Elon Musk acepta ir como invitado a ‘The Daily Show’ con Jon Stewart con una condición

La invitación formal al posible debate entre Jon Stewart y Elon Musk fue confirmada por la cuenta oficial del programa televisivo. (AP Photo/Jose Luis Magana)

El enfrentamiento entre Elon Musk, conocido empresario y fundador de Tesla, y el comediante Jon Stewart podría materializarse próximamente en un episodio de The Daily Show. Según reportaron varios medios, incluida Variety, la polémica surgió después de que Stewart criticara duramente al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsado por Musk, y sus propuestas de recortes al personal federal. Durante su monólogo el lunes por la noche, Stewart ironizó sobre las medidas, al señalar el derroche en otros rubros presupuestarios.

Stewart argumentó que “simplemente redirigir los subsidios a empresas petroleras o tapar lagunas fiscales en los fondos de cobertura podría generar ahorros significativos”, según declaraciones publicadas por Variety. Instantes después, como parte del segmento, el comediante rompió una taza con su mano desnuda, exhibiendo brevemente una herida sangrante ante la audiencia.

El martes, tras una oleada de comentarios de usuarios en la plataforma social X, Musk respondió a un espectador que sugería su participación en el programa. “Lo haré si el programa se transmite sin editar”, afirmó Musk en un mensaje recogido por The Hill. La cuenta oficial de The Daily Show le contestó al día siguiente con entusiasmo: “¡Estaríamos encantados!”, marcando una apertura formal a la posibilidad del debate.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si el empresario aceptará la invitación y aparecerá frente al público del programa en un episodio futuro. Sin embargo, de concretarse, el encuentro promete no ser indiferente. Según Variety, la crítica inicial de Stewart fue especialmente incisiva puesto que, al referirse a los recortes propuestos, el comediante cuestionó: “¿Qué tal si cerramos los 2 billones de dólares dedicados a contratistas de defensa para un avión de combate que explota, cuando todos saben que la próxima guerra se librará con drones?”.

Hasta el momento, ni Musk ni The Daily Show han confirmado oficialmente la realización del esperado debate público. (Pool vía AP)

En tanto, el tema ha generado amplia especulación sobre cómo Musk podría manejar este tipo de interacción pública, considerando que Stewart se destacó previamente por confrontaciones directas y comentarios mordaces en su etapa principal como anfitrión regular de The Daily Show. Según The Hill, el actual equipo del programa declinó ofrecer más comentarios sobre el posible encuentro.

Cabe destacar que el contexto de esta controversia radica en las críticas de Stewart hacia la estrategia del DOGE, que plantea ahorrar recursos públicos a través de despidos masivos en el sector federal. “Estamos DOGEando en el lugar equivocado si realmente queremos cambiar el sistema”, afirmó el humorista según declaraciones recogidas por The Hill.

Aunque The Daily Show actualmente no tiene un anfitrión fijo desde la salida de Trevor Noah, los episodios estelarizados por Stewart tienen un enfoque particularmente crítico y son conocidos por su capacidad para balancear humor con intensos momentos de análisis. De producirse la conversación con Musk, este formato sin remandores podría poner a prueba no solo los argumentos del empresario, sino también su capacidad de manejar el característico estilo ácido de Stewart.

Mientras tanto, los seguidores en plataformas digitales continúan debatiendo sobre la implicación del DOGE en decisiones federales y sus posibles repercusiones económicas. Además, la postura pública de Musk sobre la edición de los programas también ha generado debate, algo que podría influir en el tono de cualquier potencial entrevista. Para los seguidores de ambos, el espectáculo que brindaría este enfrentamiento dialéctico no pasará desapercibido.

Los seguidores en redes sociales debaten sobre el impacto del DOGE en políticas gubernamentales y la postura de Musk al respecto. (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Otros programas de televisión a los que ha acudido Elon Musk

Elon Musk ha aparecido en varios programas de televisión a lo largo de los años.

Saturday Night Live (SNL) - Elon Musk fue anfitrión en mayo de 2021. The Joe Rogan Experience Elon Musk ha sido invitado en varias ocasiones. Encuentra estos episodios en Spotify, donde el programa se transmite de manera exclusiva. Real Time with Bill Maher Musk fue invitado en el 2023. The Big Bang Theory Aunque no como invitado tradicional, hizo un cameo en un episodio. Este episodio presenta una interacción entre el magnate y uno de los personajes, Howard Wolowitz. 60 Minutes Fue entrevistado en varias ocasiones.