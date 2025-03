EEUU anunció nuevas sanciones contra una red ilícita de comercio de petróleo iraní (Europa Press)

Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra una red ilícita de comercio de petróleo iraní, que alcanzan a una empresa con sede en China y a otras 19 compañías y buques vinculados a estas maniobras.

El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que la firma en cuestión había adquirido, por medio de su “refinería con sede en la provincia china de Shandong”, crudo iraní de barcos vinculados a los hutíes, valorado en unos USD 500 millones. Las instalaciones, sumó, pertenecen a pequeñas empresas de capital privado, que distan de las grandes compañías estatales que suelen encontrarse en el gigante asiático.

Asimismo, el Tesoro estadounidense recordó que los buques involucrados forman parte de la ya denunciada “flota fantasma” que Irán tiene desplegada en los océanos, con cargueros enmascarados bajo banderas occidentales que navegan tras estas fachadas y permiten a Teherán sortear las sanciones internacionales y seguir recibiendo millones de dólares de sus exportaciones de crudo.

Estas exportaciones ilícitas de petróleo dan a Irán ganancias anuales millonarias (REUTERS)

Todas estas transacciones constituyen “una cuerda de salvamento fundamental para el régimen iraní, el mayor patrocinador del terrorismo”, apuntó el organismo estadounidense, a la par que el Departamento de Estado recordó que ellas “son posibles gracias a una red de facilitadores que, mediante el engaño, cargan y transportan petróleo iraní para su venta a compradores en Asia”.

“El régimen iraní sigue alimentando el conflicto en Oriente Próximo mientras continúa desarrollando su programa nuclear”, sumó antes de reiterar su compromiso con la interrupción de estas maniobras.

De hecho, como parte de sus esfuerzos, a mediados de marzo Washington había anunciado sanciones contra el ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, al que consideró una pieza clave de esta trama.

Según el Tesoro estadounidense, el funcionario, en el cargo desde agosto de 2024, es el responsable del comercio ilícito de unos 200.000 barriles diarios de crudo, cuyos ingresos anuales ascienden a “decenas de miles de millones de dólares”, que acaban en manos de las Fuerzas Armadas de Irán y la Guardia Revolucionaria y, en última instancia, en poder de los terroristas.

Estados Unidos también impuso sanciones al ministro de Petróleo de Irán por su rol clave en estas maniobras (Europa Press)

“El régimen iraní sigue utilizando sus vastos recursos naturales para avanzar en sus propios y alarmantes intereses, a expensas de la población”, por medio de “actividades desestabilizadoras” y una agenda “peligrosa”, advirtió entonces el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Por su parte, el presidente Donald Trump, que a su regreso a la Casa Blanca ordenó implementar la política de máxima presión sobre el régimen persa, insistió en que su Administración se mantiene “comprometida con la idea de bloquear todos los ingresos que facilitan que Teherán siga financiando el terrorismo y desarrolle su programa nuclear”.

EEUU anunció una recompensa por datos clave sobre la Guardia Revolucionaria

La víspera, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta USD 15 millones por información relacionada a los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria iraní y sus diversas ramas, en un intento por detener el envío de dinero a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah y milicias en Irak para sus atentados, así como la adquisición de piezas clave para la fabricación de armamento, que acaban en manos del enemigo en frentes como Sudán, Yemen, Rusia, Israel y El Líbano, entre otros.

La víspera, Estados Unidos anunció una recompensa de hasta USD 15 millones por datos sobre la financiación ilegal de la Guardia Revolucionaria de Irán (EFE)

“Estados Unidos utilizará todos los medios disponibles para exponer e interrumpir el creciente desarrollo y la proliferación de vehículos aéreos no tripulados y misiles de Irán, que desestabilizan el Medio Oriente y más allá. Continuaremos actuando contra los complejos esquemas que Irán emplea para ocultar su adquisición de tecnología sensible para sus programas de misiles y vehículos aéreos no tripulados”, apuntó la portavoz del organismo, Tammy Bruce.

(Con información de Europa Press)