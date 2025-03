Así reaccionó Elon Musk cuando su hija, Vivian Wilson, le reveló su identidad trans

Vivian describió la distancia emocional con Elon Musk tras su transición de género. (REUTERS/@vivllainous)

La historia de Vivian Jenna Wilson, hija del magnate Elon Musk y de la escritora Justine Wilson, refleja las tensiones familiares y los desafíos personales que enfrentan jóvenes transgénero al buscar aceptación, incluso dentro de sus círculos más cercanos. En una reciente entrevista con Teen Vogue, ella compartió detalles acerca de su experiencia al asumirse como mujer trans y del impacto que esta revelación tuvo en su relación con ambos padres.

Wilson describió las reacciones contrastantes de su madre y de su padre cuando les comunicó su identidad de género en 2020. Según contó al medio, su madre fue un gran pilar de apoyo.

“Cuando salí del clóset con ella, pretendió estar ligeramente sorprendida por 30 segundos, pero luego dijo: ‘Sí, cariño. Está bien’”, señaló Wilson, destacando que su madre comprendía profundamente su proceso.

Elon Musk no fue comprensivo con su hija

Por el contrario, mencionó que Musk no fue igual de receptivo. En palabras citadas por Teen Vogue, Vivian afirmó: “Él no fue tan comprensivo como mi mamá. Para empezar, no había hablado con él en meses, y aun así necesitaba su consentimiento para acceder a bloqueadores de testosterona y terapia hormonal”.

El proceso para Vivian no fue sencillo. Según explicó a Teen Vogue, su decisión de salir públicamente como trans surgió durante la adolescencia en un momento en el que lidiaba con serias dificultades emocionales

“Sabía con certeza que era trans. No podía seguir en el clóset más tiempo; me estaba llevando por un camino muy destructivo”, confesó. De manera similar, a NBC News manifestó que el paso hacia su transición representó una vía de escape de un periodo plagado de crisis personales.

Cambio legal de identidad y alejamiento público

Desde que Vivian anunció públicamente su identidad a través de redes sociales, su relación con Musk, quien ha sido una figura controversial en temas culturales y políticos, se ha mantenido distante. Según People, Vivian presentó en 2022 una solicitud legal para cambiar su nombre y género oficialmente, declarando que no deseaba tener ningún vínculo con su padre.

El CEO de Tesla, por su parte, proporcionó comentarios públicos que han alimentado controversias sobre su postura respecto a la comunidad LGBTQ+. En una entrevista con el psicólogo y comentarista conservador Jordan Peterson, el multimillonario afirmó que su hija fue “engañada por el virus de la mente woke”, comentarios que Wilson desmintió tajantemente en publicaciones a través de plataformas como Threads.

Comentarios de Musk sobre la comunidad LGBTQ+ generan controversia y rechazo por parte de su hija. (REUTERS/@vivllainous)

Críticas de Vivian a la narrativa de Musk

La distancia entre ambos también fue marcada por las declaraciones de Musk en otras entrevistas y retratos como el presentado en la biografía de Walter Isaacson. Según afirmó Vivian en Teen Vogue, dichas representaciones son erróneas y buscan proyectarla como una hija rebelde guiada por una ideología anticapitalista.

“Dijo cosas completamente falsas sobre mí; parece estar desesperado por atención y validación”, escribió la joven en redes sociales, dejando claro su posición crítica hacia los comentarios de su padre.

Un camino propio lejos de la figura paterna

Si bien el universo mediático inevitablemente conecta a Vivian con la prominente figura de Musk, la joven busca forjar su propio camino. En palabras compartidas con Teen Vogue, Vivian relató que está enfocada en construir un futuro independiente.

Residiendo actualmente fuera de Estados Unidos, ha dedicado tiempo a estudiar idiomas como francés, español y japonés. Aunque en el pasado aspiraba a ser traductora profesional, ahora evalúa explorar otros proyectos, como el streaming en plataformas como Twitch o incluso la participación en realities.

“Es mi sueño absoluto estar en un reality show. Sé que es patético, pero como un pequeño queer demasiado dramático, me encantan”, comentó entre risas.

Justine Wilson, una figura clave en el proceso

El apoyo de su madre sigue siendo un factor fundamental en su vida. Según Vivian, su Justine no solo ha respaldado sus decisiones personales, sino que ha sido una voz de aliento en sus esfuerzos por ser más pública sobre su identidad. Teen Vogue destaca que la escritora describió a su hija como alguien con un fuerte sentido de autenticidad.

“Vivian siempre ha tenido un sentido inquebrantable de quién es y quién necesita ser”, afirmó la mamá durante la entrevista.

La distancia con Musk desde la infancia

El resto de la familia de Musk también refleja una narrativa compleja. De acuerdo con Teen Vogue, el empresario es padre de catorce hijos con diferentes parejas, incluidos seis con Justine.

Sin embargo, para Vivian, su relación con Musk fue muy limitada durante su niñez. A NBC News, la joven declaró: “Estuvo presente, quiero decir, tal vez un diez por ciento del tiempo”, destacando la percepción de abandono emocional de su padre.

La dinámica de Musk como figura paternal muchas veces contrasta con su imagen pública como defensor de tasas de natalidad altas y crítico de los movimientos progresistas. Sin embargo, las tensiones entre sus ideales y sus relaciones personales con sus hijos parecen subrayar las contradicciones inherentes a su figura.

Mientras Vivian continúa describiendo su camino hacia la autosuficiencia y la autoaceptación, su relación con su padre sigue siendo un tema que, según ella misma ha indicado, ocupa un espacio muy reducido en su vida actual. “No le voy a dar a nadie ese espacio en mi mente. Lo único que vive libre en mi mente son las drag queens”, finalizó.