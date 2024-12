5 lugares imperdibles para tomarse selfies en la Semana del Arte de Miami 2024

Durante Miami Art Week 2024 hay lugares especiales para tomarse fotografías memorables. (XO World Project /rubemrobierb.com)

La Semana del Arte de Miami, que se extiende hasta el 8 de diciembre de 2024, transforma la ciudad en un vibrante escaparate de creatividad. Más allá de las ferias y exposiciones, este evento ofrece espacios únicos para capturar momentos memorables a través de selfies, convirtiendo cada fotografía en una obra de arte personal.

La selfie artística se transformó en una huella digital que conecta al espectador con el vasto universo de expresiones artísticas. Este fenómeno permite que los observadores se conviertan en protagonistas de la creatividad que los rodea. Durante Miami Art Week 2024, una semana de ferias y eventos alrededor de Art Basel Miami Beach, el despliegue de arte es capturado a través de la lente del propio espectador. Así, cada visitante añade su propio matiz a la efervescencia creativa y se integra a su narrativa.

Miami se convierte en un lienzo lleno de oportunidades para capturar la interacción entre el arte y los visitantes. Asegúrate de explorar estos lugares y crear recuerdos únicos.

XO World Project en Lincoln Road

Daniel Anderson presenta "XO World Project" en Lincoln Road, una escultura sobre el amor y la unidad. (lincolnroad.com)

El XO World Project de Daniel Anderson, una escultura de acero inoxidable de 9.000 kilos que simboliza amor y unidad, invita a los visitantes a participar en una experiencia interactiva al cruzar los brazos sobre el pecho como signo de amor universal. Un atractivo imperdible para quienes deseen inmortalizar recuerdos en una fotografía.

Consejo: Visita por la mañana para aprovechar la luz natural y capturar detalles de esta impresionante obras.

Dónde: 400 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: Hasta el 30 de junio de 2025

The Betsy Orb en “No Vacancy”, con <b>dNASAb</b>

El Betsy Orb ilumina Miami Beach con arte sostenible y tecnología innovadora. (The Dana Agency)

El Betsy Orb es un puente elevado en forma de huevo situado en un tercer piso, que une dos hoteles —The Betsy y The Carlton— a través de un callejón. Como parte del concurso que cada año organiza la ciudad de Miami Beach, No Vacancy, el artista Fed[dNASAb] ilumina la estructura con obras específicas. “En Faux Ecologies + Augmented Visions of the Micro-verse profundizo en el mundo oculto de los microplásticos y los microorganismos, utilizando el cine asistido por IA para visualizar sus intrincadas interacciones, a menudo invisible”, dijo el creador. Durante la noche, este espacio se transforma en un espectáculo visual que destaca la interacción entre arte, tecnología y medioambiente.

Consejo: Asiste de 6 pm a 11 pm, horario establecido para las proyecciones.

Dirección: The Betsy Hotel, 1440 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: Hasta el 12 de diciembre

DAR Miami y el Tea Room

Disfruta de un ambiente marroquí en el salón de té diseñado por Hassan Hajjaj. (The Cultivist)

Esta experiencia inmersiva creada por el artista Hassan Hajjaj y la chef Rose Previte transporta a los visitantes a un salón de té inspirado en Marruecos. Con su vibrante diseño y atmósfera única, este espacio es ideal para capturar selfies llenas de colores y texturas.

Consejo: Los poseedores de una tarjeta Capital One reciben regalos exclusivos mientras duren las existencias.

Dirección: 530 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: Del 4 al 6 de diciembre, de 10 a.m. a 3 p.m.

Block Party con Michael Bibi

Michael Bibi regresa a Miami para una celebración musical comunitaria estilo block-party frente al edificio neoclásico de los tribunales de Miami-Dade County.

La cuadra frente al histórico juzgado de Miami-Dade County se convierte en una pista de baile al aire libre con la música del DJ británico Michael Bibi, quien regresa a Miami para dar vida a este evento, estilo block party, que une música, arte y comunidad en un entorno urbano único.

Consejo: Aprovecha el atardecer para capturar una selfie con el neoclásico juzgado como telón de fondo.

Dirección: 73 W. Flagler St., Miami, FL 33130

Cuándo: Domingo 8 de diciembre, de 4 p.m. a 11 p.m.

Do Ho Suh en la Margulies Collection

La instalación 348 West 22nd St. de Do Ho Suh ofrece una experiencia visual cautivadora. (Margulies Collection at the Warehouse)

La instalación 348 West 22nd St. de Do Ho Suh permite a los visitantes caminar por un corredor recreado en nylon rosa, que evoca el primer apartamento donde el artista vivió en Nueva York. Este espacio combina lo personal y lo universal, lo cual ofrece una experiencia íntima y visualmente cautivadora.

Consejo: Usa ropa de colores contrastantes para destacar dentro de este entorno monocromático.

Dirección: 591 NW 27th St., Miami, FL 33127

Cuándo: Sigue luego de Miami Art Week 2024, es parte de la colección permanente de la institución

Dream Machine de Rubem Robierb

"Dream Machine" invita a los visitantes a hacer un deseo entre las alas de mariposa. (rubemrobierb.com)

El Dream Machine Butterfly, una escultura interactiva de alas de mariposa, invita a los visitantes a colocarse entre las alas y pedir un deseo. Diseñada para simbolizar resiliencia y aspiraciones, esta obra es un punto ideal para selfies cargadas de significado.

Consejo: Aprovecha las primeras horas de la tarde para capturar la luz dorada y resaltar los detalles de la pieza.

Dirección: 900 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: Del 19 de noviembre de 2024 al 30 de abril de 2025