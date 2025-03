El aumento en las tarifas y retrasos en visas dificultan las giras de artistas internacionales en EEUU

Incremento en tarifas de visas P y O dificulta giras de artistas internacionales en Estados Unidos desde abril de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los artistas internacionales que buscan realizar giras en Estados Unidos enfrentan mayores obstáculos debido al incremento en las tarifas de visa y los retrasos en su procesamiento. Esto ha llevado a la cancelación de presentaciones y una reducción en la participación de eventos culturales en el país, según informó Associated Press (AP).

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó un aumento en las tarifas de visas para músicos el 1 de abril de 2024. De acuerdo con la agencia, la tarifa para la visa P y O, utilizada por artistas y grupos, se elevó de 460 dólares a más de 1,615 dólares por solicitud. USCIS señaló en su sitio web que el ajuste busca cubrir mejor los costos operativos y mejorar los tiempos de procesamiento. Sin embargo, abogados especializados en inmigración han indicado que los plazos han aumentado en lugar de reducirse, según declaró el abogado Gabriel Castro a AP.

Los retrasos en el procesamiento de visas han afectado la logística de las giras y la participación de músicos en festivales en Estados Unidos. Bandas y artistas han denunciado dificultades para obtener los permisos en tiempos razonables, lo que ha llevado a cancelaciones de eventos y pérdidas económicas para la industria del entretenimiento. Los cambios en la administración de solicitudes han generado tiempos de espera prolongados, impactando tanto a músicos como a organizadores de eventos.

¿Cuánto cuestan las visas para músicos en Estados Unidos?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) aumentó en abril de 2024 las tarifas de visas para artistas y grupos musicales. La visa P y O pasó de 460 dólares a más de 1,615 dólares por solicitud, según datos de USCIS. La agencia afirmó que el incremento busca mejorar la capacidad operativa y acelerar los tiempos de procesamiento, aunque abogados de inmigración han señalado que el proceso se ha ralentizado aún más.

Banda de K-pop KARD y otros artistas cancelan giras en EE.UU. por demoras en procesamiento de visas. (By DaftTaengk 4)

¿Cuánto tardan en procesarse las visas para artistas internacionales?

Los tiempos de procesamiento de visas han aumentado debido a cambios en la administración de solicitudes. La organización sin fines de lucro Tamizdat, que aboga por la movilidad de artistas internacionales, informó que todas las solicitudes ahora son gestionadas a través de un centro de servicio centralizado en Texas y luego distribuidas aleatoriamente a centros en California y Vermont. Como resultado, los tiempos de espera en Vermont pasaron de un mes a tres, mientras que en California el proceso, que anteriormente tomaba entre dos y cuatro meses, ahora puede tardar hasta ocho meses, según Matthew Covey, abogado de inmigración y director de Tamizdat.

¿Cómo afectan los retrasos de visas a los músicos?

Los retrasos han complicado la planificación de giras para los músicos internacionales. Castro explicó a AP que muchos artistas no pueden permitirse programar espectáculos con ocho meses de anticipación ni pagar los 2,800 dólares adicionales para agilizar el trámite. Además, las regulaciones exigen que los músicos tengan fechas confirmadas antes de solicitar la visa, lo que dificulta aún más la organización de presentaciones en Estados Unidos.

¿Qué artistas han cancelado giras en Estados Unidos por problemas de visa?

Las dificultades han llevado a varios artistas a cancelar giras en el país. AP informó que la banda de K-pop KARD canceló su gira de 2025 en Estados Unidos debido a problemas con la visa. El grupo canadiense de metal Respire y el rapero sueco Bladee también pospusieron o cancelaron sus espectáculos en 2024 por razones similares. En la industria cinematográfica, los cineastas iraníes Hossein Molayemi y Shirin Sohani apenas lograron llegar a Los Ángeles para recibir su premio Oscar por el cortometraje animado “In the Shadow of the Cypress” debido a demoras en el proceso de visado.

Artistas de géneros independientes y del sur global enfrentan mayores obstáculos para ingresar a EE.UU. (Foto Amy Harris/Invision/AP)

¿Qué músicos enfrentan más dificultades para obtener visas estadounidenses?

Las dificultades afectan de manera desigual a los artistas según su origen y género musical. Covey indicó a AP que los más afectados son los músicos de jazz, artistas de géneros independientes y aquellos provenientes del sur global, ya que suelen carecer de financiamiento gubernamental para cubrir los costos de las visas y enfrentar demoras administrativas. En contraste, algunos países como Alemania, Reino Unido, Canadá y Francia cuentan con programas de apoyo financiero para que sus artistas participen en festivales en el extranjero, lo que les otorga mayor estabilidad en la planificación de sus giras.

¿Cómo impactan las restricciones de visas en los festivales en EE.UU.?

El festival New Colossus en Nueva York, que reúne a artistas de distintas partes del mundo, ha sido testigo de los problemas que enfrentan los músicos extranjeros para ingresar a Estados Unidos. Según declaraciones de uno de sus fundadores, Steven Matrick, a AP, artistas de Irlanda, Escocia e Italia cancelaron sus presentaciones este año debido a complicaciones con la visa. Un grupo musical de Paraguay llegó después de su segunda actuación programada por demoras en la obtención del documento, mientras que la banda turca Hiçamahiç no pudo asistir debido a la falta de citas disponibles en la embajada de Estados Unidos en Turquía. En un comunicado, la banda expresó su frustración, señalando que las citas para ciudadanos turcos se otorgan con una demora de hasta 1,000 días.

¿Qué impacto económico tienen los retrasos de visas en EE.UU.?

Los efectos económicos de estas restricciones se extienden más allá de los artistas y afectan a la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Castro explicó a AP que las cancelaciones de giras representan pérdidas para las salas de conciertos, bares, servicios de transporte y negocios locales que dependen del turismo cultural generado por estos eventos. Según datos del Departamento de Comercio de EE.UU., el sector del entretenimiento y las artes en vivo aporta más de 877,000 millones de dólares a la economía estadounidense, lo que representa el 4.5% del PIB nacional.

Restricciones de visas generan pérdidas económicas para industria del entretenimiento y turismo en EE.UU. (Foto Amy Harris/Invision/AP)

¿Cómo podrían cambiar las políticas de visas en el futuro?

Expertos en inmigración advierten que los tiempos de procesamiento podrían extenderse aún más en caso de cambios en la administración federal. Covey declaró a AP que, durante el gobierno de Donald Trump, las solicitudes de visa enfrentaron un aumento en los tiempos de espera, mayor escrutinio y más errores administrativos en los consulados. Según AP, algunos abogados prevén que una posible administración republicana podría endurecer aún más los controles migratorios, lo que impactaría indirectamente en la expedición de visas para artistas.

Además de las restricciones generales, ciertos sectores han sido objeto de medidas específicas. El gobierno de Estados Unidos anunció en febrero de 2025 una prohibición de visas para atletas transgénero que busquen participar en eventos deportivos en el país. Covey advirtió que esta política podría extenderse a otras categorías de visas, afectando también a músicos y artistas.

Mischa Dempsey, vocalista de la banda canadiense Knitting, declaró a AP que la incertidumbre sobre las regulaciones migratorias y el ambiente político en Estados Unidos han generado preocupaciones entre los artistas que buscan ingresar al país. “Tres de nosotros somos personas de género no conforme y más que nada, tenemos miedo de lo que nos espera en la frontera”, expresó.

Con estos cambios, la industria del entretenimiento en Estados Unidos enfrenta desafíos significativos en la organización de eventos y la promoción de artistas internacionales, lo que podría afectar el dinamismo cultural del país en los próximos años.