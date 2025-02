Donald Trump dijo que Estados Unidos es el único país capaz de terminar con la guerra en Ucrania

Foto de Archivo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúnen en la Torre Trump en Nueva York. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Shannon Stapleton/

El presidente Donald Trump expresó este miércoles un crudo punto de vista sobre la marcha de la invasión de Rusia a Ucrania y el papel que le cupo al gobierno de Kiev presidido por Volodimir Zelensky.

Según el mandatario de Estados Unidos, Zelensky convenció a su país “de gastar 350 mil millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar y que él, sin los EEUU y ‘TRUMP’, nunca podrá resolver”.

El líder republicano comparó en un posteo de su red Truth Social el aporte de Washington y el de Europa para la defensa de Ucrania ante la invasión que Vladimir Putin lanzó en febrero de 2022: “Estados Unidos ha gastado 200 mil millones de dólares más que Europa, y el dinero de Europa está garantizado, mientras que Estados Unidos no recibirá nada a cambio”.

Se enfocó también en críticas para su antecesor Joe Biden: “¿Por qué no exigió la paridad, ya que esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros? Tenemos un gran y hermoso océano como separación".

El presidente norteamericano Donald Trump. (Revista Chacra)

Enseguida volvió a apuntar contra Zelensky, y aseguró que el mandatario ucraniano “admite que la mitad del dinero que le enviamos está ‘PERDIDO’. Se niega a tener elecciones, está muy bajo en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era en jugar con Biden ‘como un manipulador’.

Pero el presidente no se detuvo allí en sus críticas a su par ucraniano, a quien llamó “un dictador sin elecciones” y le aconsejó: “Mejor que se mueva rápido o no le quedará ningún país”.

Trump escribió además que su gobierno está “negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que sólo ‘TRUMP’ y la administración Trump pueden hacer”.

Sobre este punto, y sobre el final de su posteo, el mandatario concluyó: “Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozado y MILLONES han muerto innecesariamente. Y así continúa...”

Vladimir Putin quiere reunirse con Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, conversa con el presidente ruso Vladímir Putin en la Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017 (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

“Me gustaría tener una reunión, pero debe estar preparada para que traiga resultados”, dijo el presidente ruso en comentarios televisados.

“Con gusto me reuniré con Donald, hace tiempo que no nos vemos. No tenemos ningún tipo de relación personal, pero durante los cuatro años que fue presidente nos reunimos y ampliamente debatimos sobre nuestras relaciones intergubernamentales”, dijo, al añadir que “con gusto me reuniría con él incluso hoy, y creo que él también”.

“Sin reforzar el nivel de confianza entre Rusia y Estados Unidos, es imposible resolver numerosos problemas, incluido la crisis ucraniana”, declaró.

Putin también dijo que Trump ha reconocido que el acuerdo con Ucrania podría tomar más tiempo de lo que inicialmente había esperado.

Periódicos diarios con portadas dedicadas a la reciente llamada telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump se exhiben en un quiosco en una calle de Moscú, Rusia, el 13 de febrero de 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo

El presidente ruso sostuvo una conversación telefónica con Trump el pasado 12 de febrero, en la que ambos acordaron iniciar negociaciones para poner fin de la guerra en Ucrania.

Esta conversación tuvo lugar exactamente tres años después de la mantenida por Putin y el expresidente de EEUU Joe Biden dos semanas antes del inicio de la guerra.

(con información de EFE, AP y AFP)