertos en enfermedades zoonóticas concluyó que una eventual transmisión a humanos podría desencadenar una crisis sanitaria global. El documento, titulado “Preparación y respuesta ante la propagación de la enfermedad cauterizante crónica: un futuro incierto”, advierte sobre consecuencias en el comercio, la economía, la salud pública y la seguridad alimentaria. Según The Guardian, el informe indica que Estados Unidos no está preparado para enfrentar un escenario de contagio inter-especie.

¿Cómo se transmite la enfermedad crónica debilitante entre animales?

La enfermedad se transmite entre animales por contacto directo o mediante exposición a ambientes contaminados. Los priones, agentes patógenos responsables de la CWD, se eliminan del cuerpo del animal a través de fluidos como saliva, orina, heces o secreciones de cadáveres en descomposición, y pueden permanecer activos en el suelo durante años, según el USGS. A diferencia de virus o bacterias, los priones son difíciles de destruir y pueden contaminar hábitats naturales de forma prolongada.

El transporte de restos animales y carne entre estados ha contribuido a su propagación. El USGS ha documentado la circulación de cadáveres de cérvidos infectados sin controles sanitarios adecuados, lo que genera preocupación entre epidemiólogos y autoridades ambientales, informó The Guardian.

Autoridades recomiendan evitar el consumo de carne de cérvidos de áreas afectadas sin pruebas previas de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas se están tomando para frenar la propagación de la CWD?

Las autoridades recomiendan no consumir carne de animales provenientes de zonas donde la enfermedad esté presente, a menos que hayan sido sometidos a pruebas de laboratorio. No obstante, de acuerdo con The Guardian, gran parte de los cazadores no realiza este tipo de pruebas y el intercambio de carne entre familias en áreas rurales sigue siendo frecuente, lo que eleva el riesgo de exposición indirecta.

En el estado de Wyoming, organizaciones como el Sierra Club han advertido sobre las prácticas de alimentación artificial de ciervos y alces durante el invierno, donde grandes grupos de animales son reunidos en espacios reducidos, facilitando la propagación del patógeno. Exfuncionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos señalaron que mantener estas zonas de alimentación contradice las recomendaciones científicas, según el mismo medio.

¿Qué impacto tiene esta enfermedad en las poblaciones de cérvidos?

Investigaciones recientes señalan que la CWD puede afectar el equilibrio natural de las poblaciones de ciervos. Un estudio desarrollado en el suroeste de Wisconsin, citado por The Guardian, analizó a mil ciervos de cola blanca y reveló que las tasas de mortalidad por CWD superaban la tasa reproductiva de la especie. Este desequilibrio podría llevar a una reducción significativa de ciertas poblaciones silvestres a largo plazo.

Según científicos consultados por The Guardian, una posible solución sería el restablecimiento de carnívoros salvajes, como lobos y pumas, que pueden actuar como depredadores naturales de animales enfermos. Sin embargo, en algunas regiones de las Montañas Rocosas del norte, políticas estatales han limitado estas poblaciones de depredadores, dificultando esta estrategia de control.

En el Refugio Nacional de Alces del área de Yellowstone, donde se reúnen más de 8.000 alces cada invierno, ya se han confirmado casos de CWD. Según exfuncionarios federales citados por The Guardian, las condiciones creadas por la concentración masiva de animales aumentan la probabilidad de transmisión, con impactos potenciales para todo el ecosistema circundante.