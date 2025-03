“Siete cosas que no puedes decir sobre China”, el libro que explica cómo funciona el régimen de Xi Jinping

El senador Tom Cotton presentó su libro "Siete cosas que no puedes decir sobre China", donde analiza las amenazas que enfrentan los Estados Unidos y el resto del mundo ante el régimen de Xi Jinping.

El senador estadounidense Tom Cotton presenta en su nuevo libro, Seven Things You Can’t Say about China, un análisis sobre lo que considera las principales amenazas que representa el Partido Comunista Chino (PCC) para Estados Unidos. La obra examina la influencia china en la economía, la política y la sociedad estadounidense, y argumenta que ciertos hechos sobre el régimen de Beijing han sido sistemáticamente silenciados en el debate público.

Las siete afirmaciones sobre China

Cotton estructura su libro en torno a siete declaraciones que, según él, son fundamentales para comprender el papel de China -bajo la conducción de Xi Jinping y el PCC- en la geopolítica global y su impacto en Estados Unidos.

China es un imperio del mal: Cotton sostiene que China sigue siendo un régimen marxista-leninista-maoísta, comprometido con la persecución de minorías religiosas y étnicas. Según el senador, el PCCh ha cometido genocidio contra los uigures en Xinjiang y ha reprimido a tibetanos, cristianos y practicantes de Falun Gong. “Debemos entender la verdadera naturaleza del régimen chino”, afirma. China se está preparando para la guerra: El libro detalla el drástico aumento en el gasto militar de China y su modernización armamentística. Cotton argumenta que Beijing no solo busca dominar el Indo-Pacífico, sino también reemplazar el liderazgo estadounidense en el orden mundial. China libra una guerra económica contra EE.UU.: Cotton describe la relación económica entre ambos países como un conflicto prolongado en el que China ha utilizado la manipulación de divisas, el robo de propiedad intelectual y las prácticas comerciales desleales para debilitar a la industria estadounidense. “Hemos permitido que China crezca a costa de nuestra propia economía. Fue uno de los mayores errores estratégicos en la historia de EE.UU.”, señala. China ha infiltrado a Estados Unidos: El senador denuncia que China ha extendido su influencia en sectores clave de la sociedad estadounidense, incluyendo Hollywood, las grandes corporaciones y los gobiernos locales. Cita el caso de la NBA, cuyos jugadores y directivos, según él, han evitado criticar a China por miedo a represalias económicas. También menciona la relación de Wall Street con Beijing y el papel de las universidades en la recepción de fondos chinos. China apunta a los niños estadounidenses: Cotton sostiene que China está explotando a la juventud de EE.UU. a través de dos vías: la aplicación TikTok y el tráfico de fentanilo. Describe la plataforma de videos cortos como una “herramienta de espionaje comunista” y critica su algoritmo por promover contenido perjudicial para los adolescentes. En cuanto al fentanilo, acusa al gobierno chino de facilitar el suministro de precursores químicos a los carteles mexicanos, llamándolo una “guerra del opio inversa”. “Ninguna aplicación de redes sociales ha perjudicado más a nuestros hijos que TikTok”, escribe Cotton. “Si su hijo usa TikTok, le insto a que deje de leer ahora y elimine inmediatamente la cuenta”. China causó la pandemia de COVID-19: Cotton recuerda que en 2020 fue uno de los primeros en sugerir que el coronavirus podría haber surgido de un laboratorio en Wuhan y que, en ese momento, fue criticado por los medios y líderes políticos. Asegura que la censura de esta teoría fue un ejemplo del poder que China ejerce sobre la narrativa global. China puede ganar: El libro advierte que si Beijing logra imponerse sobre Taiwán, las consecuencias para el mundo serían catastróficas. “Un dominio chino significaría una depresión global, una carrera armamentista nuclear y la conversión de Estados Unidos en un mero proveedor de materias primas para China”, escribe Cotton.

Críticas a Trump, Musk y la relación con China

Cotton, aunque en general ha respaldado la política de Donald Trump hacia China, cuestiona en su libro algunas de sus decisiones. Señala la compra de la New York Military Academy por un empresario chino en 2015 y afirma: “El Departamento de Defensa ha otorgado cientos de miles de dólares a la academia desde su adquisición china”, incluyendo subvenciones durante la presidencia de Trump.

El senador también critica duramente a Elon Musk por “perseguir dólares chinos”. “Musk le dijo a la televisión estatal china: ‘Estoy muy seguro de que el futuro de China será grandioso y que China está en camino de convertirse en la economía más grande del mundo con mucha prosperidad’”, cita Cotton en su libro. Agrupa a Musk con otros magnates tecnológicos, como Bill Gates y Mark Zuckerberg, a quienes acusa de “suplicar vergonzosamente a los gobernantes comunistas de China”.

Influencia de TikTok y aplicaciones chinas

Cotton dedica un segmento del libro a advertir sobre la influencia de TikTok y otras aplicaciones chinas. Además de instar a los padres a eliminar la aplicación de sus dispositivos, advierte: “Eviten otras aplicaciones chinas como Temu, Alibaba, Shein, WeChat y Alipay. Unos pocos dólares de ahorro o una conveniencia extra no valen la amenaza a la privacidad de su familia ni la ayuda indirecta que estas aplicaciones brindan a los comunistas chinos”.

El libro también menciona los vínculos entre Jeff Yass, inversor de ByteDance, y el Club for Growth, una organización influyente en el Partido Republicano que ha respaldado a Trump. Cotton sugiere que el giro de Trump en favor de TikTok podría estar motivado por consideraciones económicas y políticas, más que por intereses de seguridad nacional.

Censura y supresión del debate

Cotton concluye que muchas de estas realidades han sido minimizadas o ignoradas debido a la presión económica china sobre medios de comunicación, empresas y universidades en EE.UU. “China ha aprendido a utilizar nuestra propia avaricia en su beneficio”, escribe.

El senador insta a un cambio en la política estadounidense hacia China y a una mayor concienciación pública sobre lo que considera una amenaza existencial. “No podemos permitir que China gane esta guerra sin que ni siquiera la combatamos”, concluye.

A través de Seven Things You Can’t Say about China, Cotton busca exponer lo que considera verdades incómodas sobre la relación entre China y EE.UU. y advierte que, sin un cambio de estrategia, el régimen de Beijing podría consolidar su dominio global a expensas de la seguridad y el liderazgo estadounidense.

ARCHIVO: El senador estadounidense Tom Cotton habla durante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado sobre las amenazas mundiales a la seguridad estadounidense, en el Capitolio en Washington, EE.UU., el pasado 11 de marzo de 2024 (Reuters)

Durante una presentación ante el Hudson Institute, Cotton dejó varios conceptos no sólo sobre su libro, sino también sobre el régimen chino.

“China no es una amenaza abstracta ni remota. Es un peligro real para nuestro modo de vida, para usted y su familia.”

“China ha acumulado un poder económico tremendo gracias a la riqueza que nosotros mismos les ayudamos a construir. Y con ese poder, han comprado influencia en nuestra sociedad.”

“Cuando se trata de China, hay muchas voces en Estados Unidos que son silenciadas o que se autocensuran.”

“Hace cinco años, cuando mencioné que el coronavirus podía haber salido de un laboratorio en Wuhan, no solo China vino contra mí como una tonelada de ladrillos. También lo hicieron The Washington Post, The New York Times y CNN.”

“China nunca aparece como el villano en las películas de Hollywood porque los estudios temen perder acceso al mercado chino.”

“¿Sabían que cada gran cadena de noticias en EE. UU., excepto Fox News, está afiliada a un estudio de cine con intereses en China?”

“TikTok es una aplicación de espionaje comunista.”

“Dígale a TikTok que es una adolescente deprimida. No verá contenido inspirador. En cambio, le mostrará videos sobre trastornos alimenticios, autolesiones y suicidio.”

“Si TikTok puede movilizar a millones de jóvenes para oponerse a una ley en el Congreso, ¿qué hará cuando China quiera presionar a EE.UU. sobre Taiwán?”

“China está librando contra nosotros una guerra del opio en reversa.”

“El régimen chino subsidia la exportación de precursores químicos para fabricar fentanilo. No es que no puedan detenerlo, es que no quieren.”

“El Partido Comunista Chino es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes estadounidenses.”

“Taiwán no es solo una isla. Es un punto estratégico que controla el Pacífico occidental y la cadena de islas que frena la expansión china.”

“Si China se apodera de Taiwán, el mundo enfrentará una recesión global. Será como apagar el suministro mundial de semiconductores.”

“China dice que EE.UU. será, en el futuro, solo una isla al margen del mundo, un proveedor de materias primas para su economía.”

“China ha estado librando una guerra económica contra nosotros durante décadas. Nosotros apenas nos dimos cuenta hace ocho años.”

“El único conflicto que podemos ganar contra China es aquel que nunca comienza. Y para evitarlo, necesitamos una disuasión real.”

“No hay nada inevitable en la historia. Que EE.UU. gane o pierda frente a China es una cuestión de decisión y voluntad.”