Incidentes simultáneos en Nigeria: un ataque armado dejó once muertos y un operativo frustró el apoyo logístico a Boko Haram

Autoridades militares informaron que los detenidos confesaron vínculos con redes criminales (Reuters)

Una emboscada ejecutada por rebeldes armados en el noroeste de Nigeria resultó en la muerte de nueve soldados, un agente de policía y un civil.

El ataque ocurrió durante la noche del martes en la aldea Giron Masa, ubicada en la región de Shanga, dentro del estado de Kebbi. Los efectivos de seguridad habían acudido al área tras recibir alertas sobre un posible atentado, de acuerdo con la declaración de Yahaya Sarki, portavoz del gobierno estatal.

Imágenes difundidas por las autoridades mostraron vehículos calcinados de las fuerzas de seguridad en una vía rural rodeada de vegetación, como testimonio gráfico de la violencia sufrida en la zona.

Las fuerzas de seguridad respondieron a una alerta de atentado en la aldea Giron Masa (AP)

Este episodio se suma a una serie de ataques perpetrados por grupos armados en regiones de presencia estatal limitada, donde tanto comunidades como fuerzas de seguridad han sido blanco frecuente de agresiones.

Mientras en el noroeste la violencia se intensifica, el noreste de Nigeria también enfrenta desafíos vinculados a la actividad de grupos extremistas.

Las Fuerzas Armadas del país informaron hoy la detención de 18 personas relacionadas con el apoyo logístico y de suministros para el grupo yihadista Boko Haram, cuando se preparaban para realizar una entrega en la localidad de Gubio, ubicada en el estado de Borno.

Boko Haram fue señalado por las autoridades como destinatario del apoyo logístico frustrado (AP Foto/Lekan Oyekanmi, archivo)

Las autoridades militares detallaron que, tras la captura, los arrestados confesaron haber participado en el comercio ilícito de materiales debido a dificultades económicas.

En un mensaje difundido a través de la red social X, el Ejército advirtió contra la colaboración con grupos terroristas, subrayando que cualquier tipo de asistencia, ya sea logística, de inteligencia o material, constituye un delito grave.

El Ejército destacó la importancia de la cooperación ciudadana para sus operaciones (Europa Press)

Desde 2009, esa región ha sido escenario de ataques tanto de Boko Haram como de su escisión más reciente, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos mantienen como objetivo la imposición de un Estado regido por normas islámicas, en una nación donde predomina la población musulmana en el norte y la cristiana en el sur.

El mensaje incluyó también un llamado a fortalecer el apoyo socioeconómico a las comunidades vulnerables, con el objetivo de reducir la probabilidad de que la población local se vea involucrada en actividades ilícitas a cambio de compensaciones económicas.

Por otro lado, hace unos días se desarrolló otro hecho lamentable en Nigeria, que deja en claro el presente delictivo del país. Una serie de atentados suicidas coordinados sacudió la ciudad de Maiduguri, en el noreste y dejó al menos 23 personas muertas y 108 heridas tras explosiones en dos mercados y un hospital, según confirmaron las autoridades locales.

Fuerzas de seguridad trabajaron en Maiduguri tras los atentados suicidas, atendiendo a decenas de heridos y asegurando las zonas afectadas (Foto AP/Sunday Alamba, Archivo)

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, calificó los atentados como un acto desesperado de los terroristas ante la presión ejercida por las fuerzas de seguridad y aseguró que “no existe ningún lugar seguro para los extremistas” en el territorio.

Bola Tinubu aseguró que no habrá refugio seguro para los extremistas en Nigeria (Reuters)

Tinubu reafirmó el compromiso del Gobierno de localizar, combatir y derrotar completamente a los responsables, subrayando que Nigeria no cederá ante el miedo y que las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo total del Ejecutivo para enfrentar la amenaza.

(Con información de AP y EFE)