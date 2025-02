El cierre de un famoso y antiguo hospital de Nueva York deja a Manhattan sin un centro médico clave

El Hospital Mount Sinai Beth Israel tiene 135 años de historia en el sur de Manhattan. (Google Maps)

El Hospital Mount Sinai Beth Israel, con 135 años de historia, cerrará sus puertas de manera definitiva en Nueva York el próximo 26 de marzo a las 23:59 horas, según confirmaron las autoridades del centro médico. Este cierre, que ha sido objeto de intensos debates y una prolongada batalla legal, dejará a la zona sur de Manhattan sin un hospital de referencia, lo que ha generado preocupación entre los residentes y líderes comunitarios.

De acuerdo con información publicada por FOX 5 News, la decisión se produce tras el fallo de un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, quien desestimó una demanda que buscaba frenar el cierre.

La demanda, presentada por un grupo de defensores comunitarios, intentaba evitar o al menos retrasar el cierre del hospital, anunciado inicialmente en 2023. Sin embargo, el juez determinó que el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH) tiene la autoridad para aprobar el plan de cierre, lo que permitió a Mount Sinai avanzar con sus planes.

Loren Riegelhaupt, portavoz del sistema de salud Mount Sinai, declaró que la decisión judicial, junto con la aprobación previa del DOH, les permite proceder con el cierre del campus ubicado en la calle 16.

Como parte de la transición, el hospital abrirá un nuevo centro de atención urgente en las instalaciones del New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, ubicado a solo dos cuadras al sur del hospital. Este centro, que comenzará a operar el mismo día del cierre, aceptará todas las formas de seguro médico, incluidos Medicaid y Medicare, y estará disponible para los pacientes todos los días.

Según detalló Riegelhaupt, esta medida busca garantizar que los residentes de la zona sigan teniendo acceso a servicios médicos esenciales, aunque no sustituye la capacidad de un hospital completo.

El cierre del Mount Sinai Beth Israel, ubicado en la intersección de la Primera Avenida y la calle 16 Este, deja a Manhattan sin hospitales importantes al sur de esa calle. Los residentes de áreas como el Lower East Side y Greenwich Village ahora tendrán que depender de Bellevue Hospital, en Kips Bay, que se encuentra a aproximadamente 1,6 kilómetros de distancia, o del New York Presbyterian Lower Manhattan, que es el único hospital al sur de la calle 23.

Impacto en la comunidad

El anuncio del cierre ha generado una fuerte oposición por parte de la comunidad local, especialmente del grupo Save Beth Israel Hospital, que ha liderado los esfuerzos para mantener el hospital abierto. Arthur Schwartz, abogado que representó a los demandantes en el caso judicial, expresó la decepción de sus clientes tras el fallo.

Según Schwartz, el cierre del hospital tendrá un impacto significativo en los servicios de emergencia de la zona, ya que el Mount Sinai Beth Israel atendió a casi 50.000 personas en su sala de emergencias el año pasado.

Elizabeth Sellman, presidenta y directora de operaciones del hospital, envió un memorando al personal en el que confirmó la fecha de cierre. (Google Maps)

Schwartz también señaló que los hospitales más cercanos, como Bellevue y NYU Langone, ya han experimentado un aumento del 25% en las visitas a sus salas de emergencia en los últimos dos años. “El gobernador estaba decidido a cerrar este hospital, y el Departamento de Salud hizo una evaluación deficiente del impacto”, afirmó Schwartz, quien añadió que esperan que la División de Apelaciones revierta la decisión judicial.

Una decisión motivada por pérdidas financieras

El cierre del hospital se atribuye a las pérdidas financieras que ha enfrentado en los últimos años. Desde que se anunció el cierre, casi 500 empleados han dejado sus puestos en el hospital, lo que ha complicado aún más la capacidad de la institución para operar de manera segura.

Según informó AMNY, el hospital comenzó a reducir gradualmente sus servicios mientras mantenía abierta la sala de emergencias, y presentó un plan de cierre al DOH que inicialmente fue rechazado, pero finalmente aprobado en julio de 2024.

Elizabeth Sellman, presidenta y directora de operaciones del hospital, envió un memorando al personal en el que confirmó la fecha de cierre y aseguró que el proceso se llevará a cabo de manera segura y sin interrupciones para los pacientes y el personal. Además, casi todos los empleados restantes, que están sindicalizados, tienen garantizados puestos de trabajo con el mismo salario en otras partes del sistema de salud Mount Sinai.

El cierre del Mount Sinai Beth Israel marca el fin de una era para un hospital que ha servido a la comunidad desde 1889. Aunque el nuevo centro de atención urgente busca mitigar el impacto, la ausencia de un hospital completo en la zona plantea desafíos significativos para los residentes y los servicios de emergencia.