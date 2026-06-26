Estados Unidos

Ron DeSantis confirmó el cierre de “Alligator Alcatraz”, el centro de detención de inmigrantes en Florida

El gobernador sostuvo que el complejo temporal cubrió la falta de espacios del Departamento de Seguridad Nacional. Desde su apertura en julio de 2025, enfrentó críticas y demandas por su funcionamiento

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Alligator Alcatraz fue presentado por Ron DeSantis y Donald Trump como parte de la estrategia republicana para deportar a personas indocumentadas en Estados Unidos (EFE/Cristóbal Herrera).
Alligator Alcatraz fue presentado por Ron DeSantis y Donald Trump como parte de la estrategia republicana para deportar a personas indocumentadas en Estados Unidos (EFE/Cristóbal Herrera).

El gobernador Ron DeSantis anunció este jueves el cierre del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida, una instalación temporal abierta en julio de 2025. DeSantis afirmó que “no cabe duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”, informaron Associated Press, ABC News y CBS News.

En una conferencia de prensa, el funcionario añadió que todos los detenidos ya fueron trasladados. DeSantis sostuvo que por ese centro pasaron 21.000 personas y que la operación cumplió su objetivo de cubrir un vacío mientras el Departamento de Seguridad Nacional conseguía otros espacios de detención.

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De acuerdo con Associated Press, la instalación, montada con carpas y remolques alrededor de una pista de aterrizaje en los Everglades, había sido presentada por DeSantis y por el presidente Donald Trump como una pieza de la estrategia republicana para deportar a personas que estaban en el país sin autorización legal. El gobernador explicó: “Intervenimos porque había una carencia, pero espero que puedan solucionarlo”.

Por su parte, Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, lo acompañó en la conferencia y sostuvo que el cierre no pone fin a la cooperación con Florida: “El gobernador DeSantis hizo un buen trabajo y seguirá haciendo lo que está haciendo para ayudarnos a que este país vuelva a ser seguro. Esto no es el final de nuestra relación. Es una continuación”.

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El cierre llegó después de traslados, demandas y críticas por las condiciones

Según CBS News y Associated Press, las críticas al centro se concentraron en las condiciones dentro de las carpas. Personas detenidas describieron dificultades para acceder a abogados, comida con gusanos, inodoros que no descargaban, pisos con residuos fecales, mosquitos y otros insectos en todas partes, además de jornadas sin duchas ni medicamentos recetados.

A su vez, relataron que dormían en grandes carpas blancas, con filas de literas rodeadas por cercas de alambre, y que el aire acondicionado podía apagarse de manera repentina en medio del calor de Florida.

Por otro lado, el mes pasado, un juez federal rechazó un pedido del gobierno para suspender una orden que exigía garantizar a los detenidos acceso a asesoría legal y otros recursos, precisó ABC News.

Los testimonios sobre el centro señalaron la presencia de mosquitos y otros insectos en todas partes (REUTERS/Evelyn Hockstein).
Los testimonios sobre el centro señalaron la presencia de mosquitos y otros insectos en todas partes (REUTERS/Evelyn Hockstein).

A comienzos de junio, autoridades habían anunciado un cierre temporal y retiraron del lugar a todos los detenidos, al considerar que la temporada de huracanes hacía inseguro mantenerlos en los Everglades.

Los abogados de inmigrantes denunciaron que sus clientes comenzaron a ser enviados a otros centros del sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas, y que durante cerca de una semana sus familias y defensores no supieron dónde estaban, señaló Associated Press.

Propuesta de conservación permanente de los terrenos por parte de Miami-Dade

Grupos ambientalistas también llevaron el caso a la justicia con el argumento de que Florida no obtuvo los permisos adecuados ni realizó las revisiones requeridas sobre el impacto del proyecto. Paul J. Schwiep, abogado de Friends of the Everglades y del Center for Biological Diversity, afirmó que las autoridades estatales y federales construyeron el sitio sin supervisión y lo cerraron sin participación pública, pero que eso no las libera de responsabilidad, reportaron Associated Press y ABC News.

En una declaración del jueves, Schwiep declaró: “La administración cree que puede desentenderse del problema y dejar que otros lo solucionen. La ley no les permitirá eludir su responsabilidad. Solicitaremos a los tribunales que garanticen que se aborden por completo los daños ambientales”.

Las críticas a Alligator Alcatraz incluyeron denuncias sobre falta de acceso a abogados, comida con gusanos, fallas sanitarias, falta de duchas, escasa atención médica y hacinamiento (REUTERS/Marco Bello).
Las críticas a Alligator Alcatraz incluyeron denuncias sobre falta de acceso a abogados, comida con gusanos, fallas sanitarias, falta de duchas, escasa atención médica y hacinamiento (REUTERS/Marco Bello).

Tras el anuncio del cierre, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó que su administración buscará la conservación permanente de los terrenos del condado ocupados por la instalación, indicó CBS News.

En un memorando a los comisionados, propuso evaluar la venta y transferencia de las tierras controladas por el condado en el aeropuerto Dade-Collier Training and Transition al Servicio Nacional de Parques y a otros socios autorizados de restauración de los Everglades.

La alcaldesa sostuvo que el objetivo es incorporar la propiedad al Plan Integral de Restauración de los Everglades, uno de los mayores esfuerzos de restauración ambiental del país.

Según su oficina, una revisión concluyó que el predio ya no representa el mejor uso a largo plazo por su ubicación remota, su valor aeronáutico limitado, sus altos costos de mantenimiento y su menor compatibilidad con las tierras de conservación circundantes.

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