Una madre de Utah es acusada de secuestrar al presunto acosador escolar de su hija

El secuestro ocurrió el el 17 de septiembre de 2025 en Provo, Utah (Facebook).

Una mujer de Provo, Utah, enfrenta cargos penales tras ser acusada de secuestrar a un niño de 11 años, presuntamente para obligarlo a disculparse con su hija por acoso escolar. El incidente ocurrió en septiembre de 2025 y fue reportado por medios estadounidenses como NBC News, ABC4 y People.

Detalles del incidente y cargos presentados

Según la acusación formal presentada por la Fiscalía del Condado de Utah, Shannon Marie Tufuga, de 40 años, habría recorrido el vecindario en busca del menor, identificado como KB en los documentos judiciales, para confrontarlo por supuestas conductas de acoso hacia su hija. NBC News informó que la mujer detuvo su vehículo frente a la bicicleta del niño, lo obligó a subir y lo llevó a su domicilio sin el consentimiento de los padres del menor.

En la vivienda, Tufuga exigió que el niño se disculpara con su hija y, de acuerdo con el expediente citado por People, lo amenazó con que su marido le pegaría y afirmó que “tuvo suerte de que ella no le hubiera atropellado la bicicleta”. Tras el episodio, la mujer devolvió al menor a su casa.

La acusada enfrenta cargos de secuestro infantil y abuso agravado de menores. Si bien ambos cargos están tipificados como delitos de primer grado en el Código Penal de Utah, la fiscalía los presentó como delitos de segundo grado al considerar que esa reducción sería “en interés de la justicia”. Las penas asociadas pueden llegar hasta 15 años de prisión y multas de hasta USD 10.000, según la legislación estatal.

A su vez, la investigación fue delegada al Departamento de Policía de Orem para evitar conflictos de interés, ya que Tufuga trabajaba como guardia de cruce escolar en Provo durante el incidente. Tras el inicio del proceso penal, la acusada dejó de ser empleada municipal.

La madre de Utah acusada de secuestrar al presunto acosador de su hija lo amenazó al advertirle que su esposo lo golpearía (Facebook).

Testimonios de la familia afectada y contexto escolar

Según la denuncia, el niño sufrió grave sufrimiento emocional y presenta altos niveles de ansiedad, lo que provocó cambios significativos en sus rutinas diarias. De acuerdo con el canal estadounidense ABC4, Amberlee Collazo, madre del menor, afirmó que la hija de Tufuga llevaba dos años intentando acercarse a su hijo, pese a que él había dejado claro que no estaba interesado.

El menor le dijo a la joven: “Déjame en paz, gorda”, relató Collazo, quien también señaló la insistencia de la joven a través de mensajes de texto. Además, recordó: “Yo le dije… ‘No debiste haber dicho algo así… sabes que no debes hacerlo’. Él me respondió: ‘Lo sé, mamá, me sentí mal, pero es que no me deja en paz’”.

Collazo explicó que su hijo buscó ayuda en la escuela, pero no recibió respuesta. El joven, además, expresó sentirse culpable por la forma en la que respondió. “No lo culpo por cómo actuó, pero no debió haberla insultado de esa manera. Es humillante porque ella es una chica, y él tiene hermanas y debería saberlo mejor. Pero al mismo tiempo, como dije, no lo culpo porque llegó a su límite”, afirmó la madre del menor.

La mujer decidió no presentar cargos inicialmente porque consideraba que todos los niños necesitan a su madre y no quería que la acusada fuera a prisión. Sin embargo, cuando las autoridades le informaron que la acusada no mostraba arrepentimiento y manifestó que no le importaba lo que ocurriera, además de afirmar que repetiría su conducta, la denunciante reconsideró su posición.

Collazo y su hijo no tenían ningún vínculo previo con Tufuga antes del presunto secuestro, y Tufuga no intentó discutir el comentario ofensivo con ella antes de localizar a su hijo y llevárselo a su domicilio (Provo City Hall).

Posición legal de la acusada

Según ABC4, los abogados de Shannon Tufuga negaron las acusaciones en su contra a través de un comunicado en el que afirmaron: “Creemos que estas acusaciones provienen de un niño con problemas y no son ciertas. Esperamos presentar pruebas al Estado con respecto a los repetidos problemas que los hijos de nuestro cliente han enfrentado en la escuela, incluidos los esfuerzos continuos de la administración de la escuela primaria para abordar el acoso escolar y mantener un entorno seguro”.

En el mismo comunicado, añadieron: “La presentación de estas acusaciones es un síntoma de las deficiencias de nuestra sociedad y de la erosión de los valores familiares tradicionales, donde antes los hijos eran responsables ante sus propios padres. Mantenemos nuestro compromiso de seguir adelante con el proceso legal y continuaremos buscando una resolución justa basada en los hechos y las pruebas”.