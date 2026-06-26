Se estrelló un avión en la Citic Tower, el edificio más alto de Beijing

Chocó un avión contra un edificio en Beijing

Una avioneta impactó el viernes la Torre Citic de Beijing, el edificio más alto de la capital china, y provocó evacuaciones y caída de escombros en el distrito financiero central.

La aeronave deportiva ligera chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Beijing, en la capital china. Hasta ahora no está claro si hubo víctimas, cuántas personas iban a bordo, de dónde salió la aeronave ni qué circunstancias condujeron al accidente.

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El choque alcanzó los pisos superiores de la torre, que mide 528 metros, y dispersó fragmentos sobre la acera y una zona verde cercanas.

El avión es un Sunward SA 60L Aurora y pertenece a la aerolinea Shuangyue General Aviation.

El avión Sunward SA 60L Aurora pertenece a la aerolinea Shuangyue General Aviation

Qué se sabe y qué sigue sin aclararse

Hasta ahora no está determinado si el impacto dejó muertos o heridos. Tampoco se conoce cuántas personas viajaban en la avioneta.

La información disponible tampoco precisa de dónde salió la aeronave ni qué ocurrió antes del choque.

Los videos muestran el impacto y la evacuación

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la avioneta golpeando la parte alta de la Torre Citic. En esas imágenes también se veían restos del aparato cayendo sobre el área exterior del edificio.

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Otras grabaciones mostraron la salida de ocupantes del rascacielos. El material visual coincide con un escenario de evacuación tras el impacto.

Chocó un avión contra un edificio en Beijing 2

Al cierre de la información, seguían abiertas las preguntas centrales del caso: el balance humano del choque, el número de ocupantes de la aeronave y las causas del accidente.

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El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, situado a una altura considerable, y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima.

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También circulan vídeos en los que se ven piezas caer desde gran altura junto a la torre, además de desperfectos en vehículos de la zona.

Los agentes de policía vigilan en un cruce cerca de la Torre CITIC, también conocida como China Zun, donde los daños son visibles en un piso alto del exterior, en Beijing, China, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

Marcos Sabio, un joven español residente en Beijing, fue testigo cercano del suceso, ya que según relató a EFE trabaja en el bloque de al lado.

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“Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente”, explicó.

La torre CITIC también conocida como China Zun (REUTERS/Maxim Shemetov)

Una vez en la calle, Sabio vio un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes “pidiéndole a la gente que no mirara”, agregó.

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Otro español residente en Beijing que prefirió no ser identificado explicó a EFE que se encontró con el operativo: “Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados”, señaló.

Por su parte, una mujer de apellido Lin, citada por el diario hongkonés South China Morning Post, asegura que fue evacuada de urgencia del edificio a las 18.00 hora local (10.00 GMT).

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Silencio oficial

Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Beijing.

Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.

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La base de datos Aviation Safety Network incluyó este viernes una entrada sobre el suceso en la que identifica el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP y registra el siniestro como un accidente, aunque advierte de que la información procede por ahora de fuentes no oficiales.

Según esa ficha, el avión tenía como aeropuerto de salida y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, en el noreste del término municipal de Beijing.

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Las imágenes del suceso circulaban este viernes en la red social X, bloqueada en China, mientras que búsquedas realizadas en plataformas chinas como Weibo y Douyin no arrojaban resultados recientes sobre el del todo inusual incidente y pese a la ubicación céntrica del impacto, lo que apunta a una censura por parte de las autoridades.

El China Zun, también conocido como CITIC Tower, domina el perfil urbano del distrito financiero de Beijing y es uno de los edificios más reconocibles de la capital.

La torre, de 528 metros de altura, fue inaugurada en 2018 y se convirtió entonces en el rascacielos más alto de la ciudad.

La Torre CITIC, también conocida como China Zun, donde los daños son visibles en un piso alto del exterior, en Beijing, China, 26 de junio de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

Su construcción se vio envuelta en polémica después de que el diario hongkonés Ming Pao informara de que sus plantas superiores permitían observar, en condiciones de buena visibilidad, zonas sensibles del complejo de Zhongnanhai, donde residen los líderes del Partido Comunista Chino (PCCh), un extremo que las autoridades no confirmaron públicamente.

Según ese medio, la supuesta visibilidad hacia Zhongnanhai habría motivado cambios en las plantas superiores antes de su entrada en servicio, aunque oficialmente esas modificaciones se vincularon a cuestiones de seguridad contra incendios en edificios de gran altura.

Tres años después de su inauguración, en 2021, China vetó la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros de altura y limitó “estrictamente” los de más de 250 metros, en medio de preocupaciones por la seguridad estructural de estos bloques y por las dificultades de algunos promotores para atraer inquilinos.