Una mujer acusó a la Lotería de Texas de no pagarle el premio de USD 83,5 millones por haber comprado el boleto por una app

El caso ha reabierto el debate sobre la regulación de intermediarios digitales en juegos de azar oficiales. (Crédito: Google Earth)

Una mujer residente de Texas que ganó el premio mayor del sorteo Lotto Texas del 17 de febrero asegura que el estado ha retenido sus 83,5 millones de dólares en ganancias debido a que adquirió el boleto a través de una aplicación móvil. La ganadora, quien ha decidido mantener su anonimato, utilizó Jackpocket, una plataforma digital que permite comprar boletos de lotería desde el teléfono, según informaron PEOPLE y el Austin American-Statesman.

La mujer afirmó que intentó reclamar su premio pocos días después del sorteo, pero no recibió el pago tras su cita con las autoridades del organismo estatal. En declaraciones al Austin American-Statesman, se mostró “muy decepcionada” por lo ocurrido. Según explicó, la Comisión de Lotería de Texas no ha dado fecha ni plazo para resolver la situación.

Su abogado, Randy Howry, sostuvo en conversación con PEOPLE que su clienta “jugó siguiendo todas las reglas” y que había utilizado la aplicación por años sin problemas previos: “Simplemente prefería jugar de esta manera. Le parecía más seguro y no tenía que salir de su casa”, dijo. Además, agregó que la mujer es viuda y madre de dos hijos, y que nunca había tenido inconvenientes para cobrar premios anteriores.

Visita del vicegobernador a la tienda y cuestionamientos sobre el sistema

El día posterior al sorteo, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, se desplazó hasta la tienda Winner’s Corner, ubicada en el norte de Austin, donde fue comprado el boleto premiado. En un video compartido en su cuenta de X, Patrick conversó con un hombre que se presentó como gerente del local, quien confirmó que el boleto había sido adquirido a través de un “courier” o intermediario.

Durante su visita, Patrick declaró: “La gente debe tener confianza en la lotería. Tenemos que asegurarnos de que nadie tenga una ventaja. Este no es el modo en que se diseñó la lotería para operar”. Según KHOU, filial de CBS, la tienda Winner’s Corner es propiedad de DraftKings, la empresa de apuestas deportivas que también es dueña de la aplicación Jackpocket.

La implicación de un intermediario digital en la compra del boleto encendió alarmas entre autoridades estatales y reavivó el debate sobre la legalidad y la transparencia del sistema cuando se utilizan plataformas de terceros. La tienda en cuestión cuenta con múltiples terminales de venta de lotería, lo que, según Patrick, refuerza la necesidad de esclarecer si hubo algún tipo de trato preferencial.

El uso de aplicaciones móviles para participar en sorteos estatales ha generado cuestionamientos institucionales. (Crédito: X / @LtGovTX)

El gobernador de Texas ordena una investigación sobre sorteos pasados y recientes

La controversia escaló aún más cuando el gobernador Greg Abbott anunció, el 24 de febrero, que solicitó a las fuerzas del orden estatales investigar tanto el sorteo del 17 de febrero como uno anterior, ocurrido en abril de 2023. En ese entonces también se cuestionó la forma en que se adquirió el boleto ganador, según The New York Times.

“Los texanos deben poder confiar en nuestro sistema de lotería estatal y saber que se lleva a cabo con integridad y conforme a la ley”, declaró Abbott. A partir de esa directiva, el caso actual pasó a estar sujeto no solo al proceso de validación habitual de la Comisión de Lotería, sino también a una revisión externa.

En un comunicado emitido este jueves 20 de marzo y recogido por PEOPLE, la Comisión confirmó que la persona con el boleto ganador “se ha presentado” y que “el reclamo está siendo revisado bajo los requisitos de validación de la comisión y es objeto de una investigación externa”.

Reclamo detenido sin fecha definida y sin acusaciones formales

Según detalló Howry a PEOPLE, antes de la reunión oficial con la Comisión, su clienta completó un procedimiento preliminar en el que se verificaron los números del boleto y fue entrevistada por teléfono por un investigador de la lotería. A pesar de que todos los pasos fueron cumplidos, el día del encuentro las autoridades le comunicaron que el premio no sería entregado hasta que concluyera una investigación, sin ofrecer fecha ni detalles sobre su duración.

Howry reiteró que su clienta actuó correctamente: “Ella hizo todo de la manera correcta. Es una ciudadana común que decidió jugar a la lotería. Si dejas que una persona juegue bajo tus reglas y gana, y luego te niegas a pagarle, ¿por qué alguien querría seguir participando en la lotería de Texas?”.

La ganadora expresó frustración al saber que otras situaciones pasadas no se investigaron con el mismo rigor. En declaraciones al Austin American-Statesman, dijo: “Literalmente gasté 20 dólares. No gasté 26 millones para jugar todas las combinaciones posibles. Si no investigaron al ganador del premio de abril de 2023, eso es responsabilidad de ustedes, no mía”.

Autoridades texanas analizan posibles implicaciones legales en el sistema de lotería del estado. (Crédito: Google Earth)

Regulación del juego digital y tensiones políticas

El caso ha desatado un debate más amplio sobre la regulación de las plataformas digitales en el sistema de loterías estatales. Jackpocket actúa como un intermediario autorizado que compra los boletos en nombre de los usuarios, pero el vínculo de propiedad con DraftKings y la tienda física donde se imprimió el boleto ha generado inquietudes entre los funcionarios públicos.

Por ahora, ni la Comisión de Lotería ni las autoridades estatales han acusado formalmente a la mujer o a Jackpocket de alguna irregularidad, pero la investigación sigue abierta. No se ha definido si se trata de una revisión de rutina, una auditoría del sistema o una pesquisa con implicaciones legales.

La Comisión de Lotería de Texas no ha emitido nuevas declaraciones tras el comunicado inicial del 20 de marzo. La mujer, en tanto, permanece a la espera del resultado oficial para poder cobrar el premio.