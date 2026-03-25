El rey de Dinamarca encargó a la primera ministra Mette Frederiksen la formación del gobierno tras unas elecciones sin mayoría clara

El rey eligió a la líder socialdemócrata tras una ronda de consultas con los partidos (Reuters)

El rey de Dinamarca, Federico X, eligió a la primera ministra en funciones, Mette Frederiksen, para que encabece el proceso de formación de un nuevo gobierno, tras las elecciones legislativas que dejaron al bloque de izquierdas cerca de la mayoría, pero sin los escaños suficientes para gobernar en solitario.

Frederiksen recibió el mandato real tras una ronda de reuniones con los representantes de las distintas fuerzas políticas, quienes expusieron sus posturas acerca de la futura conformación del gobierno en la residencia real.

Mette Frederiksen busca alianzas para superar los 90 escaños requeridos en el Parlamento (Europa Press)

Según el comunicado oficial de la Casa Real, la decisión se basó en que Frederiksen contaba con el mayor respaldo para liderar las negociaciones, que incluirán intentos de acuerdo con el Partido Popular Socialista y el Partido Social Liberal Danés, considerados socios naturales del bloque progresista.

Las elecciones otorgaron al bloque de izquierdas, encabezado por Frederiksen, 84 diputados en el Parlamento danés. Para formar gobierno necesita al menos 90 escaños, lo que la obliga a buscar acuerdos con otras fuerzas.

En este contexto, Los Moderados, liderados por el ex primer ministro Lars Lokke Rasmussen, emergieron como árbitro de las conversaciones tras obtener 14 escaños, ya que pueden pactar tanto con la izquierda como con partidos de centro y derecha.

Lars Lokke Rasmussen lidera Los Moderados, el partido clave en las negociaciones de gobierno (Reuters)

Los Moderados expresaron su preferencia por una coalición de centro, incorporando nuevas variables a las negociaciones. Su posición como grupo bisagra les permite decidir el rumbo de las conversaciones.

Lars Lokke Rasmussen, líder de Los Moderados, afirmó que su formación está abierta a diferentes fórmulas de gobierno, siempre que garanticen equilibrio y estabilidad.

De forma paralela, el bloque opositor, compuesto por el Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal y los Conservadores, analiza la evolución de las negociaciones para definir su estrategia en la nueva legislatura.

El proceso de consultas y la designación de la persona encargada de formar gobierno es una práctica habitual en Dinamarca, basada en la tradición democrática del país.

En este caso, el papel del rey resultó clave para encauzar el diálogo entre los partidos y facilitar la búsqueda de consensos. El mandato a Frederiksen marca el comienzo de una etapa de conversaciones en la que cada fuerza política presentará sus condiciones para unirse a una eventual coalición.

El Parlamento danés permanece fragmentado y sin una mayoría clara (Reuters)

El desenlace de este proceso dependerá de la habilidad de Frederiksen para articular una mayoría que supere la fragmentación actual. Si logra sumar a Los Moderados y a otras fuerzas de centro, podría consolidar una coalición amplia que le permita mantenerse en el poder.

Si no consigue el respaldo necesario, se abrirían alternativas como nuevas alianzas o la búsqueda de otra figura para formar gobierno.

Mette Frederiksen ocupa este cargo desde 2019, cuando se convirtió en la jefa de gobierno más joven de la historia de Dinamarca. Lideró un Ejecutivo minoritario en tiempos complejos, como la pandemia, la crisis energética y la transformación del escenario de seguridad europeo, adoptando un enfoque pragmático que combinó políticas sociales con posturas firmes en migración y defensa.

En 2019 se convirtió en la jefa de gobierno más joven en la historia de Dinamarca (Reuters)

Mientras tanto, en este momento, Dinamarca sigue a la espera del desenlace de las negociaciones, mientras la líder del bloque de izquierdas busca los apoyos necesarios para formar un nuevo gobierno tras unas elecciones sin mayoría clara.

(Con información de Europa Press y EFE)