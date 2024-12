Miami Art Week 2024: agenda del viernes 6 de diciembre

El 6 de diciembre marca un hito en la Semana del Arte de Miami con la apertura al público de Art Basel Miami Beach. (Micky Vice)

El viernes 6 de diciembre es el día más esperado de la Semana del Arte en Miami: abre al público Art Basel Miami Beach, la feria internacional que consolida a la ciudad como un epicentro del arte moderno y contemporáneo global. En esta jornada, los visitantes tienen acceso no sólo a las destacadas galerías de Art Basel, sino también a un abanico de ferias y exposiciones que abordan temas diversos, desde la exploración de la tecnología en el arte hasta la preservación del patrimonio cultural y la crítica social. La variedad de propuestas promete a los asistentes una experiencia amplia y rica, combinando instalaciones de gran escala, arte independiente, trabajos de artistas emergentes y obras de creadores consolidados de múltiples disciplinas.

1. Art Basel Miami Beach

La gran feria de galerías celebrando su 22ª edición en el Miami Beach Convention Center, con 286 expositores de 38 países, incluyendo un fuerte contingente de galerías de las Américas, desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil. Este año, Art Basel Miami Beach cuenta con la participación de 34 nuevas galerías, entre ellas nombres destacados como Gallery Baton de Seúl y Pearl Lam Galleries de Hong Kong y Shanghái, ampliando su espectro de influencia y estilos representados.

Se divide en sus sectores habituales, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia distinta. Galleries, el principal, presenta obras que abarcan desde el arte moderno hasta el contemporáneo, mientras que Meridians, una de las secciones más populares, incluye proyectos de gran escala y arte de instalación. Este año, Meridians está curado por Yasmil Raymond y presenta temas críticos como la democracia y el cambio climático, a través de 18 proyectos seleccionados, entre ellos Amazogramas, un fotograma monumental del peruano Roberto Huarcaya, y Pathway, de Zhu Jinshi, una obra compuesta de 16.000 hojas de papel suspendidas que ofrece una experiencia visual inmersiva.

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139. La feria tiene tres entradas: West Entrance (Convention Center Drive), East Entrance (Washington Avenue) y North Entrance (Collins Canal Park).

Cuándo: hasta el 8 la feria abre al público general de 11 am a 6 pm

Cuánto:

Entrada general (First Access): USD 120 por persona para los días del 6 al 8.

Entrada de día: USD 85 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Art Basel Miami Beach acoge 286 galerías de 38 países, destacando una amplia representación de las Américas. (Micky Vice)

Entrada reducida para estudiantes: USD 65 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para adultos mayores (desde 62 años) y ex militares: USD 65 por persona, con identificación válida, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para residentes de Miami Beach: USD 65 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada para niños de tres a 12 años: USD 10 por menor, que debe estar acompañado de un adulto.

Entrada combinada Art Basel + Design Miami: USD 125 por persona, para los días del 6 al 8 en Basel y del 4 al 8 en Design. Se puede usar en días diferentes. Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach

2. Faena Art

Faena Art es un espacio que se destaca por su enfoque en el arte conceptual y la reflexión histórica, combinando su singular arquitectura y ubicación en Miami Beach con obras que invitan a la introspección y el diálogo. Para Miami Art Week 2024 presenta Seletega, una instalación del artista Nicholas Galanin que recrea los mástiles y velas de un galeón español que emergen de la arena, una obra de gran escala que aborda el colonialismo y las heridas históricas de manera visual e impactante.

Faena Art en Miami Beach presenta la instalación Seletega de Nicholas Galanin sobre el colonialismo. (Faena Art)

Además, en el interior del Faena Hotel se exhibe Infinite Faith in a Finite World, de Lyra Drake, una instalación inmersiva protagonizada por un bot de inteligencia artificial que toma la forma de un oráculo femenino. Esta pieza, que explora la relación entre tecnología y espiritualidad, invita a los visitantes a interactuar en tiempo real y a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la vida moderna.

Dónde: Faena Hotel Miami Beach, 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Cuándo: Desde las 12:00 pm hasta las 8:00 pm

Cuánto: Acceso gratuito

3. Satellite Art Fair

Satellite Art Fair celebra su décima edición en Miami Beach, y se ha consolidado como una de las ferias más experimentales y eclécticas de la Semana del Arte en Miami. Su propuesta de instalaciones y presentaciones artísticas independientes incluye más de 40 proyectos, donde los visitantes pueden apreciar obras inmersivas, galerías de artistas autogestionados y talleres interactivos. Este año, tiene un enfoque especial en la contracultura de los años 80 en el sur de Florida, un tema que se verá reflejado en sus after-parties nocturnas y en las performances que se llevan a cabo en sus instalaciones.

Entre los proyectos especiales de esta edición destacan The Florida Man Cave, un espacio que explora la identidad kitsch y las narrativas asociadas al “hombre de Florida”; Two Hunters, una instalación de Richie Moreno que funciona como un altar performativo; y Surveillance Cutie, una obra de Fabiola Larios que examina los aspectos de la vigilancia tecnológica. Con su estilo irreverente y un programa que mezcla arte visual con experiencias sensoriales, Satellite Art Fair es un espacio donde se exploran temas de la vida cotidiana, la identidad y la tecnología desde una perspectiva única.

Dónde : Halloween Megastore, 700 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

Cuándo : Hasta el 8, de 1:00 pm a 10:00 pm

Cuánto: Entrada general, USD 23,83

Satellite Art Fair celebra su décima edición con un enfoque en la contracultura de los años 80 en Florida. (Instagram/@satelliteartshow)

4. Art Beat Miami

Art Beat Miami es una celebración de la cultura y creatividad de Little Haiti, que cada año destaca el talento de artistas de la diáspora caribeña en distintas disciplinas, como la pintura, la escultura, los murales y las instalaciones. Fundada por organizaciones comunitarias como Little Haiti Optimist Club y Welcome to Little Haiti, la feria no sólo reúne a artistas visuales, sino también a músicos, diseñadores de moda y chefs caribeños, creando un espacio multidisciplinario que conecta a la comunidad con su patrimonio cultural.

Este año, cuenta con exhibiciones y actividades en varias sedes: el Little Haiti Cultural Center, el Caribbean Marketplace y el Brightline Miami Central Station, donde sucede la acción central del viernes 6: la revelación del mural en la estación del tren, a las 5 pm; una conversación con los artistas, a las 6 pm y un desfile de Sew Artsy, Art on the Catwalk, a las 7 pm.

Art Beat Miami ofrece una inmersión profunda en la riqueza cultural de la diáspora caribeña y representa un espacio donde el arte y la comunidad se encuentran y celebran sus raíces.

Dónde: Little Haiti Cultural Center and Caribbean Marketplace, 212 – 260 NE 59 Ter, Miami, FL 31337; Joseph Caleb Center, 5400 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142 y Brightline Miami Central Station, 600 NW 1st Ave, Miami, FL 33136

Cuándo : Hasta el 8, de 12:00 pm a 6:00 pm

Cuánto: Acceso gratuito, RSVP en el sitio de la feria.

El viernes 6 Art Beat Miami presenta en Sew Artsy, un desfile de moda y arte que celebra la cultura afrocaribeña, en Brighline Miami Central Station.