Estados Unidos

Escapadas de Semana Santa: el pueblo sacado de un cuento de hadas en California que está a solo seis horas

La diversidad de actividades culturales, gastronómicas y al aire libre posiciona a este destino californiano entre las alternativas más consultadas, según evaluaciones de sitios especializados y la demanda registrada para esas fechas

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Tres personas mayores recorren una
Tres personas mayores recorren una calle empedrada adornada con casas blancas de puertas y balcones azules, rodeadas de flores vibrantes, bajo la cálida luz del atardecer. Al fondo, el mar se extiende hacia el horizonte, completando la típica escena de la vida mediterránea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan pocos días para el inicio de Semana Santa y miles de viajeros latinos ya eligen sus destinos para una breve escapada. El periodo festivo de 2026 se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, y la búsqueda de alternativas cercanas a grandes ciudades como Los ángeles crece entre quienes desean aprovechar el receso.

Entre los sitios que suelen figurar en las recomendaciones de portales especializados destaca Carmel-by-the-Sea, reconocido por el sitio especializado World Atlas como uno de los centros urbanos más atractivos de Estados Unidos.

Ubicado a unos 530 kilómetros (330 millas) al norte de Los ángeles, Carmel-by-the-Sea aparece en los listados de destinos más visitados del país por su arquitectura, su ambiente relajado y su proximidad a la costa del Pacífico.

Enclavado en la pintoresca costa
Enclavado en la pintoresca costa de California se encuentra el idílico Carmel-by-the-Sea, un lugar ideal por sus cabanas

Según una reseña de World Atlas, este pequeño pueblo californiano combina paisajes naturales, historia y una escena cultural activa, factores que lo convierten en una opción para quienes buscan un entorno diferente al de las grandes urbes durante las vacaciones.

Qué hacer en Carmel-by-the-Sea: playas, arte y paseos históricos

A la llegada, lo primero que llama la atención es la arquitectura de Carmel-by-the-Sea, con casas bajas, techos de tejas, jardines cuidados y una atmósfera de villa europea. Carmel Beach se impone como uno de los atractivos principales, conocida por su arena blanca y su amplia bahía rodeada de cipreses.

Según World Atlas, esta playa figura entre las más bellas de California y atrae tanto a locales como a turistas que buscan actividades al aire libre, desde caminatas hasta surf.

Carmel-by-the-Sea se caracteriza por sus
Carmel-by-the-Sea se caracteriza por sus casas salidas de un cuento de hadas. Foto: Sitio oficial carmelcalifornia.com

Para quienes prefieren el arte y la cultura, el centro de Carmel-by-the-Sea alberga numerosas galerías, muchas de ellas con exposiciones de artistas locales e internacionales.

Este rasgo artístico tiene raíces históricas: a comienzos del siglo XX, la ciudad fue refugio de escritores y pintores que dieron origen a una colonia artística. Hoy, las galerías se alternan con tiendas boutique y librerías independientes, generando una oferta para quienes buscan experiencias distintas a las habituales.

Gastronomía: sabores locales y propuestas internacionales

La oferta gastronómica en Carmel-by-the-Sea es variada. Según una reseña publicada por World Atlas, el pueblo cuenta con restaurantes que destacan por el uso de productos frescos de la región y una carta que fusiona cocina californiana, italiana y francesa.

Las playas de Carmel-by-the-Sea
Las playas de Carmel-by-the-Sea se caracterizan por sus arenas blancas y aguas cristalinas. Foto: carmelcalifornia.com

Entre los establecimientos más reconocidos se encuentran La Bicyclette, conocido por su ambiente y platos fieles a la tradición europea, y The Forge in the Forest, que ofrece menús estacionales y una amplia selección de vinos locales.

Quienes buscan una experiencia culinaria exclusiva pueden reservar en Aubergine, restaurante galardonado con una estrella Michelin por su menú de degustación basado en ingredientes de temporada y técnicas contemporáneas.

Además, la zona cuenta con panaderías artesanales, donde es posible probar panes, pasteles y dulces elaborados a diario. Para quienes disfrutan del café, los cafés independientes ofrecen bebidas y espacios ideales para una pausa durante el recorrido por las calles adoquinadas.

Cabañas y hospedaje: dormir en un entorno único

El alojamiento en Carmel-by-the-Sea abarca desde pequeñas posadas familiares hasta hoteles boutique y cabañas que evocan los escenarios de los relatos clásicos. Muchas construcciones mantienen el estilo arquitectónico original, con fachadas de piedra, techos inclinados y ventanales con vistas al mar o a jardines internos.

El alojamiento en Carmel-by-the-Sea abarca
El alojamiento en Carmel-by-the-Sea abarca desde pequeñas posadas familiares hasta hoteles boutique y cabañas que evocan los escenarios de los relatos clásicos. Foto: https://www.carmelcalifornia.com/

Es aconsejable realizar la reserva con anticipación. Esto es especialmente aplicable durante fechas como Semana Santa, ya que en ese periodo la demanda suele aumentar.

Consejos para el viaje a Carmel-by-the-Sea durante Semana Santa

Para quienes planean visitar Carmel-by-the-Sea durante Semana Santa, especialistas citados por World Atlas sugieren consultar el pronóstico del tiempo y llevar ropa cómoda, ya que el clima puede variar entre soleado y fresco, con temperaturas promedio de 13 a 18 ℃ (55 a 64 ℉).

Muchas personas recorren el pueblo a pie, ya que muchas calles son peatonales y el tránsito vehicular está limitado en la zona céntrica.

La localidad también ofrece una política que permite el ingreso de mascotas a numerosos hoteles, restaurantes y áreas públicas. Esta característica, junto con la variedad de propuestas culturales y gastronómicas, mantiene a Carmel-by-the-Sea entre los destinos preferidos para una escapada de Semana Santa cerca de Los ángeles.

La localidad también ofrece una
La localidad también ofrece una política que permite el ingreso de mascotas a numerosos hoteles, restaurantes y áreas públicas.

Cómo viajar a Carmel-by-the-Sea desde Los ángeles

El trayecto en automóvil desde Los ángeles hasta Carmel-by-the-Sea suele demorar unas 5 horas, dependiendo del tránsito y las condiciones de la autopista. La ruta más directa es la Interestatal 5 (I-5) hacia el norte, para luego tomar la Autopista 46 y conectar con la Highway 101, que conduce hasta Salinas.

Desde allí, los últimos kilómetros transcurren por la Highway 68 y, finalmente, la Highway 1, considerada una de las carreteras costeras más pintorescas de Estados Unidos.

Alternativamente, quienes deseen disfrutar del paisaje pueden optar por la Pacific Coast Highway (Highway 1) desde el sur, aunque este recorrido suele ser más lento debido a las curvas y el tráfico turístico, pero ofrece vistas panorámicas del océano y los acantilados.

El acceso también es posible en transporte público, aunque requiere algunas combinaciones. Existen servicios de tren de Amtrak entre Los ángeles y Salinas, y desde allí autobuses locales que llegan a Carmel-by-the-Sea. Esta opción puede resultar conveniente para quienes prefieren evitar la conducción y desean disfrutar del viaje sin preocupaciones.

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